Hitachi Vantara amplia il portafoglio Virtual Storage Platform One

Hitachi Vantara, controllata di Hitachi, Ltd. focalizzata sull’archiviazione dati, sulle infrastrutture e sulla gestione del cloud ibrido, ha annunciato il lancio della sua nuova appliance per lo storage a blocchi come parte della sua piattaforma dati Virtual Storage Platform One per il cloud ibrido.

La nuova offerta consiste in tre modelli dedicati che forniscono alle aziende un ‘data platform’ comune, per i dati strutturati e non, nello storage a blocchi, specificamente progettato per eliminare la complessità, migliorare la protezione dei dati e ridurre le emissioni di carbonio.

Dotata di funzionalità che trasformano l’esperienza di archiviazione dei dati, la nuova piattaforma dati a blocchi è stata concepita per rispondere alle esigenze di archiviazione delle aziende, sfruttando la resilienza, l’affidabilità e la sostenibilità di Hitachi Virtual Storage Platform One.

L’affermarsi dell’intelligenza artificiale e delle tecnologie connesse ha portato a un aumento esponenziale dei volumi di dati, tanto che le aziende prevedono che la quantità di dati utilizzati raddoppierà tra il 2023 e il 2025, sottolinea Hitachi Vantara. Di conseguenza, le imprese, soprattutto quelle di medie dimensioni, devono ripensare a come costruire e scalare le proprie architetture di dati. Allo stesso tempo, la crescita senza precedenti dei dati ha posto delle sfide alle organizzazioni che cercano di raggiungere obiettivi ambiziosi in materia di sostenibilità. Secondo una recente ricerca, il 68% dei responsabili IT ha dichiarato di essere preoccupato per l’impatto dell’IA/ML sul consumo di energia e sull’impronta di carbonio della propria organizzazione e il 77% degli intervistati ha affermato che le architetture di dati legacy hanno avuto un impatto negativo sulle performance di sostenibilità.

Il Virtual Storage Platform One Block – spiega Hitachi Vantara – è un dispositivo di storage che riflette le più recenti tecnologie avanzate per l’infrastruttura dei dati, tra cui la capacità di ottimizzare lo spazio nei rack riducendo al contempo il consumo di energia e i costi di raffreddamento. La semplicità d’uso della piattaforma, integrata da funzionalità quali l’auto-installazione, Ops Center Clear Sight per la gestione basata su cloud e la protezione dinamica dei dati, semplificano le operazioni quotidiane. Altre caratteristiche includono:

Sicurezza intrinseca e anti- ransomware : il software snapshot Hitachi Thin Image Advanced (TIA) crea rapidamente copie da utilizzare immediatamente per il processo decisionale, lo sviluppo di software e le moderne operazioni di protezione dei dati. Garantisce la riservatezza, la conformità e la protezione dei dati dalle minacce alla sicurezza e difende attivamente i dati strutturati dal ransomware.

il software snapshot Hitachi Thin Image Advanced (TIA) crea rapidamente copie da utilizzare immediatamente per il processo decisionale, lo sviluppo di software e le moderne operazioni di protezione dei dati. Garantisce la riservatezza, la conformità e la protezione dei dati dalle minacce alla sicurezza e difende attivamente i dati strutturati dal ransomware. Maggiore protezione dei dati : La piattaforma offre copie sempre disponibili dei dati di produzione per una maggiore protezione degli stessi, mentre TIA riduce fino al 90% lo spazio su disco memorizzando solo i blocchi di dati modificati per salvaguardare l’efficienza.

: La piattaforma offre copie sempre disponibili dei dati di produzione per una maggiore protezione degli stessi, mentre TIA riduce fino al 90% lo spazio su disco memorizzando solo i blocchi di dati modificati per salvaguardare l’efficienza. Un dispositivo flash di fascia media più sostenibile : Grazie alla tecnologia Dynamic Carbon Reduction, Virtual Storage Platform One Block riduce il consumo energetico commutando le CPU in modalità eco durante i periodi di bassa attività. La “compressione always on” consente al sistema di passare dalla riduzione dei dati in linea alla post-elaborazione, riducendo ulteriormente il consumo energetico e contribuendo a diminuire l’impronta di CO2 fino al 30-40%.

