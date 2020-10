Gruppo BBES, nuovo system integrator europeo per la cybersecurity

Le società BlueFinch, BlackBridge, ESBD e Systematik creano il gruppo BBES, specializzato in data security.

Il gruppo BBES avrà sede principale a Schipol, in Olanda, opererà a livello internazionale, fornirà assistenza e consulenza multilingue e in Italia avrà un punto di riferimento a Segrate (Milano) con BlackBridge.

Marco Volpe, ceo di BlackBridge, rivela di aver “pianificato questa partnership per mesi, a partire da dicembre 2019. L’emergenza sanitaria ci ha costretto a riconsiderare come incontrarci. I nostri incontri più recenti, che erano programmati a Milano, sono stati riorganizzati online. Ma questo non ci ha impedito di riuscire a vederci e fondare il gruppo”.

Il gruppo BBES parte con una dotazione di più di 500 clienti in oltre 15 nazioni e la disponibilità di tutti gli staff delle quattro società fondatrici.

Secondo Jacques Besnard, ceo di ESBD, “i clienti beneficeranno delle nostre maggiori dimensioni perché, come system integrator, avremo più peso rispetto ai vendor. Dato il numero di clienti serviti, i vendor avranno un legittimo interesse nell’essere più attenti alle nostre richieste. A ciò si aggiunge, in termini di prezzo, che saremo in grado per la stessa ragione di ottenere prezzi che sono più competitivi per i nostri clienti di quanto sarebbe se dovessero chiedere lo stesso prodotto direttamente al vendor”.

Gruppo BBES, fisionomia di un system integrator

BlackBridge, è l’anima italiana del system integrator europeo. Fornisce soluzioni per il file transfer gestito e per l’automazione sia dell’IT che dei processi. Aiuta le aziende ad aumentare la difesa dagli attacchi informatici offrendo soluzioni innovative che ampliano sicurezza e compliance. Nata nel 2011, ha sede operativa a Segrate (Milano), dove lavorano dodici professionisti.

BlueFinch è specializzata in data protection e soluzioni di compliance per per le aziende di fascia medio-grande nel BeNeLux e nell’area scandinava. BlueFinch aiuta le aziende a gestire i dati critici e assicurarli contro perdite, furti o non aderenza alla normative.

ESBD, realtà francese, ornisce soluzioni e servizi dedicati alla data security: file transfer gestiti, crittografia, controllo degli accessi, auditing. Lo staff a aiuta le aziende ad aumentare e personalizzare le soluzioni migliori per le proprie necessità.

Systematik, società tedesca, si è specializzata in file transfer gestiti e soluzioni per l’automazione fin dalla sua nascita nei primi anni 80. La competenza acquisita in questo settore ha portato ad un gran numero di progetti di MFT di successo.