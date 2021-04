Guai in vista per Apple: la UE la accusa di concorrenza sleale

Problemi in arrivo per Apple da parte dell’Unione Europea: la commissaria europea alla concorrenza Margrethe Vestager ha twittato che «i consumatori stanno perdendo terreno» e che i comportamenti della società americana sono contrari alle normative europee.

Vestager si riferisce alle accuse mosse due anni fa dall’app di streaming musicale Spotify, secondo cui Apple stava soffocando l’innovazione.

Apple dovrà quasi certamente affrontare una forte multa, e potrebbe essere costretta a cambiare le sue politiche se ile sue argomentazioni non convinceranno l’Unione Europea.

Difficile immaginare i prossimi passi della società, che finora aveva sempre negati di aver tenuto comportamenti lesivi della concorrenza.

La commissaria Margrethe Vestager ha affermato che «Le regole di Apple distorcono la concorrenza nel mercato dello streaming musicale aumentando i costi degli sviluppatori di app di streaming musicale concorrenti. Questo a sua volta porta a prezzi più alti per i consumatori per i loro abbonamenti musicali in-app su dispositivi iOS.»

Our preliminary conclusion: @Apple is in breach of EU competition law. @AppleMusic compete with other music streaming services. But @Apple charges high commission fees on rivals in the App store & forbids them to inform of alternative subscription options. Consumers losing out.

— Margrethe Vestager (@vestager) April 30, 2021