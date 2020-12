Gruppo E, l’abilitatore digitale che parla a Cio e IT manager

Realtà diretta da Stefano Davitti in qualità di amministratore delegato, Gruppo E è un’alleanza di player specializzati in un ambiti specifici dell’IT B2B.

La mission dichiarata di Gruppo E è “liberare il settore IT da ogni attività che possa compromettere l’operatività aziendale: minacce informatiche, eccessiva complessità, equivoci tecnologici o falsi miti e quindi, in ultima istanza, abilitare il business delle aziende“.

Allo scopo, Gruppo E è un trust di cinque aziende provenienti da tutta Italia: Firenze, Milano, Siena, Bologna e Roma.

Sono Ergon, Mediasecure, Estrobit, Neboola e Lunokod, lea cui si aggiungono come alleati MGALabs e Enèxt.

Ergon è specializzata in business continuity, Mediasecure, in cybersecurity, Neboola, in conservazione dati nel cloud, Estrobit, nello sviluppo software e Lunokod in workflow management.

Costituite come Gruppo E dal 2018, con dipartimento di ricerca e sviluppo comune, le aziende sono certificate ISO, e insieme contano 75 dipendenti in tutta Italia in cinque sedi: Firenze e Siena, le sedi storiche, Roma, Bologna e Milano. Il fatturato del Gruppo E è di 30 milioni di euro.

Per il 17 dicembre Gruppo E ha organizzato l’evento digitale Make IT Happen, come spiega Davitti in una nota, “per presentarci per la prima volta come Gruppo E e presentare le aziende che ne fanno parte e che lavorano ogni giorno per portare il massimo valore al business tra performance e compliance”.

L’evento è dedicato a CIO, IT manager, responsabili della digital transformation e della IT security in azienda e tratterà dal next generation datacenter al cloud, dalla sicurezza IT, all’IoT e alla compliance, con coinvolgimento diretto di personale chiave delle aziende del Gruppo E e dei vendor.

Il chi è di Gruppo E

Ergon è il system integrator: dallo storage alla business continuity, dal networking, alla collaboration, mette a sistema i vari aspetti dell’architettura IT per costruire i Next Generation Datacenter, sempre più sofisticati, intelligenti e sicuri, in grado di servire al meglio le necessità di business dell’azienda.

Mediasecure fa IT security: offre le tecnologie di sicurezza IT, le integra nei sistemi aziendali e garantisce il livello di protezione informatica più adatto all’azienda, verso i managed IT security service, ovvero la presa in gestione completa dei servizi di sicurezza.



Estrobit è il software developer: fornisce software su misura con la possibilità di integrare software esistenti per dare un boost al business aziendale, qualunque sia il livello di partenza dei requirement.

Lunokod è il workflow manager: dalla consulenza mirata sul GDPR a quella finalizzata alle certificazioni ISO, a quella per la business continuity, indica la strategia aziendale da seguire per la gestione dei processi di business in piena compliance delle norme vigenti.

Neebola è il cloud integrator, sostiene le aziende nel percorso che porta al cloud computing, intervenendo con soluzioni o una strategia complessiva, anche mirata a integrare più strutture cloud.

MgaLab è costituita da un gruppo di ricercatori parte attiva nella community della sicurezza e motivati nel fornire servizi e prodotti di sicurezza informatica.

Enext è l’antenna del gruppo a Milano, che veicola l’offerta di tutte le aziende del gruppo a un nuovo pubblico: le medie e grandi aziende del Nord Italia.