Hp ha annunciato un nuovo portafoglio di prodotti e servizi Chrome Enterprise progettati per aiutare aziende e organizzazioni ad accelerare l'adozione e a cogliere i vantaggi di un approccio all’IT cloud-first.

Questa nuova gamma comprende l’Hp Chromebook Enterprise x360 14E G1, ideato per i nativi cloud, e i modelli Hp Chromebox Enterprise G2 e HP Chromebook Enterprise 14A G5, progettati innanzitutto per i frontline worker.

Oltre alle novità di prodotto, per quanto riguarda il servizio Hp Device as a Service (DaaS) l’azienda sta ulteriormente espandendo il supporto multi-OS in modo da includere i dispositivi Chrome Enterprise.

Hp Chromebook Enterprise x360 14E G1 è un convertibile Chromebook da 14” che presenta un design in alluminio resistente ed elegante ed è potenziato da processori Intel Core i5 e i7. Fornisce un’autonomia fino a 13 ore e include le funzionalità di sicurezza avanzata, di accesso flessibile e di orchestrazione semplificata di Chrome Enterprise.

A completare il quadro troviamo un’esperienza audio B&O, un display touchscreen dalla cornice sottile, docking USB-C e doppi altoparlanti.

Hp Chromebox Enterprise G2 è un Chromebox compatto e versatile per i frontline worker, un desktop progettato per call center, aree di lavoro condivise e business center pubblici; può anche essere configurato per potenziare chioschi digitali e installazioni di digital signage. È dotato di processori Intel di settima o ottava generazione, fino a 16 GB di memoria e supporto per un massimo di due display 4K.

Hp Chromebook Enterprise 14A G5 è un resistente Chromebook da 14” progettato anch’esso per i frontline worker: è equipaggiato con processori AMD A4 e A6, tecnologia HP Fast Charge e compatibilità USB-C.

Il ventaglio di soluzioni Chrome Enterprise di HP è pensata per supportare un metodo di lavoro basato su cloud, con accesso a milioni di app web, Android e Linux e un modo semplice di gestire gli endpoint, con policy di sicurezza, fleet management, supporto per Active Directory e soluzioni di gestione della mobilità aziendale.

Le soluzioni Chrome Enterprise, sottolinea HP, consentono anche di contenere i costi dell’It, grazie alla riduzione delle licenze software, dei tempi di inattività per supporto e dei costi di amministrazione.

Per quanto riguarda HP Device as a Service, l’azienda ha annunciato che Hp DaaS ora supporta i dispositivi Chrome Enterprise. HP DaaS è una soluzione completa che combina hardware multi-OS, analytics di HP TechPulse e servizi lifecycle che consentono di ottimizzare gli asset e le risorse It.

Maggiori informazioni sulle nuove soluzioni Chrome Enterprise sono disponibili sul sito Hp.