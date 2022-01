Gruppo Techedge acquista DocFlow, obiettivo economia circolare

Dopo l’operazione che nell’ottobre scorso ha portato ad acquisire la società spagnola di consulenza Axazure, il Gruppo Techedge acquista anche DocFlow (www.docflow.com/it), società milanese (sede ad Assago) fondata da Carlo Petti.

DocFlow, che disegna e implementa ecosistemi digitali costituiti da un mix di tecnologie e applicazioni connesse, entra a far parte del Gruppo Techedge condividendone l’approccio alla tecnologia come strumento per creare e supportare modelli di economia circolare.

Per il Ceo Domenico Restuccia, la missione di Techedge è proprio “aiutare le aziende a digitalizzarsi per crescere in modo responsabile, reinventando i propri modelli di business e operativi grazie ai principi chiave dell’economia circolare. Queste trasformazioni richiedono l’integrazione di più competenze, orchestrate da una visione aziendale comune”.

E DocFlow, spiega Carlo Petti, aiuta da sempre le aziende italiane a digitalizzare la collaborazione con il proprio ecosistema consentendo di gestire in modo efficace le fasi meno strutturate di tali processi come gli scambi informativi e documentali.

Domenico Restuccia e Carlo Petti, condividono l’ambizione di contribuire a creare un futuro in cui la tecnologia sia il driver principale di un cambiamento che ponga l’essere umano sempre al centro.

Per Restuccia “La domanda di modelli di business responsabili e sostenibili sta provocando una maggiore digitalizzazione degli ecosistemi commerciali. La capacità delle aziende di iper-automatizzare interazioni estese che coinvolgono persone, macchine o cose, applicazioni e sistemi anche grazie al supporto di tecnologie di ultima generazione, come process mining, RPA, blockchain, Low Code application development e intelligenza artificiale, è ormai un elemento critico di successo. Noi lavoriamo ogni giorno per un neoumanesimo tecnologico in cui l’innovazione digitale sia il mezzo abilitante per raggiungere il benessere delle persone e lo sviluppo sostenibile della società”.

E per Petti “la trasformazione digitale non è il fine ma il mezzo utile a creare modelli di economia circolare innovativi e sostenibili”.