gpt-oss-safeguard, il nuovo passo di OpenAI verso la sicurezza open-source

OpenAI compie un nuovo passo strategico nella direzione della trasparenza e della collaborazione con la comunità scientifica. Con il rilascio di gpt-oss-safeguard, la società introduce i primi modelli di reasoning open-weight pensati per i compiti di classificazione della sicurezza, disponibili in due varianti: gpt-oss-safeguard-120b e gpt-oss-safeguard-20b. Entrambi i modelli derivano dalla famiglia gpt-oss, già open-source, e sono distribuiti sotto licenza Apache 2.0, permettendo quindi a sviluppatori e ricercatori di utilizzarli, modificarli e distribuirli liberamente.

L’obiettivo dichiarato è chiaro: fornire al mondo dell’intelligenza artificiale strumenti di sicurezza più flessibili, personalizzabili e verificabili, in grado di adattarsi ai contesti applicativi più diversi.

gpt-oss-safeguard: ragionamento al servizio della sicurezza

A differenza dei tradizionali classificatori di moderazione, che apprendono la distinzione tra contenuti sicuri e non sicuri a partire da migliaia di esempi etichettati, gpt-oss-safeguard introduce un approccio basato sul ragionamento esplicito. Il modello riceve due input: una policy di sicurezza fornita dallo sviluppatore e il contenuto da analizzare. Il risultato è una classificazione motivata da una vera e propria catena di pensiero, che può essere esaminata per comprendere come la decisione è stata raggiunta.

Questo approccio consente a ogni organizzazione di definire le proprie regole e applicarle in tempo reale, senza dover addestrare da zero un modello specifico. In pratica, il modello non deduce più la policy, la legge. È un cambiamento concettuale profondo che riduce la dipendenza dai dataset e amplia le possibilità di adattamento ai rischi emergenti o alle aree tematiche più complesse, come i forum di gioco, le piattaforme di recensioni o le community online in rapida evoluzione.

Un sistema flessibile, pensato per evolvere

Secondo OpenAI, gpt-oss-safeguard è particolarmente efficace nei contesti in cui il rischio si evolve rapidamente e le policy devono essere aggiornate con frequenza. Anche in domini molto sfumati, dove i classificatori convenzionali tendono a fallire, il reasoning consente una comprensione più contestuale delle regole. Allo stesso tempo, il modello è utile nei casi in cui non esistono dataset sufficientemente ampi per addestrare un classificatore ad alte prestazioni.

La flessibilità è quindi il tratto distintivo: le policy possono essere riscritte, ampliate o adattate senza necessità di retraining. Il risultato è un modello che non solo si adatta ai cambiamenti, ma spiega anche le proprie decisioni, migliorando la trasparenza e la fiducia nei sistemi di AI.

Difesa multilivello: la filosofia della safety by design

OpenAI definisce questa strategia come defense in depth, un approccio multilivello alla sicurezza dei modelli. Le sue piattaforme – da ChatGPT a Sora – vengono addestrate per fornire risposte sicure, ma dispongono anche di meccanismi aggiuntivi per individuare e gestire input o output potenzialmente pericolosi. I classificatori di sicurezza rappresentano da sempre uno degli strati fondamentali di questa difesa, e il nuovo modello li ridefinisce in chiave ragionativa.

Nella pratica, gpt-oss-safeguard non sostituisce le pipeline di moderazione, ma le potenzia. I classificatori tradizionali rimangono efficaci in termini di latenza e costi operativi, ma sono statici e poco adattabili. Con il reasoning integrato, invece, le policy diventano entità vive, aggiornabili in tempo reale e pienamente controllabili dagli sviluppatori.

Dal Safety Reasoner all’open-source

Il nuovo modello nasce da un’evoluzione interna. OpenAI, infatti, utilizza già da tempo un sistema chiamato Safety Reasoner, impiegato per valutare contenuti sensibili, immagini generate e output testuali in contesti ad alto rischio come la biologia o l’autolesionismo. Attraverso un processo di reinforcement fine-tuning su compiti di policy labelling, il Safety Reasoner è stato addestrato a ragionare sulle regole anziché limitarsi a riconoscere pattern nei dati.

Questo strumento è oggi parte integrante dell’infrastruttura di sicurezza di modelli come GPT-5, ChatGPT Agent e Sora 2, dove valuta in tempo reale la conformità dei contenuti alle policy interne. In alcuni casi, spiega OpenAI, la quota di potenza computazionale dedicata alla sicurezza ha raggiunto il 16% del totale, segno della centralità del reasoning nei sistemi più avanzati. Con gpt-oss-safeguard, la stessa metodologia viene finalmente resa disponibile alla comunità open-source.

Prestazioni e benchmark di gpt-oss-safeguard

Sul piano tecnico, i risultati sono significativi. Nelle valutazioni interne di OpenAI, gpt-oss-safeguard-120b e 20b hanno superato in accuratezza multi-policy modelli più grandi come gpt-5-thinking e le precedenti versioni open gpt-oss-120b/20b. Il miglioramento si è confermato anche sui dataset pubblici, come il benchmark ToxicChat e il set di moderazione 2022, dove il modello ha raggiunto un F1 Score fino all’82,9%, mantenendo un equilibrio notevole tra comprensione del contesto e capacità di generalizzazione.

Il vero valore, però, non è solo nei numeri: la capacità di spiegare il percorso logico dietro ogni decisione offre agli sviluppatori una trasparenza senza precedenti, permettendo audit più accurati e una revisione più rapida delle policy.

Limiti e sfide aperte

OpenAI non nasconde i limiti di questa prima versione. Nei casi in cui sono disponibili decine di migliaia di esempi etichettati, i classificatori tradizionali continuano a offrire prestazioni migliori. Inoltre, il reasoning richiede maggiore tempo di elaborazione e risorse computazionali più elevate, rendendo difficile applicare gpt-oss-safeguard a tutti i contenuti di una piattaforma in tempo reale.

Per mitigare questo aspetto, l’azienda adotta un modello ibrido: piccoli classificatori ad alta velocità identificano i contenuti da sottoporre a verifica, mentre il reasoning interviene in modo selettivo o asincrono, bilanciando precisione e latenza.

Collaborazione aperta con la community

Il rilascio di gpt-oss-safeguard è stato sviluppato in collaborazione con partner come ROOST, SafetyKit, Tomoro e Discord, con l’obiettivo di testare i modelli in scenari reali e raccogliere feedback da esperti di trust & safety. Proprio ROOST coordinerà la Model Community, un’iniziativa aperta a ricercatori e sviluppatori che vogliono contribuire alla crescita di questo ecosistema open di strumenti di sicurezza.

Come ha dichiarato Vinay Rao, CTO di ROOST, “gpt-oss-safeguard è il primo modello open-source di reasoning che consente di portare le proprie definizioni di rischio e danno. È un approccio che permette alle organizzazioni di innovare liberamente su tecnologie di sicurezza critiche.”

Verso una sicurezza condivisa

Con questa iniziativa, OpenAI ridefinisce il concetto di sicurezza nell’intelligenza artificiale: da strumento proprietario a risorsa comune. Il rilascio di modelli open-weight capaci di ragionare sulle policy rappresenta un passo decisivo verso una governance dell’AI più partecipata, dove le regole non sono imposte da un’unica entità ma co-costruite dalla comunità globale.

In un’epoca in cui la fiducia nei sistemi di intelligenza artificiale dipende sempre più dalla loro trasparenza e controllabilità, gpt-oss-safeguard segna un punto di svolta: una piattaforma che non solo protegge, ma spiega come lo fa.

