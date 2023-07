Hitachi Vantara e Microsoft Azure per la gestione dell’Hybrid Cloud

Hitachi Vantara annuncia un nuovo capitolo nell’evoluzione della collaborazione con Microsoft per il lancio di Hitachi Unified Compute Platform (UCP) per Azure Stack HCI. Questa soluzione di hybrid cloud fornisce una maggiore flessibilità ed agilità alle imprese e mette a disposizione una gestione cloud avanzata su più ambienti – data center, filiali, edge computing – tale da permettere alle singole imprese una maggiore visibilità e un più accurato controllo sull’archiviazione, sulla gestione e sull’utilizzo dei dati.

Una ricerca del 2022 ha rilevato che più di quattro imprese su cinque avevano in corso l’implementazione di un modello di hybrid cloud. Un numero di imprese superiore rispetto a quello dell’anno precedente grazie alla flessibilità di avere un migliore bilanciamento dei dati in cloud pubblico, cloud privato e infrastrutture in loco. Tuttavia, con la crescita esponenziale del volume dei dati, la complessità di gestire più ambienti contemporaneamente potrebbe comportare una mancanza di integrazione tra le fonti dei dati, limitando le potenzialità di generare valore commerciale dai dati e facendo correre il rischio di aumentare i costi di gestione.

La soluzione congiunta annunciata oggi combina la potenza dei servizi cloud Azure con i benefici derivanti dalla scalabilità e dalla flessibilità dell’infrastruttura cloud Hitachi UCP. Di conseguenza, i clienti possono eseguire workload in modo coerente e fluido dai data center in loco, dagli ambienti cloud o da edge, sfruttando la flessibilità di aumentare o ridurre la capacità in base alle esigenze di business. Inoltre, la soluzione utilizza l’automazione intelligente unita alle capacità analitiche avanzate e una visualizzazione da un unico pannello di controllo che migliora nettamente la visibilità dei dati e semplifica la gestione delle infrastrutture di hybrid cloud.

“I nostri clienti dispongono di enormi volumi di dati all’edge, al core e nel cloud, che necessitano di modalità di accesso semplici e resilienti per poter essere analizzati in tempo reale e consentire di prendere decisioni informate e personalizzate in grado di rispondere alle esigenze dei business più dinamici”, ha dichiarato Dan McConnell, senior vice president, Product Management-Storage, di Hitachi Vantara. “Grazie alla collaborazione con Microsoft e al nostro approccio ai sistemi ingegnerizzati end-to-end, siamo in grado di aiutare i nostri clienti a ottimizzare la loro architettura cloud per sfruttare al meglio i dati, ridurre i costi operativi e migliorare le applicazioni e l’esperienza d’uso complessiva”.

La nuova soluzione Hybrid Cloud di Hitachi Vantara è disponibile da subito per supportare le imprese che utilizzano un mix di applicazioni tradizionali e di applicazioni più recenti di tipo container-based.

I principali vantaggi della nuova soluzione di Hitach Vantara

Flessibilità e possibilità di scelta : Hitachi UCP per Stack HCI Azure supporta diverse configurazioni validate, migliorando ulteriormente l’offerta del portafoglio di soluzioni Hybrid Cloud e ampliando le potenzialità degli applicativi per le moderne infrastrutture, comprese quelle dell’architettura della Virtual Storage Platform (VSP) I clienti, inoltre, hanno la possibilità di acquistare la soluzione Azure con il modello infrastructure-as-a-service Hitachi EverFlex, in grado di garantire loro una maggiore scalabilità e una tariffazione pay-per-use utile per l’allineamento dei costi IT alle reali esigenze aziendali;

: Hitachi UCP per Stack HCI Azure supporta diverse configurazioni validate, migliorando ulteriormente l’offerta del portafoglio di soluzioni Hybrid Cloud e ampliando le potenzialità degli applicativi per le moderne infrastrutture, comprese quelle dell’architettura della Virtual Storage Platform (VSP) I clienti, inoltre, hanno la possibilità di acquistare la soluzione Azure con il modello infrastructure-as-a-service Hitachi EverFlex, in grado di garantire loro una maggiore scalabilità e una tariffazione utile per l’allineamento dei costi IT alle reali esigenze aziendali; Scalabilità : i clienti possono implementare la nuova soluzione UCP Hybrid Cloud a partire da un solo server Hitachi e aumentare la configurazione sino a 16 nodi; in questo modo potranno sfruttare una serie di configurazioni e una gestione ottimizzata dei dati per analisi e requisiti specifici;

: i clienti possono implementare la nuova soluzione UCP Hybrid Cloud a partire da un solo server Hitachi e aumentare la configurazione sino a 16 nodi; in questo modo potranno sfruttare una serie di configurazioni e una gestione ottimizzata dei dati per analisi e requisiti specifici; Soluzioni verticali, copertura globale: I clienti di settori verticali quali manifatturiero, finanziario, retail, telecomunicazioni, media e intrattenimento, possono beneficiare della vasta esperienza Hitachi Vantara per rispondere a tutte le esigenze della singola impresa e ai requisiti di conformità specifici del singolo settore. Inoltre, Hitachi mette a disposizione la propria leadership globale in tema di filiera e di servizi di installazione per fornire una esperienza Hybrid Cloud Azure solida e completa in tutto il mondo.

Oltre alla Hitachi UCP per Azure Stack HCI, Hitachi Vantara ha validato due servizi dati abilitati Azure Arc, che forniscono soluzioni per applicazioni di ultima generazione per i clienti Microsoft. La validazione dei servizi dati consente ai clienti di modernizzare applicazioni di natura critica e di fornire servizi cloud nelle diverse sedi IT con la gestione centralizzata Azure Arc.