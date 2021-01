Gruppo Sesa investe nella PA: Var Group acquista la maggioranza di Palitalsoft

Il Gruppo Sesa ha acquisito tramite la controllata Var Group, a capo del settore software e system integration di gruppo, il 55% del capitale di Palitalsoft, realtà che con un capitale umano di oltre 60 risorse offre soluzioni software e di trasformazione digitale ad aziende pubbliche locali, a supporto della digitalizzazione dei servizi pubblici.

Palitalsoft porta in dote a Var Group circa 700 clienti: Comuni, Province, Regioni, enti locali quali l’Autorità Portuale di Genova e di Napoli, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e multiutility come Iren.

L’acquisizione della realtà con quattro sedi (Jesi, Potenza Picena, Modena, Usmate Velate) è realizzata da Var Group attraverso la controllata Apra e contribuirà ai risultati del Gruppo Sesa da gennaio 2021, con ricavi annuali per circa 5 milioni di euro e un Ebitda di circa il 10%.

Si tratta della quindicesima acquisizione da gennaio 2020 per Sesa, realizzata sulla base di un prezzo in linea con i parametri EV/Ebitda (4,75 x Ebitda normalizzato) di riferimento generalmente applicati in tale tipologia di operazioni.

Var Group rafforza così il proprio posizionamento quale player di riferimento nel settore ERP & Vertical Solution, con un perimetro di ricavi di oltre 150 milioni di euro, 1.000 risorse umane e circa 6.000 clienti sul territorio nazionale, a supporto della trasformazione digitale dell’economia italiana.

L’operazione prevede la valorizzazione del capitale umano e il coinvolgimento nella gestione del ceo di Palitalsoft, Alessandro Marilungo, con obiettivi di crescita e generazione di valore sostenibile nel lungo termine.