HP, soluzioni di stampa produttive e sicure per le piccole e medie imprese

Riprogettando l’esperienza di lavoro in ufficio, le aziende stanno modificando i piani per soddisfare le nuove modalità di lavoro, mette in evidenza HP. Per realizzare ambienti di lavoro moderni e stimolanti, i CIO e gli ITDM necessitano di tecnologie adatte a un’organizzazione in rapida trasformazione e di aumentare la produttività.

La recente indagine condotta da Morning Consult e commissionata da HP ha raccolto il parere di 1.000 impiegati negli Stati Uniti e in Canada per sapere cosa apprezzassero (e cosa mancasse loro) di più dell’ufficio. È emerso che per il 57% ciò che mancava di più era proprio la stampante dell’ufficio.

Per rispondere all’esigenza di un workplace del futuro, HP ha presentato la serie HP LaserJet Managed E800/E700, una nuova gamma di stampanti multifunzione che supportano e ispirano un’organizzazione ibrida e focalizzata sulla produttività, con soluzioni intelligenti in grado di velocizzare il flusso di lavoro.

“Il modello di lavoro ibrido continua ad evolvere, una sfida per la quale i CIO e i reparti IT non sono mai stati così messi alla prova. In ambito printing necessitano di stampanti intelligenti con funzioni avanzate, in grado di semplificare i processi di lavoro. La serie HP LaserJet Managed E800/E700 offre ai nostri clienti e partner di canale un portafoglio elegante, completamente personalizzabile e facilmente gestibile per soddisfare gli obiettivi di digitalizzazione e del workplace di oggi, e in futuro”, ha dichiarato Rossella Campaniello, Printing Systems Business Director HP Italy.

La nuova serie HP LaserJet Managed E800/E700

La serie HP LaserJet Managed E800/E700 fornisce innanzitutto flussi di lavoro semplificati e maggiore produttività. La serie E800/E700 Flow offre soluzioni complete per i workflow grazie alle nuove funzionalità FLOW 2.0, tra cui la possibilità di apportare modifiche ai contenuti direttamente sul pannello di controllo (evidenziare, correggere o semplicemente firmare), nonché shortcut personalizzati. L’innovativa tecnologia Reverse and Retry rileva e risolve i problemi di doppia alimentazione e della carta, favorendo i flussi di lavoro at premium.

Poi, prestazioni potenti e veloci: fino a 70 ppm di velocità di stampa e 300 ipm di velocità di scansione fronte/retro, garantite dal processore quadcore progettato da HP. Grazie alla tecnologia di rilevamento automatico, i clienti risparmiano immediatamente tempo grazie alla gestione dei toni e dei colori, al rilevamento dei documenti fronte/retro e alle funzioni di separazione automatica dei lavori.

Design elegante e personalizzabile: il design moderno include pannelli di cinque colori per poterli abbinare all’arredamento dell’ufficio e HP Flex Build per configurazioni flessibili in grado di soddisfare le diverse esigenze aziendali.

Stampa sicura: la recente indagine di Morning Consult, commissionata da HP, ha rilevato che il 67% degli ITDM ritiene che la privacy e la sicurezza in un ambiente di lavoro flessibile siano diventate più complesse, soprattutto per quanto riguarda la sicurezza delle stampanti.

Con HP Wolf Enterprise Security, la serie HP LaserJet Managed E800/E700 protegge, rileva e ripristina automaticamente i dati. In particolare, questi nuovi dispositivi includono Memory Shield, che supporta il rilevamento di attacchi dannosi alla stampante e, se rilevato, è in grado di auto-ripristinarsi automaticamente.

Memory Shield utilizza una soluzione protetta da hardware chiamata Runtime Intrusion Detection per scansionare attivamente la memoria alla ricerca di anomalie e XGuard CFI di Karamba per monitorare il flusso di esecuzione del firmware della stampante e supportare il rilevamento e la prevenzione di potenziali attacchi zero-day.

Sostenibilità integrata: supporta la zero deforestation e favorisce il risparmio di risorse, con la stampa ad alta efficienza energetica di HP.

Per ulteriori informazioni sulla serie E800/E700, è possibile visitare la pagina dedicata ai prodotti.

Stampa di alta qualità a basso costo per le piccole medie imprese

L’azienda ha inoltre presentato HP LaserJet Tank MFP 2600s, progettata per gli imprenditori e i titolari di piccole imprese alla ricerca di risorse affidabili ed economicamente efficienti.

