Hp ha lanciato nuovi prodotti nel suo segmento personal systems, Pc progettati per aiutare le persone a rimanere produttive ovunque e in ogni momento, che continuino a lavorare da casa, in smart working, o che si preparino a tornare in ufficio.

La forza lavoro di oggi, evidenzia la società di Palo Alto, ha bisogno della giusta tecnologia che aiuti a essere produttivi ovunque si lavori: Pc che riducono i rumori di fondo, per videochiamate più chiare, con migliori opzioni per situazioni a bassa luminosità e di retroilluminazione, così come dotati di display luminosi che siano facilmente leggibili quando si lavora all’esterno.

Gli ultimi modelli di Hp EliteBook, sottolinea l’azienda, sono progettati per offrire prestazioni elevate in termini di connessione e collaborazione, con funzionalità quali 5G o Gigabit Class 4G LTE, fotocamera wide-angle con un campo visivo di 88 gradi combinata con audio basato sull'intelligenza artificiale che riduce al minimo i rumori di fondo, bordi affusolati che facilitano l'apertura dei dispositivi, tastiera riprogettata con tasti a cupola in gomma per un'esperienza di digitazione estremamente silenziosa e chiusure integrate della webcam per la privacy, che bloccano fisicamente la videocamera per una riservatezza immediata e senza preoccupazioni.

I modelli Hp EliteBook x360 1030 G7 e Hp EliteBook x360 1040 G7 sono laptop premium più piccoli del 6,3% rispetto alla generazione precedente, con un rapporto screen-to-body dell’89%; dispongono di processori Intel Core vPro a sei core di decima generazione e l’Hp EliteBook x360 1040 G7 ha una durata della batteria fino a 29 ore.

I Pc Hp EliteBook 805 G7 e Hp EliteBook serie 800 G7 sono progettati per soddisfare le esigenze di una giornata lavorativa multi-task e multi-place, e arrivano ora con entrambe le opzioni di processore: Amd e Intel. Disponibili con schermi da 13,3”, 14” e 15,6”, sono laptop potenti, sicuri e resistenti, per rimanere connessi e produttivi in qualsiasi situazione.

I Pc Hp EliteBook serie 805 sono dotati di processori Amd Ryzen Pro con grafica Radeon Vega, e la società di Palo Alto li presenta come i notebook business mainstream basati su Amd più sottili e leggeri, oltre che con la maggiore autonomia. L'Hp EliteBook 835 G7 arriva, come durata della batteria, fino a 24 ore.

I modelli Hp EliteBook serie 800 G7 sono potenziati da processori Intel Core vPro a sei core, fino alla decima generazione, e offrono una combinazione di prestazioni reattive, connettività e velocità. L'Hp EliteBook 830 G7 offre una durata della batteria fino a 23 ore e 15 minuti.

L'Hp EliteBook x360 830 G7 è il primo convertibile business mainstream, afferma il produttore, con antenne LTE 4x4. Potenziato anch’esso da processori Intel Core vPro a sei core fino alla decima generazione, questo laptop si adatta al modo di lavorare dell’utente, con una cerniera a 360 gradi.

Per quanto riguarda i Pc desktop, gli ultimi EliteDesk serie 800 includono chassis aggiornati, con maggiore flessibilità ed espansibilità, sono più silenziosi rispetto alle generazioni precedenti e sono a prova di futuro con funzionalità pronte per la realtà virtuale.

L’Hp EliteOne 800 All-in-One G6 è alimentato da processori Intel Core di decima generazione ed è equipaggiato con uno schermo da 23,8” o 27” in un profilo sottile e caratterizzato da un design sofisticato, con grafica opzionale Nvidia GeForce RTX 2070 Super e capacità di realtà virtuale. Livelli bassi di luce blu, display antiriflesso con cornici micro-edge su tre lati e supporto per diverse opzioni di stand aiutano a adattarsi allo stile di lavoro dell’utente.

