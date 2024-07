Grazie ad expert.ai, l’intelligenza artificiale generativa entra in banca

Expert.ai è fra i tech partner dell’innovativa app NIWA – “Next Intelligent Wealth Advisor” di Banca Investis S.p.A., specializzata sul segmento High Net Worth Individual per la gestione e l’ottimizzazione del patrimonio complessivo (finanziario, reale, immobiliare e corporate) della clientela target.

L’obiettivo principale del progetto è quello di sfruttare le potenzialità dell’AI, in particolare dell’AI generativa, per offrire ai clienti un modo completamente nuovo di interagire con la Banca e comunicare via app con il proprio banker.

I contenuti a cui NIWA può dare accesso si modellano in base ai comportamenti e, coerentemente con i propri interessi e le proprie esigenze, si può scegliere di ricevere informazioni sui trend del proprio portafoglio, news o view di mercato.

È l’intelligenza artificiale che si occupa del monitoraggio e della selezione dei contenuti sulle fonti selezionate; ed è sempre l’intelligenza artificiale che consente di dialogare via chat, in modalità human-like quindi conversazionale, per avere aggiornamenti su eventi di attualità potenzialmente impattanti per il mercato. Le interazioni su NIWA sono rese disponibili anche al team dei banker di Banca Investis che possono così offrire un’assistenza al cliente ancora più puntuale e completa.

“Essere tech partner di Banca Investis, punto di riferimento per le potenzialità di AI e generative AI al centro dell’app conversazionale NIWA, è per noi motivo di orgoglio e soddisfazione”, ha dichiarato Umberto Pardi, Senior Executive Vice President EMEA di expert.ai. “L’impegno di expert.ai è quello di rendere l’adozione dell’AI Generativa sempre più semplice e concreta, adattandola alle reali esigenze di business.

La nostra mission è in assoluta coerenza con l’evoluzione in atto nel settore bancario, dove abbiamo definito diverse use case che governano e migliorano i risultati della Generative AI in grado di innovare tutti i principali processi della banca: dalla compliance al Risk fino all’assistenza della clientela. Inoltre, la visione di Banca Investis di proporre modelli di servizio e una app ‘AI-powered’ – continua Umberto Pardi –, è perfettamente in linea con la nostra visione e quella dei partner strategici con cui collaboriamo e sarà sempre di più al centro della strategia di crescita futura di expert.ai”.

“NIWA, in giapponese, significa giardino e la nostra app è uno spazio digitale moderno in cui la relazione con il cliente diventa sempre più rigogliosa, dove è possibile dialogare, porre domande e ottenere risposte immediate, ricevere informazioni e aggiornamenti su argomenti di interesse del cliente. Abbiamo dedicato gli ultimi sei mesi a questo ambizioso progetto che grazie anche alla collaborazione con expert.ai ci permette di essere i primi nel settore a rendere concreta l’esperienza di interazione tra Intelligenza Artificiale e cliente nel contesto finanziario”, ha aggiunto Luca Giacobbe, Chief Operation Officer di Gruppo Banca Investis.

L’app conversazionale ideata da Banca Investis è frutto della collaborazione fra diversi partner fra cui Bain & Company, che ha diretto la consulenza strategica e il design della user experience; Codermine, che ha sviluppato l’app; IF Informatica Finanziaria, per la parte dei motori finanziari; e per quanto riguarda l’intelligenza artificiale, BestFit ha permesso di profilare i clienti a partire da un questionario mentre expert.ai, in sinergia con Bain, si è dedicata al perfezionamento del motore di intelligenza artificiale per garantire risposte esaustive e di qualità.

Maggiori informazioni sull’app NIWA di Banca Investis sono disponibili sulla pagina dedicata all’app.

Maggiori informazioni sull’offerta di expert.ai per il banking e l’implementazione di AI e generative AI sono disponibili sul sito dell’azienda.