HP lancia il Thin Client HP Elite t660, tra i più sicuri al mondo per il lavoro mission-critical

Con l’accelerazione dei workspace cloud e della trasformazione digitale guidata dall’intelligenza artificiale, la necessità di endpoint sicuri e semplici per svolgere lavori mission-critical non è mai stata così forte, soprattutto per chi lavora nei settori governativo, finanziario, sanitario, retail e media.

Per questo,HP ha presentato il Thin Client HP Elite t660, progettato per soddisfare queste esigenze e offrire sicurezza, gestibilità e potenza ai vertici del settore. Come PC thin client desktop fra i più sicuro, l’Elite t660 è dotato dell’esclusiva piattaforma HP Wolf Security per la protezione dalle minacce e la semplificazione della gestione dei client cloud, il tutto con prestazioni superiori del 58% rispetto alla generazione precedente.

Thin Client HP Elite t660, le caratteristiche principali

Sicurezza e resilienza degli endpoint migliorate: Come primo thin client desktop con HP Wolf Security, Elite t660 integra la sicurezza dalle fondamenta per proteggere da attacchi e minacce con funzionalità come HP Sure Start, HP Sure Admin e HP Secure Erase, a differenza di altre soluzioni che aggiungono sicurezza di terze parti su una base debole. Costruito sulla piattaforma HP Wolf Security, il nuovo HP Wolf Cloud Endpoint Manager consente agli amministratori una gestione semplificata dei client cloud su tutti i dispositivi e sistemi operativi.

Produttività a prova di futuro : Dalle applicazioni mission-critical al multitasking intenso, i professionisti e i lavoratori federali non perdono mai un colpo grazie ai processori Intel CoreTM di 13a generazione con cinque core, fino a 32 GB di memoria e il supporto per un massimo di quattro display 4K per una maggiore produttività dello spazio di lavoro. L'Elite t660 è anche il primo thin client desktop di HP con supporto per display 5K, per massimizzare la chiarezza quando si affrontano flussi di lavoro multimediali.

Realizzato in modo responsabile: Come parte del portafoglio di PC più sostenibili al mondo, Elite t660 contiene almeno il 50% di plastica riciclata post-consumo e il design del sistema senza ventole da 45 W consuma il 30% in meno rispetto a un desktop. Il dispositivo è registrato EPEATì Gold e certificato ENERGY STAR.

La disponibilità di Elite t660 su hp.com è prevista per marzo 2025.