Considerata la significativa crescita di piccole e medie imprese negli ultimi anni, le più recenti innovazioni e le intuitive funzionalità offerte da HP LaserJet MFP 2600s supportano al meglio la prossima generazione di imprenditori e titolari d’azienda ottimizzando la gestione della stampa.

“Il settore delle piccole imprese è cresciuto esponenzialmente negli ultimi due anni e noi di HP siamo in grado di soddisfare le loro esigenze in continua evoluzione grazie all’introduzione di HP LaserJet Tank MFP 2600s, che è dotata di un innovativo serbatoio LaserJet ricaricabile.

HP LaserJet Tank MFP 2600s è un’offerta premium, che combina performance elevate ad un semplice sistema di gestione della stampa. Questa recente integrazione alla serie LaserJet, che presenta funzionalità complete, sottolinea il nostro impegno nel sostenere le piccole imprese grazie a soluzioni efficienti e facili da usare“, ha dichiarato Rossella Campaniello, Printing System Business Director di HP Italy.

Per coloro che necessitano di grandi volumi di stampa, HP LaserJet Tank MFP 2600s offre una funzionalità di stampa fronte-retro automatica, un alimentatore dei fogli (ADF) da 40 fogli e un tamburo a lunga durata da 50.000 pagine che assicurano una stampa di qualità e costante, anche quando l’utilizzo è quotidiano.

Gli utenti possono inoltre connettersi facilmente utilizzando l’app HP Smart, che permette ai dipendenti di stampare da remoto dai propri dispositivi mobili e accedere a funzionalità di stampa avanzate con Smart Advance.

Le funzioni di sicurezza avanzate, supportate da HP Wolf Essential, sono già integrate per assicurare la protezione dei dati sensibili.

Stampante laser unica nel suo genere, senza cartucce, adotta una soluzione di ricarica del toner senza problemi, che richiede solo 15 secondi.. Consente di stampare fino a 5000 pagine con il toner HP originale già incluso nel serbatoio, e il risparmio sulle ricariche grazie all’elevata resa del kit HP Toner Reload.

HP LaserJet Tank MFP 2600s è certificata Energy Star e registrata Epeat Silver, e il kit HP Toner Reload consente di ridurre gli scarti fino al 90%, afferma l’azienda. Inoltre, presenta un design del serbatoio ottimizzato e con dimensioni ridotte fino al 17%, anche con la stampa automatica fronte-retro ed un tamburo fotosensibile (drum) a lunga durata.

Per quanto riguarda la produttività, offre la stampa fronte-retro a velocità elevata con alimentatore (ADF) da 40 fogli, connessione wireless affidabile, HP Wolf Essential Security e HP Smart App con funzioni di scansione Smart Advance.

HP risponde alle esigenze dello Small Business

In occasione di HP Amplify Executive Forum, il roadshow annuale dedicato ai partner di HP, l’azienda ha presentato HP Instant Ink per lo small business e la nuova LaserJet Pro con HP+, progettata per semplificare la gestione della tecnologia per i titolari di piccole imprese.

Attraverso un unico account Instant Ink, le piccole imprese ricevono automaticamente i materiali di consumo specifici (inchiostro o toner) per più dispositivi in più sedi. Unitamente alle funzioni avanzate della nuova LaserJet Pro con HP+, una sottoscrizione ad Instant Ink consente alle piccole imprese di risparmiare tempo e denaro, facilita il riciclo delle cartucce e contribuisce alla salvaguardia e ripristino delle foreste in tutto il mondo, sottolinea l’azienda.

“Nessuno come HP è in grado di ascoltare e rispondere alle esigenze delle piccole imprese. Gli imprenditori hanno bisogno che la gestione della stampa sia semplice, dal processo di configurazione all’ordine dei materiali di consumo fino al monitoraggio della sicurezza.

HP Instant Ink per lo small business e la nuova LaserJet Pro con HP+ rappresentano un sistema di stampa intuitivo che richiede una gestione minima, affinché i titolari di piccole imprese possano dedicare tempo e risorse allo sviluppo del business“, ha dichiarato Rossella Campaniello, Printing System Business Director di HP Italy.

