Gruppo Sesa amplia i servizi di business con tre acquisizioni

Sesa ha sottoscritto tramite la società controllata Base Digitale S.p.A., attiva nel settore dei business services, tre accordi vincolanti per l’acquisto del 63,1% di IFM Infomaster S.p.A, del 60% di Digital Storm S.r.l. e del 51% di Tecnikè S.r.l.

Le tre società contribuiranno allo sviluppo del Gruppo Sesa con un team di 120 risorse specializzate, ricavi annuali per circa 15 milioni di euro, con un Ebitda margin di oltre il 20% ed un EAT Margin superiore al 10%.

Le acquisizioni accelerano la strategia del Gruppo nel settore business services, sviluppando l’offerta di piattaforme digitali e soluzioni di Enterprise Information Management.

Le operazioni si inseriscono in una fase di accelerazione della domanda di trasformazione digitale, sempre più pervasiva in tutti i settori economici.

IFM, con sede a Genova ed un team di 80 risorse, genera ricavi annuali di circa 9 milioni di euro, un Ebitda pari a circa 2,0 milioni di euro ed un utile netto pari a circa 0,7 milioni di euro. Al 31 dicembre 2020 la Posizione Finanziaria Netta era attiva per circa 0,6 milioni di euro. IFM è un operatore di riferimento nell’ambito delle tecnologie digitali, con una piattaforma proprietaria di Contact Management, offerta alla clientela in modalità cloud e pay per use ed integrata con soluzioni di intelligenza artificiale. La società ha una forte specializzazione nei segmenti telecomunicazioni, finance ed outsourcing.

Digital Storm, con sede a Milano e un team di circa 25 risorse, genera ricavi annuali pari a circa 4,2 milioni di euro, un Ebitda pari a circa 1,3 milioni di euro ed un utile netto pari a circa 0,9 milioni di euro. Al 31 dicembre 2020 la Posizione Finanziaria Netta era attiva per circa 0,2 milioni di euro. Digital Storm è specializzata in soluzioni di digitalizzazione per la gestione dei documenti, le informazioni aziendali e la fatturazione elettronica, tra cui Document Process Management ed Enterprise Information Management, integrando tecnologie OCR Abbyy e CCM (Estream/StreamServe) OpenText. La società è specializzata nei segmenti finance ed utilities.

Tecnikè, con sede ad Arezzo e un team di 15 risorse, genera ricavi annuali pari a circa 1 milione di euro, un Ebitda pari a circa 0,2 milioni di euro ed un utile netto pari a circa 0,1 milioni di euro. Al 31 dicembre 2020 la Posizione Finanziaria Netta era sostanzialmente nulla. La società è attiva nello sviluppo di piattaforme digitali su piattaforma Cloud per il settore fintech e insurtech.

A supporto di questo passaggio che interessa lo sviluppo industriale del settore Business Services, Sesa ha sottoscritto un aumento di capitale di circa 6 milioni di euro, incrementando la partecipazione in Base Digitale da circa il 60% al 71%.

Le operazioni sono state realizzate sulla base di prezzi in linea con i parametri EV/Ebitda (5x) di riferimento generalmente applicati dal Gruppo Sesa e con il coinvolgimento a lungo termine delle figure chiave, che manterranno quote di partecipazione di minoranza e ruoli apicali nella gestione; tra questi in particolare il fondatore Emilio Barlocco ed il management team guidato dal CEO Marco Pezzini per IFM, i soci fondatori di Digital Storm Valerio Lusiani e Giovanni Politi e quello di Tecniké Giuliano Piergentili.

I key people avranno obiettivi condivisi di crescita sostenibile nel lungo termine, che contraddistinguono da sempre la strategia industriale del Gruppo Sesa, nonché la sua politica di M&A.