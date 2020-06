HashiCorp Cloud Platform, il deployment multicloud veloce e gestito

HashiCorp ha annunciato la HashiCorp Cloud Platform (HCP), un’offerta cloud completamente gestita finalizzata ad automatizzare l’implementazione dei prodotti HashiCorp come servizi, su qualsiasi provider cloud.

Il primo servizio a essere lanciato dall’azienda, HCP Consul, è ora in versione private beta con supporto per Amazon AWS. Ad esso, seguirà HCP Vault ancora una volta con supporto per AWS.

HashiCorp realizza e propone soluzioni di sviluppo, delivery, orchestrazione, protezione, connessione di applicazioni e servizi cloud, nonché di automazione delle infrastrutture cloud. Le tecnologie e gli strumenti HashiCorp sono progettati per gestire sia macchine fisiche che virtuali e sono sviluppati in modo aperto, con l’approccio open source.

Gli strumenti HashiCorp, sottolinea l’azienda nel presentare la nuova piattaforma cloud, sono utilizzati da molti membri e clienti della community, ma la gestione dei cluster e la manutenzione di flussi di lavoro automatizzati possono tuttora essere complicate e costose.

Ciò può avere la conseguenza di far aumentare i tempi di onboarding per le organizzazioni più piccole e di rendere impraticabili gli obiettivi multi-cloud per molte aziende.

Con deployment automatizzati e cluster completamente gestiti preconfigurati per la produzione, la HashiCorp Cloud Platform consente invece a un team, anche con meno risorse, di mettere i carichi di lavoro critici rapidamente in esecuzione nel cloud, per far fronte alle sfide odierne.

L’azienda ha anche sottolineato il fatto che, pur se sta lanciando la HashiCorp Cloud Platform inizialmente con il supporto per un singolo servizio e un singolo provider cloud, la vision per il futuro della piattaforma è ben diversa, ed è quella di fornire una suite di servizi gestiti con flussi di lavoro integrati per il deployment di qualsiasi prodotto HashiCorp su qualsiasi provider cloud e di abilitare il clustering cross-provider utilizzando un’astrazione virtual network.

I servizi della HashiCorp Cloud Platform sono progettati per consentire il deployment di cluster production-ready e di avere le applicazioni up and running nel cloud in modo rapido. L’infrastruttura è fully managed: upgrade, backup, monitoraggio e scaling sono tutti gestiti in background dagli engineering team che creano e mantengono i prodotti core, consentendo a un cliente di supportare più facilmente le applicazioni native del cloud che dipendono dagli strumenti HashiCorp.

Inoltre, la piattaforma offre flessibilità multi-cloud: HCP consente infatti a un’azienda cliente di standardizzare un flusso di lavoro unificato e un singolo set di API per distribuire qualsiasi prodotto HashiCorp su qualsiasi provider cloud.

Come primo servizio in fase di lancio, HCP Consul è ora disponibile sulla piattaforma per l’early access alla versione private beta. HashiCorp sta lanciando questo servizio con il supporto per AWS come primo fornitore di servizi cloud e con l’intenzione, nel tempo, di espandere il supporto ad altri cloud provider, in base all’input dei clienti.