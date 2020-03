Google ha annunciato che è ora possibile utilizzare l'app Google Translate per Android per trascrivere un discorso portato avanti in una lingua straniera mentre l’interlocutore sta parlando e per visualizzare la traduzione sullo smartphone nella propria lingua.

La funzionalità Transcribe, informa ancora Google, verrà lanciata nei prossimi giorni con il supporto per qualsiasi combinazione delle seguenti otto lingue: inglese, francese, tedesco, hindi, portoghese, russo, spagnolo e tailandese.

Al momento, dunque, la funzione di trascrizione non è ancora disponibile in italiano.

Per provare la funzione di trascrizione, non bisogna fare altro che accedere alla app Google Traduttore sul proprio smartphone Android, dopo essersi assicurati di disporre degli ultimi aggiornamenti disponibili sul Play Store.

Nell’ultima versione dell’app Google Translate per Android, è presente l’icona Transcribe nella schermata principale (in questo caso il riferimento è alla versione inglese dell’app, naturalmente).

Per eseguire la trascrizione basta selezionare le lingue di origine e di destinazione dal menu a discesa che si trova nella parte superiore della schermata.

L’app Google Translate per Android consente di mettere in pausa o riavviare la trascrizione toccando l'icona del microfono ed è anche possibile visualizzare la trascrizione originale, cambiare la dimensione del testo o scegliere un tema scuro nel menu delle impostazioni.

Google ha sottolineato che il team di sviluppo dell’app continuerà a lavorare per rendere disponibili le traduzioni del parlato in diverse situazioni.

In questo momento, ha informato infatti la società di Mountain View, la funzione di trascrizione funziona meglio in un ambiente tranquillo con una persona che parla alla volta. In altre situazioni, l'app cerca comunque di fare del suo meglio per fornire il senso di ciò che viene detto.

La Modalità Conversazione disponibile nell'app Google Traduttore continuerà ad aiutare gli utenti ad avere una traduzione di una conversazione in corso tra due interlocutori che parlano lingue diverse (nella guida online di Google Translate è spiegato come tradurre una conversazione bilingue).