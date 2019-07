Una delle funzioni dell'app mobile Google Translate, Google Traduttore, che stanno acquisendo una popolarità sempre maggiore è la traduzione istantanea con la fotocamera. Questa funzionalità consente di visualizzare una traduzione nella propria lingua semplicemente puntando l'obiettivo della fotocamera dello smartphone su un testo stampato in una lingua straniera.

Si tratta di una funzione di traduzione in tempo reale simile a quella lanciata dalla società di Mountain View di recente in Google Lens ed è un modo intuitivo per riuscire a comprendere ciò che ci circonda, particolarmente utile quando ci si trova in viaggio all'estero, in quanto funziona anche quando non c’è connessione WiFi o tramite dati cellulari.

Ora Google ha introdotto nuovi aggiornamenti a tale funzionalità di Google Traduttore, rendendola ancora più utile.

Nella traduzione istantanea con la fotocamera è stato aggiunto il supporto per altre 60 lingue, tra le quali arabo, hindi, malese, tailandese e vietnamita. Le lingue supportate sono ora 88 (a questo link è disponibile un elenco completo).

Ma non finisce qui: in precedenza, si poteva tradurre solo tra l'inglese e le altre lingue, mentre ora è possibile tradurre in una qualsiasi delle oltre 100 lingue supportate da Google Traduttore. Ciò significa che ora è possibile tradurre, ad esempio, dall'arabo al francese o dal giapponese al cinese e così via.

L’aggiornamento di Google Traduttore non riguarda solo il numero di lingue supportate, ma anche la qualità della traduzione. Per la prima volta, ha spiegato Google, è stata integrata la tecnologia Neural Machine Translation (NMT) nelle traduzioni istantanee con la fotocamera.

Ciò, sostiene Google, consente di produrre traduzioni più accurate e naturali, riducendo gli errori del 55-85 percento in determinati abbinamenti linguistici. Inoltre, la maggior parte delle lingue può essere scaricata sul dispositivo, in modo che sia possibile utilizzare la funzione anche senza una connessione Internet. Tuttavia, quando il dispositivo è connesso a Internet, sottolinea l’azienda, la funzione sfrutta tale connessione per generare traduzioni di qualità superiore.

E siccome anche l’occhio vuole la sua parte, questa funzionalità assume anche un nuovo look: il nuovo aspetto è stato disegnato per rendere la funzione più intuitiva da usare. In passato, si sarebbe potuto notare uno “sfarfallio” del testo tradotto visualizzato sul telefono, che rendeva più difficile la lettura. Gli sviluppatori hanno ora ridotto questo “flickering”, rendendo il testo più stabile e più facile da comprendere.

Il nuovo look prevede le tre funzioni di traduzione con fotocamera posizionate in modo comodo, nella parte inferiore della app: Instant traduce il testo in lingua straniera quando si punta la fotocamera verso di esso; Scan consente di scattare una foto e utilizzare il dito per evidenziare il testo che si desidera tradurre; Import consente di tradurre il testo dalle foto presenti nel proprio rullino fotografico.

Maggiori informazioni sull’app sono disponibili a questo link.