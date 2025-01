Google Workspace ora integra l’AI nei piani Business ed Enterprise

Google ha annunciato che il meglio della sua AI è ora incluso nei piani Workspace Business ed Enterprise, al fine di offrire a ogni azienda gli strumenti necessari a innovare per il futuro.

La società americana ha condiviso il contesto di questa nuova offerta, che ha lo scopo di abilitare il futuro del lavoro alimentato dall’AI per ogni azienda.

Google ritiene che l’AI sia fondamentale per il futuro del lavoro e che il suo potenziale trasformativo debba essere fruibile per ogni azienda e dipendente a un prezzo accessibile. Per questo, da oggi include le migliori funzionalità di intelligenza artificiale di Google nei piani Workspace Business ed Enterprise, portando le più recenti funzionalità di AI generativa ai clienti aziendali senza che questi abbiano la necessità di acquistare componenti aggiuntivi.

Valorizzare il potenziale umano con l’AI sul lavoro

Da oltre 20 anni, sottolinea Big G, Google Workspace è più di una semplice suite di strumenti: è uno spazio in cui i team creano, progettano e crescono insieme. Consente a più di 10 milioni di aziende di tutte le dimensioni, dalle startup innovative alle imprese globali, di trasformare il loro modo di lavorare. Con l’ingresso nell’era del lavoro alimentato dall’intelligenza artificiale – mette ancora in evidenza Google –, le opportunità che si aprono per i clienti e la missione dell’azienda di aiutarli a prosperare hanno subito un’accelerazione.

Secondo Google l’AI non è solo un altro strumento, ma un cambiamento fondamentale nel modo in cui il lavoro viene svolto. Nel corso dell’ultimo anno già più di 100.000 clienti hanno adottato l’AI generativa per sbloccare la produttività, la creatività e l’innovazione dei dipendenti. L’intelligenza artificiale ha aiutato a ridurre il peso delle attività più ordinarie, dal prendere appunti in riunione al sintetizzare lunghi documenti e video, e ha agito come partner strategico per dare vita alle idee migliori. Le aziende che adottano l’AI stanno guadagnando un vantaggio competitivo significativo, ma molte non sanno come iniziare o hanno difficoltà a sostenere i costi di adozione delle nuove tecnologie.

Potenziare ogni azienda con il meglio dell’AI di Google

È per rispondere a questa esigenza che Google ha annunciato che il meglio della sua AI è ora incluso nei piani Workspace Business ed Enterprise.

Le seguenti funzionalità di intelligenza artificiale inizieranno a essere disponibili per i clienti di Google Workspace Business oggi e i clienti Enterprise nel corso del mese:

Assistenza AI in Gmail, Documenti, Fogli, Meet, Chat, Vids e altro ancora : per lavorare al meglio e più velocemente con l’intelligenza artificiale integrata negli strumenti che le persone usano ogni giorno. Gemini ottimizza le comunicazioni aiutando a riassumere, redigere e trovare informazioni nelle e-mail, nelle chat e nei file. Può essere un partner nei ragionamenti e una fonte di ispirazione, aiutando a creare documenti, presentazioni, fogli di calcolo e video professionali da zero. Gemini può anche aiutare a migliorare le riunioni prendendo appunti, migliorando audio e video e tenendo aggiornati gli utenti sulla conversazione in caso si colleghino in ritardo.

: per lavorare al meglio e più velocemente con l’intelligenza artificiale integrata negli strumenti che le persone usano ogni giorno. Gemini ottimizza le comunicazioni aiutando a riassumere, redigere e trovare informazioni nelle e-mail, nelle chat e nei file. Può essere un partner nei ragionamenti e una fonte di ispirazione, aiutando a creare documenti, presentazioni, fogli di calcolo e video professionali da zero. Gemini può anche aiutare a migliorare le riunioni prendendo appunti, migliorando audio e video e tenendo aggiornati gli utenti sulla conversazione in caso si colleghino in ritardo. Chattare con Gemini Advanced, l’AI di nuova generazione di Google : per dare il via all’apprendimento, al brainstorming e alla pianificazione con l’ app Gemini su laptop o dispositivi mobili. Gemini Advanced può aiutare ad affrontare progetti complessi, come la codifica, la ricerca e l’analisi dei dati, e permette di creare Gems, il team di esperti AI, in grado di aiutare nello svolgimento di compiti ripetitivi o specializzati.

