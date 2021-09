Google Workspace, nuovo design sui dispositivi Android

Google ha annunciato di aver iniziato il roll out di Material You, il nuovo design system per le app di Google Workspace che sarà disponibile sui dispositivi Android.

Material You, ha messo in evidenza Google, presenta un look and feel aggiornato e rinnovato per le app, insieme a ulteriori opzioni di personalizzazione.

Tra i cambiamenti che gli utenti potranno notare ci sono le barre di navigazione aggiornate, pulsanti d’azione fluttuanti migliorati e l’uso del testo Google Sans per una migliore leggibilità nelle dimensioni dei caratteri più piccole.

Sui dispositivi Pixel con Android 12 o più recente, gli utenti avranno la possibilità di abbinare i colori delle app allo sfondo del proprio dispositivo per un look più dinamico e personalizzato.

Per espandere il supporto all’accessibilità esistente, ha poi sottolineato Google, Material You regolerà automaticamente il contrasto, la dimensione e la larghezza delle linee in base alle preferenze dell’utente e al contesto dell’app. Gli schemi di colore preesistenti, per esempio i tipi di file codificati a colori, i colori delle cartelle, o per gli avvisi in-app, rimarranno invariati.

La disponibilità del nuovo design system denominato Material You nelle app di Google Workspace varia a seconda dell’app.

Queste modifiche saranno disponibili su Gmail nella versione 2021.08.24 e in quelle successive. Per Google Meet la versione è la 2021.09.19. La disponibilità in Google Drive è stata annunciata per la versione 2.21.330 mentre per Google Docs, Sheets, Slides la società di Mountain View ha indicato la versione 1.21.342. Google Calendar avrà il nuovo look a partire dalla versione 2021.37.

Le date di rilascio di questi aggiornamenti anche in questo caso variano a seconda dell’app. In ogni caso, Google ha avvisato che il roll out si estenderà nel tempo e potrebbe richiedere anche più dei consueti quindici giorni prima che gli utenti possano effettivamente vedere le novità sui loro dispositivi.