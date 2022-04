Hp acquista Poly per 3,3 miliardi di dollari

Hp ha annunciato l’acquisizione di Poly, società specializzata in soluzioni di collaboration video e audio, per un prezzo di acquisto di 1,7 miliardi di dollari, con un valore totale della transazione di 3,3 miliardi di dollari, debito compreso. L’accordo dovrebbe concludersi entro la fine del 2022.

L’ acquisizione accelererà la strategia di Hp verso il mondo del lavoro ibrido, avvenuta otto mesi dopo un’analoga operazione che aveva riguardato il fornitore di software di desktop remoto Teradici.

In un comunicato stampa che annuncia l’acquisizione, Hp ha affermato che le due società si uniranno per fornire “un ecosistema completo di dispositivi, software e servizi digitali”, il tutto volto a migliorare l’esperienza dei dipendenti, aumentare la produttività sul posto di lavoro e migliorare gli ambienti di lavoro ibridi per i suoi clienti aziendali.

“L’ascesa dell’ufficio ibrido crea un’opportunità unica per ridefinire il modo in cui viene svolto il lavoro”, ha affermato Enrique Lores, presidente e CEO di Hp. “La combinazione di HP e Poly crea un portafoglio leader di soluzioni di lavoro ibride in mercati ampi e in crescita. La forte tecnologia di Poly, il go-to-market complementare e il team di talento aiuteranno a guidare una crescita redditizia a lungo termine mentre continuiamo a costruire un HP più forte”.

Chi è Poly e su cosa è focalizzata

Fondata nel 1990 e originariamente denominata Polycom, la società è stata acquisita da Plantronics nel 2019, dopodiché le due società appena fuse si sono rinominate Poly. Da allora, l’azienda si è concentrata sulla fornitura di prodotti di collaborazione di livello aziendale. La gestione di sale conferenze e huddle room è uno dei punti di forza di Poly, che offre prodotti flessibili e adatti sia a large enterprise che a piccoli gruppi di lavoro; anche la possibilità di organizzare videoconferenze con ampiezze di banda relativamente ridotte agevola non poco le esigenze del lavoro ibrido. La possibilità di integrare smartphone alla videocollaboration è molto apprezzata dal mercato, vista la crescente rilevanza che i device mobili hanno anche nella gestione e produzione di documenti di lavoro.

Tuttavia, Poly non è solo prodotti e device, ma anche servizi gestiti e soluzioni di training: Poly University offre oltre 100 risorse di formazione tecnica che vanno da brevi documenti di autoapprendimento, video e tutorial online, a sessioni di laboratorio remoto, programmi di aula virtuale con istruttore e approfonditi