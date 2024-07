Google porta le capacità cloud e IA negli ambienti edge critici

Google Cloud annuncia la disponibilità di Google Distributed Cloud air-gapped appliance, una nuova configurazione di Google Distributed Cloud che porta le capacità cloud e IA di Google negli ambienti tactical edge.

In ambienti ostili, senza connessione o mobili, come le stazioni di ricerca remote, le operazioni di trasporto a lungo raggio o le zone colpite da disastri, le organizzazioni affrontano sfide significative nel fornire capacità di calcolo. In passato, le organizzazioni con carichi di lavoro mission-critical non avevano accesso a importanti capacità cloud e di IA quando si trovavano in ambienti edge impegnativi, inclusi quelli che presentano sfide e requisiti unici.

Google Distributed Cloud air-gapped appliance è una soluzione integrata hardware e software che consente l’elaborazione locale dei dati in tempo reale per casi d’uso di IA come il rilevamento di oggetti, l’analisi delle immagini e la manutenzione predittiva per infrastrutture critiche. L’apparecchio può essere comodamente trasportato in una custodia robusta o montato su un supporto all’interno di ambienti operativi locali specifici del cliente.

Google Distributed Cloud air-gapped appliance offre:

Isolamento completo : è progettato per operare senza alcuna connettività a Google Cloud o a una rete pubblica. L’appliance rimane completamente funzionale in ambienti senza connessione, preservando la sicurezza e l’isolamento dell’infrastruttura, dei servizi e delle API che gestisce. Questo lo rende ideale per elaborare dati sensibili, contribuendo a soddisfare rigorosi requisiti normativi, di conformità e sovranità.

: include robuste funzionalità di sicurezza come crittografia, isolamento dei dati, firewall e secure boot per proteggere le informazioni sensibili. Design robusto e portatile: è costruito per resistere a condizioni ambientali difficili, inclusi temperature estreme, urti e vibrazioni. Con un peso di circa 45 kg, è portatile, facilitando il trasporto e la distribuzione in varie località

Google Distributed Cloud air-gapped appliance abilita una vasta gamma di casi d’uso per organizzazioni con requisiti di sicurezza rigorosi, tra cui:

Automazione industriale : offre una soluzione innovativa per il monitoraggio remoto delle apparecchiature, la manutenzione predittiva e l’ottimizzazione dei processi in ambienti ostili all’edge. Ad esempio, nel settore manifatturiero, l’appliance può essere utilizzata per monitorare e ottimizzare le prestazioni delle attrezzature in impianti remoti, portando a una maggiore produttività e a una riduzione dei tempi di inattività.

: è progettato per soddisfare le esigenze di carichi di lavoro riservati, come l’analisi di dati sensibili, l’inferenza e le simulazioni IA e la traduzione di intelligence, rispettando al contempo la sicurezza e supportando le normative di conformità. Risposta ai disastri: le aree colpite da disastri spesso mancano dell’infrastruttura necessaria per supportare i sistemi tradizionali di comunicazione ed elaborazione dei dati necessari al coordinamento dei soccorsi. Google Distributed Cloud air-gapped appliance può essere rapidamente dispiegato nelle aree colpite da disastri, anche in assenza di connettività Internet, e viene pre-caricato con software e strumenti essenziali per la raccolta e l’analisi dei dati, consentendo una risposta immediata alle emergenze

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito di Google Distributed Cloud air-gapped appliance.