: Grazie alla tecnologia Dynamic Carbon Reduction, Virtual Storage Platform One Block riduce il consumo energetico commutando le in modalità eco durante i periodi di bassa attività. La “compressione always on” consente al sistema di passare dalla riduzione dei dati in linea alla post-elaborazione, riducendo ulteriormente il consumo energetico e contribuendo a diminuire l’impronta di CO2 fino al 30-40%. Riduzione della complessità: Gli strumenti di gestione, tra cui un’interfaccia grafica utente (GUI) integrata e l’intuitivo portale Ops Center Clear Sight basato su SaaS , semplificano la gestione e la fruizione dei dati memorizzati.

“La continua espansione del nostro portafoglio Virtual Storage Platform One, ci permette di supportare le aziende nell’ottimizzare le loro applicazioni come mai prima d’ora”, ha dichiarato Octavian Tanase, chief product officer, Hitachi Vantara. “La nostra Virtual Storage Platform One Block è potente e compatta, in grado di fornire l’elaborazione dei dati e l’affidabilità di cui hanno bisogno le aziende, minimizzando lo spazio su rack e riducendo i costi di alimentazione e raffreddamento per un ambiente di data center più sostenibile. Questa nuova offerta conferma il nostro impegno a favore dell’innovazione e delle soluzioni focalizzate sul cliente e stabilisce un nuovo standard per le performance di storage.”

L’ultima appliance di storage a blocchi di Hitachi Vantara presenta caratteristiche distintive che la differenziano dalle altre soluzioni sul mercato. Integrata nella suite di gestione Virtual Storage Platform One, le piattaforme di storage a blocchi possono essere gestite come un unico array. Includendo soluzioni di storage a blocchi, file e oggetti, ogni offerta fornisce servizi di dati comuni, compresi array di storage di terze parti attraverso il software Hitachi Storage Virtualization Operating System (SVOS). Inoltre, la garanzia di disponibilità dei dati al 100% della piattaforma assicura l’accesso continuo ai dati per i carichi di lavoro mission-critical.

“Poiché il panorama digitale continua ad evolversi, l’integrazione da parte di Hitachi Vantara della sua nuova piattaforma di storage a blocchi nella solida architettura Hitachi Virtual Storage Platform One rappresenta un avanzamento significativo per le medie imprese”, ha dichiarato Ashish Nadkarni, group vice president and general manager, Worldwide Infrastructure Research, IDC. “Questo passo dimostra l’impegno di Hitachi nel fornire soluzioni scalabili, affidabili ed efficienti che rispondono alle complesse esigenze delle aziende che si trovano a gestire dati strutturati e non in ambienti cloud ibridi.”

Virtual Storage Platform One Block semplifica il consolidamento delle applicazioni con una flessibilità senza precedenti, afferma Hitachi Vantara. Partendo da una singola appliance, si può scalare in maniera fluida fino a un cluster di 65 nodi, per soddisfare le esigenze di storage in continua evoluzione. Questa scalabilità consente alle aziende di ottimizzare l’infrastruttura, diminuire la complessità e ottimizzare l’utilizzo delle risorse in un ambiente di storage unificato. La piattaforma comprende anche un paradigma di cloud ibrido, consentendo alle aziende di eseguire in maniera fluida le moderne applicazioni cloud-native accanto ai tradizionali carichi di lavoro a blocchi, colmando il divario tra l’infrastruttura on-premise e il cloud.

Per ulteriori informazioni sulla Virtual Storage Platform One e sulla sua suite di soluzioni di Hitachi Vantara, è possibile visitare il sito dell’azienda.