Hp lancia una erie di nuove proposte nella famiglia Engage

In occasione del Retail Converge 2021 di NRF, Hp ha annunciato l’ampliamento del suo portafoglio Engage con i nuovi HP Engage Go 10, un sistema convertibile progettato per operare on-the-go e fornire servizi ai clienti da qualsiasi luogo, e HP Engage Flex Mini, una powerhouse mini studiata per rispondere alle esigenze delle applicazioni dei clienti in tutti i settori verticali.

Nell’ultimo decennio, le aziende di tutte le dimensioni hanno dovuto adattarsi e diventare più flessibili con l’evolversi del comportamento dei consumatori, inclusa l’aspettativa di poter accedere sempre e ovunque ai loro contenuti. Un recente studio condotto negli Stati Uniti rileva che il 76% dei responsabili del settore abbigliamento ha dichiarato di voler rafforzare l’integrazione omnichannel nei negozi per adattarsi alle mutevoli condizioni del mercato e al comportamento dei consumatori. Per molti rivenditori, la pandemia globale è stata un acceleratore di iniziative omnichannel come il ritiro a bordo strada e la spedizione da negozio.

La società americana sta sviluppando la tecnologia in grado di supportare le aziende nel creare le esperienze che i consumatori si aspettano grazie a prestazioni affidabili e all’agilità necessaria per offrire shopping experience convenienti, sicure e personalizzate. Molte delle nuove abitudini di acquisto e di engagement che i consumatori hanno adottato durante la pandemia diventeranno la loro nuova normalità. Non si tratta più di acquistare online o in negozio, ma di creare esperienze integrate e senza soluzione di continuità attraverso diversi canali per soddisfare le esigenze dei consumatori. I negozi “Brick-and-mortar” ricoprono un ruolo fondamentale nel customer journey, offrendo l’immediatezza e l’esperienza diretta che i consumatori apprezzano.

HP Engage Go 10″, una soluzione convertibile basata su tablet, permette ai venditori di passare facilmente dalle operazioni fisse a quelle mobili. Con un peso di 726 grammi, il dispositivo mobile e leggero è progettato per integrare accessori chiave come uno scanner di codici a barre e un lettore di impronte digitali direttamente nel tablet, fornendo agli utenti una maggiore portabilità.

HP Engage Flex Mini, evoluzione di HP MP9, offre alle aziende la possibilità di gestire una vasta gamma di operazioni da un dispositivo compatto che si adatta praticamente ovunque. La potenza e le prestazioni di Engage Flex Mini garantiscono la giusta versatilità per adattarsi alle applicazioni dei diversi settori verticali, come ad esempio vendita al dettaglio, ospitalità, ma anche healthcare, produzione e trasporti.

HP Engage Go 10 sarà disponibile a partire dal mese di Settembre 2021.

HP Engage Flex Mini sarà disponibile a partire dal mese di Giugno 2021.