Per gestire un momento economico sempre più complesso e posizionarsi per una crescita a lungo termine, i titolari di piccole imprese hanno bisogno di nuovi processi, modi di lavorare e tecnologie per incrementare la propria produttività. Secondo un sondaggio condotto in collaborazione con Morning Consult, oltre l’80% delle piccole imprese fa affidamento alla stampa per gestire la propria attività; tuttavia il 55% dichiara di non avere il tempo di gestire la tecnologia.

Un titolare di una piccola impresa intervistato ha affermato: “Gestire le stampanti non è un uso molto efficiente del tempo e delle risorse”. Un secondo decision maker aziendale intervistato ha dichiarato: “Tutto sta diventando sempre più automatizzato. Forse questo potrebbe essere applicato anche alle stampanti. Sarebbe auspicabile che le macchine potessero ordinare autonomamente inchiostro e toner“.

Gli intervistati affermano di aver bisogno di una stampante multifunzione semplice da configurare e da gestire, con reminder automatici per le cartucce di inchiostro e toner e la possibilità di collegarle senza problemi a più dispositivi.

Caratteristiche e vantaggi di HP Instant Ink per lo small business e della nuova LaserJet Pro con HP+

Tra le caratteristiche e i vantaggi principali di HP Instant Ink per lo small business e della nuova LaserJet Pro con HP+ evidenziati dall’azienda c’è innanzitutto la produttività potenziata, perché non ci si ritrova più senza toner con il servizio di sottoscrizione HP Instant Ink per i materiali di consumo.

HP LaserJet Pro rileva quando il toner è in esaurimento e provvede a rifornirlo automaticamente direttamente nel luogo desiderato, al momento giusto e con fatturazione consolidata.

Inoltre, realizzata per garantire velocità, la serie HP LaserJet Pro 4000 offre stampe di alta qualità a 42 pagine al minuto, mentre la serie HP LaserJet Pro 3000 offre stampe di alta qualità a 35 pagine al minuto.

HP Smart App e l’integrazione con il cloud consentono la stampa da qualsiasi luogo, la scansione di grandi volumi e la semplificazione del flusso di lavoro dei documenti per una maggiore produttività di stampa aziendale, affidabilità e sicurezza.

LaserJet Pro con HP+ è inoltre certificata ENERGY STAR e utilizza la tecnologia HP Auto On/Off.

Poi, l’azienda mette in evidenza la facile gestione: è possibile risparmiare tempo grazie a Smart Admin Dashboard di HP+, progettata per le piccole imprese.

La configurazione guidata basata su cloud permette di configurare e installare le stampanti in modo semplice e remoto. Senza trascurare la sicurezza da remoto, con il monitoraggio automatico per più stampanti HP nelle diverse sedi.

C’è poi la possibilità di connettersi alle stampanti senza problemi da qualsiasi dispositivo, ovunque e su qualsiasi rete. E l’assistenza tecnica dedicata con garanzia estesa a due anni.

La sicurezza avanzata è affidata al monitoraggio 24/7 con HP Wolf Pro Security, istantaneamente integrato e preconfigurato, inclusi alert istantanei di Smart Security per i potenziali rischi per la sicurezza.

Infine, HP mette in evidenza il tema del Sustainable Impact.

In Europa, le cartucce di inchiostro e toner HP possono essere riciclate attraverso il programma HP’s Planet Partners, dove disponibile, supportando il processo di riciclo a ciclo chiuso di HP e riducendo la quantità di plastica vergine utilizzata.

La stampante HP LaserJet Pro con HP+ offre la stampa Forest First, ossia per ogni pagina stampata nel suo ciclo di vita, l’azienda produttrice contribuirà al ripristino, alla protezione e alla gestione responsabile delle foreste in collaborazione con ONG partner come World Wildlife Fund.

Inoltre, HP supporta le aziende nel promuovere le proprie iniziative di sostenibilità attraverso la certificazione Natural Capital Partners CarbonNeutral usage.

HP Instant Ink per small business e le serie LaserJet Pro 3000 e 4000 con HP+ sono disponibili da subito negli Stati Uniti e in Canada e saranno disponibili nel corso dell’anno in Europa: per informazioni sull’iscrizione, è possibile consultare il sito dell’azienda. Per ulteriori informazioni sulla serie HP LaserJet Pro, inclusi gli altri modelli disponibili, è possibile visitare la pagina dedicata.

