HP presenta il nuovo PC premium Elite Dragonfly

HP ha lanciato il nuovol pc premium Elite Dragonfly.

Il nuovo arrivato del produttore americano è un convertibile ultraleggero dal peso di meno di 1 kg pensato per aiutare i professionisti sempre in movimento nella loro vita privata e lavorativa.

HP Elite Dragonfly è leggero e potente ed offre una delle maggiori autonomie al mondo in un convertibile aziendale da 13 pollici, con una durata della batteria di 24,5 ore e la più recente connettività Wi-Fi 6.

Il modulo opzionale 4G LTE classe Gigabit consente di connettersi e collaborare ovunque ci si trovi con questo convertibile aziendale dotato di antenne LTE 4x4. HP Elite Dragonfly è anche uno dei primi convertibili aziendali al mondo in cui è preinstallato software per il benessere personale HP WorkWell.

Di seguito alcune caratteristiche salienti:

Il convertibile business compatto e dal peso di meno di 1 kg è realizzato in magnesio solo con lavorazione CNC, per la precisione e robustezza.

la tastiera è retroilluminata e il touchpad leggero.

ha una delle screen ratio più elevate in un convertibile da 13 pollici (l’86% circa) e si trasforma all’istante da tablet a PC.

Grazie al software HP WorkWell è possibile tenere sotto controllo i parametri legati alla salute anche mentre si lavora.

Incoraggia agli utenti a fare pause e offre suggerimenti individuali per la produttività.

È progettato per rispettare le specifiche di destinazione e le esperienze chiave del programma di innovazione “Project Athena” di Intel. Il processore Intel Core vPro di ottava generazione assicura le massime prestazioni per le attività aziendali.

Oltre a Elite Dragonfly HP ha annunciato anche nuovi monitor curvi.

il Monitor curvo Ultra-Wide HP S430c offre un’esperienza unica con una diagonale di 43,4 pollici, equivalente a due schermi con una diagonale di 24 pollici. Questo modello include HP Device Bridge, una nuova tecnologia che consente agli utenti di controllare contemporaneamente due PC. È possibile visualizzare, copiare e incollare elementi tra i dispositivi con un’unica tastiera e un solo mouse.

Annunciato inoltre il Monitor curvo HP E344c. Questo schermo curvo ultrasottile con una diagonale di 34 pollici è pensato per gli utenti che desiderano connettersi facilmente sia in ufficio che da casa. Offre una migliore ergonomia grazie alla possibilità di configurazione in tre dimensioni, con inclinazione, rotazione e regolazione dell’altezza fino a 150 mm.