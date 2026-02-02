Gruppo Tampieri: innovazione e crescita sostenibile con SAP S/4HANA

Nato a Faenza nel 1928, il Gruppo Tampieri rappresenta una delle realtà industriali più articolate del panorama italiano. Con quasi 350 dipendenti, il gruppo opera in ambiti che spaziano dagli oli da semi alla produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili, dalla depurazione delle acque reflue ai biofiller da scarti agroindustriali, fino ai dispositivi medici. Un ecosistema complesso che nel tempo ha fatto di economia circolare e sostenibilità non uno slogan, ma un modello industriale concreto.

Oggi, in una fase di crescita sostenuta anche da nuove acquisizioni, il Gruppo Tampieri si confronta con una sfida chiave: garantire coerenza, integrazione e scalabilità a processi e dati, per rafforzare la competitività e sostenere un percorso di innovazione strutturato. In questo contesto si inserisce la scelta di adottare SAP S/4HANA come nuovo ERP di gruppo, affiancato dal partner Derga Consulting.

Più aziende, un’unica direttrice: integrazione dei processi

La transizione digitale del Gruppo Tampieri nasce da esigenze precise: accompagnare la crescita organica e per acquisizioni, modernizzare i sistemi informativi e supportare un modello operativo fortemente integrato, capace di funzionare in settori molto diversi tra loro.

“La nostra è un’organizzazione in continua evoluzione, abbiamo quindi bisogno di affidarci a soluzioni che ci accompagnino nella crescita, sia organica che per acquisizioni. Negli ultimi mesi, ad esempio, abbiamo concluso operazioni strategiche di M&A. Per sostenere la sfida di integrare i processi di un sistema dinamico come il nostro, con strutture aziendali diversificate, avevamo bisogno di una base tecnologica avanzata, innovativa e altamente scalabile. Abbiamo quindi scelto SAP S/4HANA e con il partner Derga Consulting abbiamo trovato la combinazione giusta tra valore e professionalità, a garanzia del successo di questo importante progetto”, ha dichiarato Marco Capelli, CIO del Gruppo Tampieri.

La necessità di integrazione riguarda non solo i processi amministrativi e gestionali tipici di un ERP, ma anche flussi operativi altamente specializzati, legati ad ambiti come l’agroalimentare, il trattamento dei rifiuti o il settore energetico, ciascuno con normative e requisiti operativi specifici. La capacità di far dialogare dati e sistemi in modo coerente e tempestivo diventa quindi un fattore critico.

Dal custom allo standard: razionalizzare per creare valore

Il passaggio a SAP S/4HANA segna anche un cambio di paradigma rispetto al passato, caratterizzato da un forte livello di personalizzazione dei sistemi.

“In Tampieri veniamo da una situazione customizzata e il passaggio all’ERP di SAP è una garanzia. L’inalterabilità del dato e tutte le peculiarità intrinseche nella tecnologia SAP sono un plus per noi. Questo passaggio, che consideriamo un back to standard, è anche l’occasione per rivedere alcune parti dei processi e riorganizzare le operazioni in molte aree e funzioni aziendali”, ha spiegato Mauro Bassani, IT and Application Manager del Gruppo Tampieri.

Negli ultimi 15–20 anni i sistemi informativi del gruppo si sono evoluti per stratificazioni successive, rispondendo a esigenze crescenti con soluzioni eterogenee. “Abbiamo quasi 100 anni di storia, con un percorso dei sistemi informativi che si è sviluppato intensamente negli ultimi 15-20 anni, con molteplici stratificazioni di software e soluzioni per ottemperare le richieste che via via crescevano. Oggi, con la nuova soluzione di SAP, è arrivata la possibilità di razionalizzare e valorizzare i dati, renderli univoci, e di generare nuovo valore di business”, aggiunge Bassani.

Un progetto strutturato, con lo sguardo al futuro

Il percorso di transizione a SAP S/4HANA coinvolgerà circa 60 utenti del Gruppo Tampieri, con un go live previsto nel primo semestre del 2027. Una tempistica coerente con la complessità e la rilevanza strategica del progetto.

Gli obiettivi attesi sono chiari: coerenza del dato, visione end-to-end dei processi, definizione di un modello replicabile anche in vista di future acquisizioni. Sul piano operativo, l’ERP dovrà supportare un’elevata intensità di attività quotidiane.

“Il Gruppo Tampieri nei periodi di punta gestisce quotidianamente oltre 300 operazioni di logistica esterna, con la procedura di fatturazione che deve chiudersi entro la giornata di carico: capite bene come mantenere questi ritmi sia cruciale. La presenza di due consociate estere pone ulteriori sfide che richiedono la capacità di saper governare processi anche in contesti internazionali”, sottolinea Mauro Bassani.

Il ruolo di Derga Consulting nella trasformazione dei processi

La scelta del partner di progetto è stata un passaggio delicato, data la ricchezza dell’ecosistema SAP.

“L’ecosistema dei partner SAP porta un elevato valore aggiunto e questo ha reso la nostra scelta più complicata. Alla fine della partner selection, Derga Consulting ci ha colpito per la sua consolidata esperienza nella trasformazione e integrazione dei processi, e per la capacità di poter ridisegnare l’efficienza all’interno delle nostre attività”, conclude Marco Capelli.

Dal punto di vista del partner, il progetto viene letto come un abilitatore strategico della crescita. “Il Gruppo Tampieri opera in un contesto di forte crescita e complessità, dove la capacità di governare processi, dati e performance economiche è un fattore determinante. Con l’adozione di SAP S/4HANA stiamo costruendo insieme una piattaforma solida in grado di garantire controllo, velocità decisionale e scalabilità, elementi chiave per sostenere l’espansione del Gruppo e l’integrazione di future acquisizioni”, commenta Alexander Gallmetzer, Amministratore Delegato di Derga Consulting.

Anche dal lato tecnologico, il valore dell’iniziativa risiede nel livello di integrazione raggiungibile. “Il Gruppo Tampieri gestisce una complessità non comune, opera in settori molto diversi, ognuno con le sue specificità, ma con questo passaggio a SAP S/4HANA raggiunge un livello unico di integrazione, potendo gestire tutti i processi delle diverse aziende in tempo reale, con un focus su accuratezza del dato, velocità, analisi avanzate e un’esperienza utente rinnovata grazie all’interfaccia SAP Fiori”, dichiara Fabrizio Moneta, Direttore Mid Market e Canale di SAP Italia.

Un progetto che, più che un semplice cambio di ERP, rappresenta un passaggio strutturale verso un modello industriale ancora più integrato, scalabile e orientato al dato.