Gruppo Project e Fortinet raccontano la Cybersecurity per l’OT

L’innovazione digitale della Industry 4.0 richiede che i sistemi OT interagiscano con i sistemi IT. I componenti della rete OT, come i sistemi di controllo, i sistemi SCADA e le reti industriali, vengono collegati ai componenti di rete IT come i processori, lo storage e la gestione dei sistemi.

Tuttavia, la sempre più inevitabile convergenza tra le Operational Technology e i sistemi IT produce anche un aumento dell’esposizione delle aziende al rischio cyber. Ecco la necessità di creare un ecosistema utile a proteggere le operazioni dalle odierne minacce IT e OT.

Partendo da questi solidi presupporti, Gruppo Project e Fortinet hanno quindi deciso di organizzare un interessante webinar, con la consapevolezza di poter offrire a tutti i partecipanti contenuti di sicuro interesse.

Infatti, durante il webinar gli iscritti potranno scoprire insieme a Gruppo Project e Fortinet come progettare la sicurezza per i propri impianti, in grado di supportare pienamente i propri sistemi OT, siano essi legacy o di ultima generazione.

Saranno tre i relatori che accompagneranno i partecipanti in questo percorso:

Massimo Brugnoli – Business Development Manger, Project Informatica

– Business Development Manger, Project Informatica Andrea Toppano – Channel Systems Engineer, Fortinet

– Channel Systems Engineer, Fortinet Marcello Mascheroni – Network & Security Engineer, Project Informatica

L’appuntamento è per il 31 marzo, ed è possibile iscriversi dalla pagina web dedicata al webinar.

