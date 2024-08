Hitachi Vantara e Broadcom: nuova soluzione avanzata di cloud privato e ibrido

Hitachi Vantara, la filiale di Hitachi, Ltd. specializzata in archiviazione dati, infrastrutture e gestione del cloud ibrido, e Broadcom Inc., hanno annunciato una nuova soluzione avanzata per il cloud privato e ibrido. La soluzione, frutto di una progettazione congiunta, riunisce la soluzione di sistemi integrati di Hitachi Vantara, Unified Compute Platform (UCP) RS, con VMware Cloud Foundation, per aiutare le organizzazioni a superare le complessità derivanti da una notevole proliferazione di dati e dai crescenti requisiti dell’intelligenza artificiale.

La combinazione di automazione e servizi software-defined avanzati con un’infrastruttura aziendale collaudata permette alle organizzazioni di modernizzare la propria infrastruttura, migliorando prestazioni e scalabilità, riducendo il costo totale di proprietà, il consumo energetico e l’impronta di carbonio, contribuendo a rendere il pianeta più green e ad aumentare nel contempo l’efficienza dell’infrastruttura dati. È possibile ottenere ulteriori informazioni sull’infrastruttura cloud ibrida di Hitachi Vantara, visitando il sito dell’azienda.

L’annuncio arriva in un momento in cui un numero crescente di organizzazioni deve affrontare i costi e le complessità degli ambienti ibridi e multi-cloud in rapida espansione. Secondo l’IDC Worldwide Quarterly Enterprise Infrastructure Tracker: Buyer and Cloud Deployment, la spesa per i prodotti di infrastruttura di calcolo e storage per le implementazioni cloud, inclusi gli ambienti IT dedicati e condivisi, nel primo trimestre del 2024 è aumentata del 36,9% rispetto all’anno precedente. Con la continua crescita esponenziale dei dati e l’aumento dell’IA generativa (GenAI), le organizzazioni cercano modi per scalare l’infrastruttura dei dati e modernizzare le applicazioni senza compromettere l’impronta di carbonio o i budget IT. Infatti, una recente indagine ha rilevato che il 63% delle organizzazioni ha un margine significativo per migliorare la propria infrastruttura aziendale e la preparazione dell’ecosistema dei dati per supportare le iniziative GenAI.

Per affrontare queste sfide cruciali, Hitachi Vantara e Broadcom hanno ampliato la loro collaborazione per introdurre una soluzione robusta che modernizza l’infrastruttura cloud e rafforza la gestione dei dati. Hitachi UCP RS, alimentato da VMware Cloud Foundation, è una piattaforma all’avanguardia per cloud privati e ibridi che mira a stimolare l’innovazione, semplificare la complessità operativa e sostenere gli obiettivi di sostenibilità, integrando una piattaforma cloud privata completa con un’infrastruttura aziendale collaudata. Questa iniziativa di modernizzazione contribuisce inoltre a ridurre il TCO (Total Cost of Ownership) grazie a funzionalità di automazione avanzate e a modelli di consumo adattabili.

“Poiché un numero sempre maggiore di aziende affronta la realtà dell’era dell’AI, cercano attivamente soluzioni che le aiutino a scalare e a migliorare l’affidabilità dei dati senza sacrificare i costi o gli impegni ambientali”, ha dichiarato Octavian Tanase, chief product officer di Hitachi Vantara. “In Hitachi Vantara siamo impegnati a promuovere l’innovazione e la sostenibilità nel settore delle infrastrutture dati. La nostra collaborazione duratura con Broadcom esemplifica la nostra dedizione a fornire soluzioni all’avanguardia che non solo soddisfano le esigenze in evoluzione dei nostri clienti, ma contribuiscono anche a rendere il pianeta più verde.”

“La partnership di lunga data tra Hitachi Vantara e Broadcom offre ora una soluzione di cloud privato e ibrido completa e pronta per il futuro”, ha dichiarato Paul Turner, vice president, products, VMware Cloud Foundation Division di Broadcom. “Questa soluzione non solo affronta le attuali sfide della gestione dei dati e della modernizzazione dell’infrastruttura, ma si allinea anche con gli obiettivi di sostenibilità delle organizzazioni, rendendola uno strumento essenziale per le aziende che vogliono prosperare nell’era dell’IA generativa e oltre.”

I principali vantaggi dell’integrazione di Hitachi UCP RS con VMware Cloud Foundation, alimentato dagli array Hitachi Virtual Storage Platform One, includono:

Time to value più rapido : offre prestazioni e resilienza migliorate, consentendo una gestione efficiente di un maggior numero di carichi di lavoro con un’infrastruttura semplificata.

: offre prestazioni e resilienza migliorate, consentendo una gestione efficiente di un maggior numero di carichi di lavoro con un’infrastruttura semplificata. Implementazione flessibile : supporta l’esecuzione di macchine virtuali (VM) tradizionali e di moderni container cloud-native, nonché degli emergenti carichi di lavoro private AI.

: supporta l’esecuzione di macchine virtuali (VM) tradizionali e di moderni cloud-native, nonché degli emergenti carichi di lavoro private AI. Gestione semplificata : fornisce un’infrastruttura integrata chiavi in mano e un’automazione avanzata per le operazioni e la gestione del ciclo di vita del cloud, con un modello di consumo pay-per-use .

: fornisce un’infrastruttura integrata chiavi in mano e un’automazione avanzata per le operazioni e la gestione del ciclo di vita del cloud, con un modello di consumo . Sostenibilità: presenta design moderni che riducono le emissioni di gas serra e i costi energetici, inclusi gli array Virtual Storage Platform One che riducono le emissioni di CO2 fino al 96% e l’impronta del data center fino al 35%.

La nuova soluzione Hitachi Vantara e Broadcom per il cloud privato e ibrido si distingue per le sue elevate prestazioni, efficienza e scalabilità. Tra le prime soluzioni OEM approvate da Broadcom con la nuova VMware Cloud Foundation, la soluzione è caratterizzata da un’automazione integrata del ciclo di vita del software, dell’infrastruttura e del firmware dell’hardware attraverso UCP Advisor e SDDC Manager, per un funzionamento senza interruzioni. La piattaforma offre flessibilità per l’implementazione di carichi di lavoro aziendali e mission-critical con storage virtualizzato misto altamente disponibile basato su server (VMware vSAN) e storage esterno.

La gestione unificata dell’infrastruttura cloud privata è resa semplice da UCP Advisor e SDDC Manager, mentre la gestione automatizzata dello storage per le macchine virtuali e i container garantisce molteplici SLA ed efficienza dei costi. Offrendo un’unica fonte per sistemi, soluzioni e servizi, la piattaforma semplifica le operazioni e riduce la frizione multi-vendor, il tutto garantendo il 100% di disponibilità dei dati con la Virtual Storage Platform One di Hitachi e il supporto del team globale di assistenza e servizi di Hitachi.

Per maggiori dettagli su Hitachi Unified Compute Platform RS powered by VMware Cloud Foundation, è possibile visitare il sito di Hitachi Vantara.