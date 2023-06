GTT potenzia i servizi gestiti di cybersecurity cloud e on-premise per le aziende

GTT Communications, fornitore di servizi di rete e di sicurezza gestiti per organizzazioni multinazionali, annuncia il potenziamento della propria offerta di servizi gestiti di cybersecurity cloud e on-premise per le aziende.

Le novità includono un accordo più efficace sul livello di servizio (SLA) per GTT Managed Detection and Response (MDR) per il rilevamento e la prevenzione precoce delle minacce, e una nuova opzione standard per le aziende che vogliono rafforzare e migliorare la propria sicurezza di rete con la protezione contro gli attacchi DDoS (Distributed Denial of Service).

GTT MDR combina una tecnologia all’avanguardia di Security Information and Event Management (SIEM) con l’intelligenza umana per fornire alle organizzazioni un monitoraggio 24/7 delle minacce e la garanzia continuativa che le indagini saranno completate entro 15 minuti. Gli esperti del Security Operations Centre (SOC) certificato CREST di GTT aiutano i clienti ad accelerare la maturità della sicurezza e a soddisfare le esigenze di conformità, monitorando il traffico sull’intera rete aziendale.

“Con la continua crescita delle minacce informatiche in termini di scala e complessità, i servizi gestiti professionali possono aiutare le aziende a superare il gap di competenze informatiche e a trovare il giusto equilibrio tra gestione del rischio, costi e prestazioni“, ha dichiarato Todd Kiehn, Senior Vice President Strategy & Product di GTT. “Sappiamo che flessibilità e velocità sono essenziali per consentire alle aziende di implementare strategie di sicurezza di rete efficaci e adattabili. Il nostro nuovo SLA potenziato per MDR garantisce ai clienti che qualsiasi problema di sicurezza che faccia scattare un allarme venga analizzato entro 15 minuti per identificare rapidamente le potenziali minacce“.

GTT è responsabile dell’implementazione, dell’aggiornamento e del monitoraggio del SIEM di nuova generazione per garantire un’analisi approfondita di tutti i dati dei clienti. Gli analisti del SOC di GTT sono inoltre responsabili della messa a punto dei criteri e delle soglie utilizzati nell’analisi e nel filtraggio dei log per garantire un rilevamento rapido ed efficace delle minacce.

“Le minacce DDoS continuano ad aumentare in volume e sofisticazione, costringendo le aziende a ricorrere a soluzioni di protezione“, aggiunge Kiehn. “Introducendo una maggiore flessibilità nelle opzioni dei servizi di mitigazione DDoS di GTT, i nostri clienti possono ora rispondere alle minacce in modo maggiormente ottimizzato in base alle loro esigenze e ai loro budget“.

Il servizio DDoS Mitigation di GTT soddisfa le esigenze dei clienti che richiedono il 100% di disponibilità, combinando l’enorme capacità di ingresso della dorsale IP globale Tier 1 dell’azienda con un’infrastruttura di mitigazione DDoS dedicata in tutto il mondo, nonché con professionisti della sicurezza esperti che aiutano a proteggere dagli effetti di attacchi complessi e su larga scala. GTT offre ora ai clienti la possibilità di scegliere tra servizi on-demand e always-on, consentendo alle aziende di selezionare la protezione più adatta alle loro esigenze.

Il servizio rileva gli attacchi DDoS che colpiscono le reti dei clienti e indirizza il traffico Internet verso il più vicino dei 10 centri globali GTT di mitigazione DDoS, dove il traffico dannoso viene rimosso, mentre il traffico legittimo può fluire senza ostacoli verso la sua destinazione con una latenza aggiuntiva minima o nulla.

I servizi MDR e DDoS Mitigation fanno parte della suite di servizi di sicurezza gestiti di GTT, così come Secure Connect, l’offerta SASE (Secure Access Service Edge) che si integra con i servizi SD-WAN gestiti di GTT. Questa suite aiuta i clienti ad affrontare le sfide poste dalla costante evoluzione delle minacce e dall’aumento esponenziale di attacchi informatici sofisticati.