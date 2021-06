Helios Technologies sigla un accordo definitivo per acquisire la NEM S.r.l.

Integra a livello strategico la linea di prodotti CVT (valvole a cartuccia) di Helios nei mercati della movimentazione dei materiali, delle costruzioni, dei veicoli industriali e delle macchine agricole

Rafforza l’offerta di prodotti elettroidraulici, e sviluppa ulteriormente la presenza sui mercati OEM, fornisce un’espansione geografica e apporta scala di produzione per affrontare nuovi mercati

Favorisce capacità competitive e localizzate “sul territorio e per il territorio”

Un’acquisizione strategica che fa da volano all’ulteriore diversificazione del settore idraulico di Helios

SARASOTA, Fla.–(BUSINESS WIRE)–Helios Technologies (Nasdaq: HLIO) (“Helios” o la “Società”), leader globale nel settore del Motion Control e nella tecnologia dei controlli elettronici per differenti end markets, ha stipulato un accordo definitivo per l’acquisizione di NEM S.r.l. Fondata nel 1995, NEM è una società di soluzioni oleodinamiche innovative che fornisce applicazioni personalizzate per la movimentazione dei materiali, il settore delle costruzioni, i veicoli industriali e l’agricoltura al proprio parco clienti globale, prevalentemente localizzato in Europa e in Asia. NEM è strategicamente situata nella regione dell’Emilia Romagna, una delle aree a più elevata innovazione e tecnologicamente avanzate nel campo dell’oleodinamica.

Josef Matosevic, Presidente e Amministratore Delegato di Helios, ha commentato: “Questa acquisizione strategica dimostra il nostro continuo impegno nel campo dell’oleodinamica e nella crescita della nostra piattaforma principale. Sfruttando la fama del brand NEM nei mercati europei OEM basata sulla Tecnologia della Valvola a Cartuccia (CVT – Cartridge Valve Technology), combinandola con le sinergie condivise, incrementeremo lo sviluppo della nostra tecnologia. Tale operazione consentirà di ottimizzare la posizione di Helios al fine di estenderne la presenza a livello globale, in particolare nel settore elettro-idraulico, espandendo il nostro business OEM in tutto il mondo. Inoltre, tale acquisizione ci garantisce una maggiore capacità di produzione CVT (Tecnologia della Valvola a Cartuccia) in Europa. Non vediamo l’ora di accogliere il team NEM nella famiglia Helios, mentre continuiamo a guidare la crescita e creare valore per gli azionisti“.

Helios prevede di concludere l’operazione durante il terzo trimestre del 2021 o non appena possibile, subordinatamente alle consuete condizioni di closing. I termini dell’acquisizione non sono stati divulgati.

Informazioni su Helios Technologies

Helios Technologies è leader a livello globale nel Motion Control e nella tecnologia dei controlli elettronici altamente professionali, per diversi mercati di sbocco, tra cui construction, movimentazione dei materiali, agricoltura, energia, Recreational vehicles, settore navale, salute e benessere. Helios vende i suoi prodotti a clienti presenti in oltre 85 paesi in tutto il mondo. L’obiettivo della sua strategia di crescita è di diventare fornitore leader per i mercati di nicchia, attraverso articoli e soluzioni di prima qualità e lo sviluppo e l’acquisizione di prodotti innovativi. L’azienda ha pagato un dividendo ai suoi azionisti, ogni trimestre, da quando è divenuta una società ad azionariato diffuso nel 1997.

Per maggiori informazioni visitate: www.heliostechnologies.com.

Informazioni su NEM S.r.l.

NEM realizza soluzioni oleodinamiche di alta qualità per applicazioni mobili, agricole e industriali dal 1995 con l’obiettivo principale di raggiungere la soddisfazione del cliente attraverso una meticolosa gestione dei processi e continui investimenti in ricerca e sviluppo. NEM produce valvole a cartuccia, parts in body valves e directional control valves insieme a circuiti idraulici integrati che trovano applicazione nei settori del sollevamento e della movimentazione di materiali, macchine movimento terra, veicoli industriali e macchine agricole. L’azienda ha sede in Italia, in Emilia Romagna.