: per dare il via all’apprendimento, al brainstorming e alla pianificazione con l’ Gemini su laptop o dispositivi mobili. Gemini Advanced può aiutare ad affrontare progetti complessi, come la codifica, la ricerca e l’analisi dei dati, e permette di creare Gems, il team di esperti AI, in grado di aiutare nello svolgimento di compiti ripetitivi o specializzati. Sbloccare la potenza di NotebookLM Plus: Google portando il rivoluzionario assistente di ricerca AI a tutti i dipendenti, per aiutarli a dare un senso ad argomenti complessi. È sufficiente caricare le fonti per ottenere approfondimenti immediati e riassunti audio (Audio Overview), e condividere i notebook personalizzati con il team per accelerare l’apprendimento e l’onbarding.

Prezzi semplificati con AI inclusa

Eliminando la necessità di acquistare un componente aggiuntivo per accedere alle più recenti funzionalità di intelligenza artificiale generativa, Big G sta semplificando i suoi piani e i suoi prezzi per portare il valore aggiunto dell’AI di Google ai clienti di Workspace.

Ad esempio, mette in evidenza Google, un cliente che utilizzava il piano Workspace Business Standard con un componente aggiuntivo Gemini Business pagava in precedenza 32 dollari per utente, al mese. Ora, lo stesso cliente pagherà 14 dollari per utente al mese, solo 2 dollari in più rispetto a quanto pagava per Workspace senza Gemini.

Per saperne di più sui prezzi aggiornati e sulla disponibilità delle funzioni per edizione, è possibile consultare il Centro assistenza. I prezzi entrano in vigore da domani per i nuovi clienti. Per i clienti esistenti, i prezzi degli abbonamenti mensili saranno aggiornati a partire dal 17 marzo 2025, o alla data di rinnovo di un piano annuale/fisso, se successiva. I clienti di aziende molto piccole non sono soggetti a modifiche dei prezzi in questo momento.

Proteggere le interazioni con l’AI

Google è consapevole che la sicurezza dei dati, la riservatezza e la conformità sono le principali priorità dei leader aziendali nell’adozione dell’AI e intende impegnarsi ad aiutarli a mantenere i dati al sicuro.

“I vostri dati sono i vostri dati”, dichiara Google : L’azienda sottolinea che non utilizza i dati dei clienti, i suggerimenti o le risposte generate per addestrare i modelli Gemini al di fuori del dominio dei clienti senza autorizzazione. Non vende i dati dei clienti né li utilizza per il targeting degli annunci.

: L’azienda sottolinea che non utilizza i dati dei clienti, i suggerimenti o le risposte generate per addestrare i modelli Gemini al di fuori del dominio dei clienti senza autorizzazione. Non vende i dati dei clienti né li utilizza per il targeting degli annunci. Il controllo è del cliente : Google dichiara di aver costruito Gemini con controlli di livello aziendale per aiutare i clienti a implementare Gemini proteggendo i dati sensibili. Gemini recupera solo i dati pertinenti a cui l’utente ha il permesso di accedere e i controlli di sicurezza e sovranità dei dati Workspace esistenti vengono applicati automaticamente.

: Google dichiara di aver costruito Gemini con per aiutare i clienti a implementare Gemini proteggendo i dati sensibili. Gemini recupera solo i dati pertinenti a cui l’utente ha il permesso di accedere e i controlli di sicurezza e sovranità dei dati Workspace esistenti vengono applicati automaticamente. Rimanere conformi: Gemini per Workspace e l’app Gemini – evidenzia ancora Google – sono tra le prime soluzioni di produttività di AI generativa ad aver ottenuto una serie completa di certificazioni di sicurezza, privacy e protezione, tra cui SOC 1/2/3, ISO 27001/17/18 e ISO 42001, e possono aiutare i clienti a soddisfare la conformità HIPAA.

Per saperne di più sui controlli amministrativi disponibili e sull’impegno di Google nei confronti degli utenti, è possibile consultare il Privacy Hub.

Prova AI gratuita

Secondo Google l’AI non è solo un componente aggiuntivo, ma è centrale per il modo in cui il lavoro viene svolto. Ora, con l’AI perfettamente integrata nei prodotti e prezzi di Google, l’azienda afferma di voler aiutare tutti ad aprire il loro prossimo capitolo di innovazione.

Per saperne di più su Google Workspace con Gemini, è possibile iniziare una prova gratuita. Così come è possibile registrarsi al prossimo webinar di Google per esplorare i suoi vantaggi e scoprire come può aiutare a trasformare la propria azienda.

Google preannuncia, infine, che nel corso del prossimo anno continuerà a introdurre nuove funzionalità AI per i clienti, nei loro piani Workspace.