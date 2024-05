HP: nuovi PC AI con Snapdragon X Elite per il lavoro e la creazione di contenuti

In occasione dell’AI Vision Event di Microsoft, HP ha presentato la prossima generazione di PC con AI progettati per l’era dell’intelligenza artificiale che consentono di lavorare e creare in modo più efficace.

Il modo in cui viviamo e lavoriamo – sottolinea l’azienda – non è più limitato a una scrivania: creiamo a casa, in ufficio e da qualsiasi luogo. Allo stesso tempo, l’intelligenza artificiale

sta cambiando rapidamente ogni cosa, incluse le aspettative dei consumatori e dei professionisti in termini di produttività e creatività. Più della metà degli early tech adopter ritiene che l’AI farà risparmiare tempo e il 72% dei business leader che l’AI aiuterà i dipendenti a concentrarsi su un lavoro più produttivo. Inoltre, gli sviluppatori stanno rilasciando una serie di software abilitati all’AI, progettati per nuove esperienze e funzionalità che possono essere realizzate solo grazie ai PC AI di prossima generazione.

Per capitalizzare il lavoro flessibile e l’intelligenza artificiale, HP ha realizzato una nuova gamma di dispositivi pensati per il lavoro e la creatività. L’azienda ha presentato HP OmniBook X AI PC e HP EliteBook Ultra AI PC, tra i primi PC con AI di prossima generazione progettati da zero con la più recente architettura ARM per sfruttare le più potenti tecnologie di intelligenza artificiale.

Entrambi i dispositivi sono progettati e ingegnerizzati attorno al processore Snapdragon X Elite e alla sua Neural Processing Unit (NPU) dedicata, capace di 45 trilioni di operazioni al secondo (TOPS) per eseguire modelli linguistici e AI generativa localmente sul dispositivo. Abbinati a Copilot+ e alle sue funzioni trasformative come Recall, questi PC aumentano la creatività e la produttività per un’esperienza informatica più personalizzata e potente.

Ogni giorno sono disponibili altre app di intelligenza artificiale, che ampliano le possibilità di utilizzo dei nuovi pc HP di nuova generazione. Si può comunicare e collaborare in modo più efficace con strumenti di intelligenza artificiale che sfruttano i gesti, le espressioni facciali e l’interazione vocale per interagire facilmente con gli altri. È possibile migliorare le capacità di presentazione nelle riunioni virtuali con il coaching e il feedback in tempo reale grazie alle tecnologie AI. O ancora: creare e modificare foto, audio e video più velocemente che mai con software abilitati all’intelligenza artificiale che rendono le funzioni professionali semplici anche per i principianti.

“In quest’era di trasformazione dell’intelligenza artificiale, la definizione di un dispositivo eccezionale non si basa più su velocità e avanzamenti, ma sulla capacità di creare e abilitare esperienze significative e rivoluzionarie“, ha dichiarato Alex Cho, Presidente di Personal Systems, HP Inc. “Siamo all’inizio di un nuovo decennio di personal computing che ridefinirà il concetto di personal computer. L’intelligenza artificiale consente un’esperienza fondamentalmente più personalizzata e creativa, che crediamo possa potenziare le persone nella loro vita personale e professionale“.

I più recenti PC AI di nuova generazione di HP sbloccano capacità superiori a quelle dei PC tradizionali, eseguendo l’AI localmente sul dispositivo per ottenere il massimo delle prestazioni, dell’efficienza e della privacy, con una durata della batteria più lunga che mai. HP OmniBook X e HP EliteBook Ultra sono progettati per i freelance, i professionisti e i manager sempre in movimento, con un design elegante e la perfetta sinergia tra potenza e mobilità potenziata dall’intelligenza artificiale.

Questi dispositivi, che HP definisce i più sottili PC AI di nuova generazione al mondo con 26 ore di durata della batteria, portano la produttività e la creatività a nuovi livelli con uno stile e una mobilità senza precedenti. Entrambi i PC presentano il nuovo logo HP AI Helix, che riflette l’ingegneria HP AI che offre prestazioni e sicurezza ottimizzate per l’AI di oggi. L’HP EliteBook Ultra aggiunge un ulteriore livello di durata per i clienti commerciali con una finitura blu con rivestimento PVD (Physical Vapor Deposition) resistente alle sbavature.

Con HP OmniBook X e HP EliteBook Ultra, le prestazioni sono al top senza sacrificare la portabilità. Consentono – afferma il produttore – di aprire un file Microsoft Excel di grandi dimensioni quasi due volte più velocemente, eseguire fino a 12 ore di chiamate Microsoft Teams o trasmettere fino a 22 ore di streaming Netflix.

Come parte della gamma di PC tra i più sostenibili al mondo, sottolinea HP, entrambi i dispositivi incorporano il 50% di alluminio riciclato nelle coperture e il 100% di materiali provenienti da fonti sostenibili per l’imballaggio, oltre alla registrazione EPEAT Climate+ Gold e alla certificazione ENERGY STAR. A dimostrazione dell’impegno di HP per la sostenibilità, la garanzia di tre anni di HP EliteBook Ultra consente di risparmiare sui costi e di ridurre i tempi di inattività per i professionisti che lavorano in diversi ambienti.

Con il 60% dei freelance che già utilizza strumenti di intelligenza artificiale nel proprio lavoro e il 70% degli sviluppatori che aggiunge l’intelligenza artificiale alle applicazioni esistenti, HP ha progettato HP OmniBook X e HP EliteBook Ultra per sfruttare le funzionalità e le esperienze software più recenti, tra cui:

Collaborare in modo autentico – Poiché il lavoro richiede la collaborazione di persona e virtuale, gli strumenti di conferenza all’avanguardia sono fondamentali. La nuova Poly Camera Pro migliora le interazioni virtuali in tutte le applicazioni di collaborazione e streaming con più telecamere. Poly Camera Pro utilizza la NPU per alimentare miglioramenti dell’intelligenza artificiale come Spotlight, Background Blur & Replace, Auto Framing e altro ancora, consentendo alla CPU di mantenere le prestazioni in modo più efficiente preservando la durata della batteria.

Esplorare e ottimizzare – Disponibile per la prima volta sugli attuali PC AI di nuova generazione, HP AI Companion utilizza l'AI per ottimizzare il dispositivo per una maggiore produttività, portando gli strumenti AI localmente sul dispositivo.

– Disponibile per la prima volta sugli attuali PC AI di nuova generazione, utilizza l’AI per ottimizzare il dispositivo per una maggiore produttività, portando gli strumenti AI localmente sul dispositivo. Lavoro protetto – Con il progredire dell’intelligenza artificiale, le misure di sicurezza affidabili sono essenziali per i PC AI. Gli utenti commerciali possono svolgere il loro lavoro da qualsiasi luogo su HP EliteBook Ultra, grazie a Wolf Pro Security Next Gen Antivirus (NGAV), che sfrutta la potenza dell’apprendimento automatico per difendersi dalle minacce nuove e note. In quanto PC Microsoft Secured-Core, il dispositivo è progettato per proteggere il PC fino al livello del firmware con funzioni di sicurezza hardware che proteggono le credenziali dell’utente e altri dati critici.

