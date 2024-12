Hotwire Global lancia il report “Intelligenza Artificiale: oltre l’efficienza”

Il nuovo report di Hotwire incoraggia i brand a considerare l’IA non solo per i potenziali benefici in termini di efficienza, ma anche per il valore aggiunto per i clienti e la società

Hotwire e House of Beautiful Business hanno pubblicato il nuovo report “Intelligenza Artificiale: oltre l’efficienza. Come i brand possono usare l’IA generativa per rivoluzionare il proprio calore di marca”. In un momento in cui la maggior parte delle aziende guarda all’intelligenza artificiale per ridurre i costi e aumentare l’efficienza operativa, questo whitepaper invita ad adottare approcci più ambiziosi e creativi nell’integrare l’IA generativa nella propria strategia, al fine di creare un reale valore per il proprio marchio.

Il report introduce un framework basato su alcuni valori che possono aiutare i professionisti del marketing e della comunicazione nell’identificare lo stato dell’arte della propria azienda e approfondisce delle modalità efficaci per integrare tali valori all’interno della propria strategia di IA. I 4 valori chiave che determinano il framework sono:

Autonomia : consente alle persone di avere maggiore controllo su sé stessi e sulle circostanze, al fine di prendere decisioni consapevoli

: consente alle persone di avere maggiore controllo su sé stessi e sulle circostanze, al fine di prendere decisioni consapevoli Riconoscimento : assicura che i clienti ti si sentano ascoltati e apprezzati per il proprio contributo

: assicura che i clienti ti si sentano ascoltati e apprezzati per il proprio contributo Impatto : consente ai marchi di supportare i clienti nell’intraprendere iniziative che possano migliorare la vita dei clienti in termini sociali, etici e ambientali

: consente ai marchi di supportare i clienti nell’intraprendere iniziative che possano migliorare la vita dei clienti in termini sociali, etici e ambientali Intimità: favorisce relazioni che siano più profonde e autentiche, non solo personalizzate

“L’IA generativa è più di un mezzo per migliorare le operation”, ha dichiarato Beatrice Agostinacchio, Managing Director di Hotwire per l’Italia e la Spagna. “Quando i marchi guardano oltre l’efficienza facendo leva sul pieno potenziale dell’intelligenza artificiale per arricchire la customer experience, consolidare la fiducia nel brand e posizionarsi come leader, la loro reputazione cresce esponenzialmente. Comprendere a che punto ci si trova e come poter migliorare il proprio approccio consente alle aziende di coltivare relazioni più forti e autentiche con clienti e società, generando contestualmente risultati significativi in termini di fidelizzazione e revenue”.

Il report affronta anche le tensioni e le responsabilità che derivano dalla massiccia adozione dell’IA generativa da parte dei marchi. Sfide come la privacy dei dati, la trasparenza, l’impatto ambientale e i pregiudizi impongono ai brand di adottare framework etici che mettano al primo posto il consenso informato e autentico, insieme a pratiche trasparenti nella gestione dei dati. Affrontando questi temi in modo proattivo, i marchi possono rispondere alle aspettative dei clienti in termini di utilizzo responsabile della tecnologia, stabilendo al contempo nuovi standard di settore per le pratiche etiche nell’IA. Il report “Intelligenza Artificiale: oltre l’efficienza” di Hotwire offre ai i professionisti a capo di brand approfondimenti e linee guida pratiche per orientarsi in queste complessità.

Hotwire continua ad essere all’avanguardia nella ricerca e nella thought leadership relativamente all’intelligenza artificiale, supportando i brand nell’affrontare la rapidissima evoluzione dell’innovazione. Lo scorso anno l’azienda ha pubblicato il report La narrazione di marca nell’era dell’IA, che forniva una guida per ridefinire lo storytelling dei brand in un contesto tecnologicamente avanzato. L’ultimo report, “Intelligenza Artificiale: oltre l’efficienza” parte da questo primo approfondimento invitando i brand a utilizzare l’IA non solo per ottimizzare le operation, ma per creare valore aggiunto, connessioni significative e un impatto sociale positivo per i clienti.