Hp Collaboration All-in-One G6 con Zoom Rooms è una soluzione integrata con un’appliance Zoom Room dedicata, ideale per sale riunioni o per la scrivania dirigenziale. Funziona con Windows 10 IoT e presenta una fotocamera pop-up da 5 MP con un ampio angolo di visione di 88 gradi, nonché altoparlanti e microfoni integrati per funzioni di collaboration e conversazioni video.

La serie Hp EliteDesk 800 G6 offre una scelta variegata di fattori di forma, con un mini Pc desktop, un modello small form factor e un Pc tower che offre performance ed espansibilità. Hp ha inoltre annunciato le serie ProDesk 600 G6 e ProDesk 400 con un completo redesign e una progettazione più silenziosa ed efficiente.

Le ultime novità della gamma Hp ZBook includono notebook con prestazioni di livello professionale, all’insegna della mobilità. Con una durata della batteria fino a 17 ore, la serie ZBook Firefly G7 è ideale per i power user, i creativi e gli studenti Steam, per rimanere produttivi in movimento, al contempo con caratteristiche di affidabilità e sicurezza, e con un display più ampio e luminoso.

Il modello ZBook Firefly 14 è una workstation mobile compatta e leggera, più piccola dell'8,8% e più leggera del 5,2% rispetto alla generazione precedente e con un rapporto schermo-corpo dell'84%. Questa workstation mobile protegge istantaneamente dall'hacking visivo grazie all’Hp Sure View Reflect e difende dagli attacchi di firmware e malware con Hp Sure Start Gen6.

ZBook Firefly 15 è la workstation portatile da 15” anch’essa resa più compatta e leggera: più piccola del 9,5% e dell’1,8% più leggera rispetto alla generazione precedente, con un rapporto screen-to-body fino all’86%.

I nuovi ZBook offrono comunque una potenza da non sottovalutare, nel loro design ultra-mobile, con la grafica Nvidia Quadro P520 con 4 GB di Ram e processori Intel Core a sei core fino alla decima generazione. Il display HDR 400 4K UHD offre un elevato rapporto di contrasto e la luminosità di 500 nit consente la visualizzazione in situazioni con luce ambientale elevata.

Gli algoritmi predittivi di Hp Z fanno sì che gli utenti non siano più bloccati dalla Gpu o dalla Cpu, cambiando dinamicamente la potenza in tempo reale, e Z Power Slider bilancia le prestazioni e l'acustica per ciascun flusso di lavoro. L'opzione fino al 4G Gigabit LTE (4x4) offre una soluzione connessa veloce e sicura. Per lo smart working con i team remoti ci sono la funzione Hp Noise Cancellation, l'audio B&O e altre tecnologie ottimizzate per aumentare le capacità di collaboration.

Hp ha anche svelato nuove serie di monitor, tra cui lo schermo portatile da 14” per esperienze dual-screen e l’U27 4K Wireless Monitor, un monitor per Pc wireless con condivisione 4K che consente agli utenti un’ampia libertà di movimento, con una connessione automatica e senza cavi.

Né mancano nuovi servizi, da Hp, per ottimizzare la produttività e migliorare, da parte delle aziende, l’esperienza dei dipendenti.

Dal momento che le aziende si stanno adattando alle nuove realtà di una forza lavoro remota, sottolinea la società di Palo Alto, i team It hanno il compito di distribuire dispositivi con punti di contatto minimi, assicurandosi che siano pronti a partire non appena estratti dalla confezione.

I servizi Hp Device Provisioning Services consentono alle organizzazioni di ricevere e mantenere dispositivi in pre-provisioning predisposti per il cloud, che aiutano a ridurre i costi, ottimizzare la produttività e migliorare le esperienze dei dipendenti. Le organizzazioni possono scegliere da una suite di servizi di fabbrica e professionali per soddisfare esigenze e requisiti specifici, sia in un singolo servizio che in una combinazione di servizi.