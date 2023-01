Gruppo Lutech: CSTTech si unisce a Finwave

CSTTech si unisce a Finwave, la nuova realtà nel mondo Fintech che nasce dall’integrazione di Arcares, Liscor, Finance Evolution, società del Gruppo Lutech ciascuna leader nel proprio dominio verticale.

Finwave diventa così una realtà da quasi 50 milioni di euro, unica nel mercato Fintech in Italia, essendo in grado di rispondere alle esigenze di tutti gli interlocutori del mondo finanziario e di supportarli con competenze uniche in ambito leasing, banking, compliance e factoring con un approccio dinamico e scalabile in base alle necessità del cliente.

La scelta strategica della fusione permette di mettere a fattor comune l’immenso bagaglio di conoscenze tecniche e funzionali presenti nelle singole realtà e di rafforzare la nostra competenza e presenza nel mondo compliance e sicurezza.

“Questa operazione ha un valore strategico per il Gruppo Lutech che grazie alla sua ampia offerta è un punto di riferimento per tutto il settore che da anni riconosce le nostre competenze consolidate”, ha affermato Tullio Pirovano, CEO del Gruppo Lutech. “Per il Gruppo Lutech, Finwave rappresenta un importante volano per la crescita nel settore delle Financial Solutions e del Credit Management”.

“Stiamo vivendo un momento storico di grande trasformazione del nostro mondo, del nostro mercato e anche della nostra identità”, ha affermato Willy Burkhardt, CEO di Finwave. “L’unione con CSTTech permetterà di affermarci e di crescere in un mercato che si consolida, diventando la realtà di riferimento in Italia nel mondo delle soluzioni di gestione del credito”.

“L’ingresso di CSTTech in Finwave permetterà di divenire più forti, più strutturati e più credibili, creando una grande e solida realtà per clienti, partner, offrendo le migliori opportunità di sviluppo per il team che ne è il vero protagonista”, ha dichiarato Gianpaolo Schiavon, CEO di CSTTech. “L’operazione, avvenuta dopo una lunga collaborazione tra le diverse aziende, permetterà di creare un’unica realtà leader nel settore Fintech”.