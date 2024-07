Hopex Intelligence: l’AI al servizio dell’enterprise architecture

MEGA International, azienda specializzata nel software SaaS per l’architettura aziendale (EA), ha annunciato il lancio della sua suite completa di servizi di intelligenza artificiale, “HOPEX Intelligence”, integrata nell’ultima versione del prodotto, HOPEX Aquila. Progettata per innovare il flusso di lavoro quotidiano degli utenti, HOPEX Intelligence promette miglioramenti significativi per accelerare l’esecuzione e automatizzare le varie attività.

Sulla scia del successo dell’introduzione dell’APM ( Application Portfolio Management) guidata dall’intelligenza artificiale con HOPEX Aquila alla fine del 2023, HOPEX Intelligence prosegue l’integrazione dell’intelligenza artificiale nel software. Ciò consente agli utenti di disporre di una maggiore automazione e di un’interazione più intuitiva.

I punti di forza evidenziati dal produttore:

Inventario e mappatura senza sforzo : l’APM guidato dall’AI automatizza la scoperta e la categorizzazione delle applicazioni e delle tecnologie, allineandole alle capacità aziendali. Questo riduce significativamente il tempo necessario per costruire una base EA, passando da anni a poche settimane.

: l’APM guidato dall’AI automatizza la scoperta e la categorizzazione delle applicazioni e delle tecnologie, allineandole alle capacità aziendali. Questo riduce significativamente il tempo necessario per costruire una base EA, passando da anni a poche settimane. Hexa, il nuovo AI Companion : Hexa offre agli utenti un’interfaccia di conversazione che consente loro di porre domande sui concetti, gli strumenti e i metodi HOPEX utilizzando il linguaggio naturale. Inoltre, gli utenti possono sfruttare le query in linguaggio naturale per accedere alle informazioni direttamente dall’archivio.

: Hexa offre agli utenti un’interfaccia di conversazione che consente loro di porre domande sui concetti, gli strumenti e i metodi HOPEX utilizzando il linguaggio naturale. Inoltre, gli utenti possono sfruttare le query in linguaggio naturale per accedere alle informazioni direttamente dall’archivio. Modellazione dei processi guidata dall’intelligenza artificiale : questo servizio innovativo genera automaticamente diagrammi BPMN (Business Process Model and Notation) a partire da descrizioni testuali, e questo elimina la necessità di una modellazione manuale, facendo risparmiare agli utenti tempo e fatica.

: questo servizio innovativo genera automaticamente diagrammi BPMN (Business Process Model and Notation) a partire da descrizioni testuali, e questo elimina la necessità di una modellazione manuale, facendo risparmiare agli utenti tempo e fatica. Maggiore produttività degli utenti: HOPEX Intelligence snellisce i flussi di lavoro degli utenti automatizzando le attività più noiose, consentendo loro di concentrarsi su attività di maggior valore come l’analisi e il processo decisionale. I nuovi utenti possono anche beneficiare di un processo di onboarding più rapido, in quanto la padronanza della soluzione diventa meno dispendiosa in termini di tempo.

Tecnologie IA avanzate al lavoro

HOPEX Intelligence sfrutta tecnologie AI all’avanguardia, tra cui:

Elaborazione del linguaggio naturale (NLP) per la categorizzazione dei dati

Algoritmi di apprendimento automatico per la classificazione

Motori di raccomandazione intelligenti per un processo decisionale proattivo

IA generativa per la creazione di contenuti

Large Language Model (LLM) aumentato con architettura RAG (Retrieval-Augmented Generation).

MEGA – sottolinea l’azienda – è impegnata in un processo di sviluppo continuo, con piani per espandere ulteriormente le capacità di HOPEX Intelligence. I miglioramenti futuri includono:

Espansione della modellazione in linguaggio naturale ad altri diagrammi architettonici.

La possibilità per Hexa di generare report specifici in linguaggio naturale.

Abilitazione della categorizzazione automatica dei dati aziendali.

Fornire un’assistenza basata sull’intelligenza artificiale nella progettazione architettonica, comprese le raccomandazioni di miglioramento basate sui benchmark.

“Siamo entusiasti di presentare ‘HOPEX Intelligence’, i nostri servizi di intelligenza artificiale integrati in HOPEX Aquila. Questi servizi innovativi e le soluzioni di EA basate sull’IA sono progettati per aiutare i nostri clienti a lavorare in modo più rapido e intelligente e a fornire un valore eccezionale“, spiega Luca de Risi, CEO di MEGA International.

MEGA International è una società globale di software SaaS che offre soluzioni per l’Enterprise Architecture, l’analisi dei processi aziendali, la governance, il rischio, la conformità e la governance dei dati e opera in 52 paesi. MEGA ha creato HOPEX, una piattaforma collaborativa che fornisce un unico repository per aiutare le aziende a raccogliere, visualizzare e analizzare le informazioni per pianificare meglio e adattarsi al cambiamento.