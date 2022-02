GoTo lancia in Italia GoTo Connect e GoTo Resolve

GoTo ha presentato nuovi prodotti e una nuova app unificata nel mercato italiano. Il lancio di GoTo in Italia espande la missione dell’azienda di rendere l’IT facile, ovunque. A seguito del suo recente rebrand da LogMeIn, la società mostra un portafoglio di prodotti semplificato con un’unica applicazione e due prodotti di punta: un nuovo prodotto unified-communications-as-a-service (UCaaS), GoTo Connect, e il nuovissimo prodotto di gestione e supporto IT, GoTo Resolve. Questi prodotti sono uniti da un’unica applicazione, un sistema amministrativo e un’esperienza utente convergente.

Il lancio del nuovo brand si basa sulla forte crescita dell’azienda, che deriva dal 99,9% di uptime e dall’esperienza con la sicurezza zero-trust, e avviene in concomitanza con la presentazione del nuovo programma globale per i partner e l’espansione ulteriore del mercato UCaaS di GoTo Connect prevista per il 2022.

GoTo presenta in Italia due nuovi prodotti, pensati per le esigenze di comunicazione delle PMI, tra cui:

GoTo Connect

Un’esperienza UCaaS completamente nuova che riunisce le soluzioni di collaborazione di GoTo in una nuova applicazione unificata e sicura.

Un sistema di telefonia cloud virtuale personalizzabile per le piccole e medie imprese (PMI)

Un’esperienza unificata con gestione delle chiamate, sistema di riunioni video, capacità di contact center e molto altro.

Disponibile per tutti i clienti, oggi include telefonia cloud, riunioni, messaggistica, formazione e funzionalità di contact center. Ulteriori caratteristiche e funzionalità includono integrazioni profonde con Facebook per migliorare le comunicazioni per i team che si rivolgono ai clienti nei loro portafogli multicanale, widget WebChat che filtrano le interazioni dei visitatori del sito web direttamente nelle code di chat, e altro ancora in arrivo.

GoTo Resolve

Il nuovo prodotto all-in-one semplifica la gestione e il supporto IT delle PMI, riunendo le funzionalità di accesso remoto, gestione e supporto di prima classe di GoTo con un set di strumenti di supporto e ticketing conversazionale completamente nuovo.

L’architettura di sicurezza first-to-market zero-trust protegge gli endpoint dalle minacce informatiche e dalle vulnerabilità della supply chain. I controlli di accesso zero-trust di GoTo Resolve adottano un approccio “never trust, always verify” in cui tutte le azioni sensibili – come l’accesso remoto e le attività di automazione – richiedono una seconda, esclusiva verifica da parte di chiunque e ogni cosa.

Questi prodotti estenderanno ulteriormente la possibilità di aggiungere integrazioni fra supporto e comunicazioni, come le esperienze di ticketing e helpdesk all’interno di GoTo Connect e l’aggiunta dell’accesso telefonico alla console GoTo Resolve.

GoTo Resolve è un servizio premium che può essere distribuito rapidamente, in termini di minuti non di giorni. Con un’opzione a costo zero, GoTo sta rendendo la sicurezza zero-trust disponibile alle aziende di qualsiasi dimensione.

GoTo rende disponibili per le aziende italiane soluzioni di supporto e comunicazione in modalità gratuita o a costi convenienti. Questi prodotti sono unificati da una singola applicazione, un’esperienza amministrativa comune e una user experience convergente, che estenderanno ulteriormente la possibilità di aggiungere integrazioni tra supporto e comunicazioni, come esperienze di ticketing e helpdesk in GoTo Connect; accesso telefonico alla console di GoTo Resolve e inserimento automatico di note di chiamata ai ticket di supporto

GoTo, le dichiarazioni dei manager

«Il rebrand segue una trasformazione aziendale interna durata un anno con investimenti significativi in innovazione, unificazione e iniziative globali di go-to-market. Mentre molti fornitori offrono solo soluzioni a problemi specifici, GoTo riunisce gestione, supporto IT e comunicazioni in un’unica applicazione in modo completamente nuovo», ha dichiarato Mike Kohlsdorf, Presidente e CEO di GoTo.

Claudia Brunetti, Senior Regional Manager Italy & CEE, ha aggiunto: «GoTo e il nuovo portfolio rappresentano il nostro impegno verso le piccole e medie imprese a livello globale. In particolare, in Italia, dove Il tessuto imprenditoriale è costituito per lo più da PMI, lavoriamo al loro fianco nell’affrontare le sfide legate alla trasformazione degli ambienti di lavoro, che necessitano di soluzioni moderne e semplici da implementare per le comunicazioni e la collaboration fra i team di lavoro».

Una nuova rete di partner

È stato presentato il nuovo GoTo Partner Network, pensato per fornire al crescente ecosistema di partner ulteriori modi per attrarre clienti e aumentare le entrate. Con un focus globale ampliato, i partner attuali e nuovi possono ora beneficiare di ulteriori investimenti in marketing, nuove integrazioni e supporto per diverse tipologie di partner (MSP, rivenditori e distributori).

Il programma include un modello formalizzato di tiering con benefici associati relativi alle prestazioni per creare ulteriori opportunità di guadagno per la fornitura di supporto remoto, gestione degli endpoint e prodotti UCaaS e CCaaS alle PMI.