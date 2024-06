Google NotebookLM si aggiorna con Gemini 1.5 e arriva in Italia

L’estate scorsa Google ha introdotto NotebookLM, un assistente di ricerca e scrittura basato sull’intelligenza artificiale. Ora l’azienda ha annunciato che stiamo introducendo una versione aggiornata di NotebookLM, che ora utilizza Gemini 1.5, in oltre 200 Paesi e territori in tutto il mondo, inclusa l’Italia.

L’obiettivo di Google fin dall’inizio con NotebookLM è stato quello di creare uno strumento per aiutare le persone a comprendere ed esplorare materiali complessi, creare nuove connessioni dalle informazioni e arrivare ad una prima bozza più velocemente. Gli utenti possono caricare fonti (appunti di ricerca, trascrizioni di interviste, documenti aziendali) e immediatamente NotebookLM diventa un esperto nel materiale che conta di più.

L’ultimo aggiornamento introduce diverse nuove funzionalità:

NotebookLM ora supporta Presentazioni Google e URL Web come origini, insieme a Google Docs, PDF e file di testo .

come origini, insieme a . Le citazioni in linea ora portano direttamente ai passaggi di supporto nelle fonti, così l’utente può facilmente verificare la risposta dell’IA o approfondire il testo originale.

ora portano direttamente ai passaggi di supporto nelle fonti, così l’utente può facilmente verificare la risposta dell’IA o approfondire il testo originale. La Guida per notebook offre una comprensione di alto livello delle fonti dell’utente, convertendole in formati utili come domande frequenti, documenti di briefing o guide di studio.

Grazie alle funzionalità multimodali native di Gemini, ora è possibile porre domande su immagini, grafici e diagrammi nelle proprie diapositive o nei propri documenti. NotebookLM includerà anche citazioni di immagini come prove a sostegno, quando pertinenti.

Casi di studio di utenti reali, di Google NotebookLM

Poiché NotebookLM è stato sviluppato in stretta collaborazione con autori, studenti ed educatori, sottolinea Google, il team ha visto molti dei primi utilizzatori integrare il prodotto nei flussi di lavoro di ricerca e scrittura. L’autore di best seller Walter Isaacson ha collaborato con NotebookLM per analizzare i diari di Marie Curie per effettuare ricerche sul suo prossimo libro.

L’azienda ha condiviso di aver riscontrato un entusiasmo simile da parte dei ricercatori di documentari e podcast che hanno bisogno di vagliare archivi complessi per generare copioni o idee per storie. Ma la combinazione delle capacità di ragionamento avanzate di Gemini 1.5 e dell’architettura source-grounding di NotebookLM ha sbloccato molte altre potenziali applicazioni:

Nella governance locale , Thomas Gaume ha creato una newsletter iperlocale, aggregando ordinanze cittadine, dati sull’uso del territorio, codici di zonizzazione e verbali delle riunioni del consiglio. NotebookLM gli ha dato il potere di essere una “redazione e editore individuale”.

, Thomas Gaume ha creato una newsletter iperlocale, aggregando ordinanze cittadine, dati sull’uso del territorio, codici di zonizzazione e verbali delle riunioni del consiglio. NotebookLM gli ha dato il potere di essere una “redazione e editore individuale”. La capacità di NotebookLM di riassumere e adattare le trascrizioni delle interviste aiuta gli utenti a identificare modelli e temi nelle trascrizioni grezze, risparmiando ore di analisi manuale. Ad esempio, il consulente Victor Adefuye utilizza NotebookLM per analizzare le trascrizioni delle chiamate di vendita per formazione e coaching mirati.

aiuta gli utenti a identificare modelli e temi nelle trascrizioni grezze, risparmiando ore di analisi manuale. Ad esempio, il consulente Victor Adefuye utilizza NotebookLM per analizzare le trascrizioni delle chiamate di vendita per formazione e coaching mirati. Le organizzazioni non profit hanno implementato NotebookLM per aiutarle a identificare i bisogni nelle comunità svantaggiate e organizzare le informazioni per le proposte di sovvenzione.

Google ha condiviso di aver anche notato alcuni casi d’uso meno comuni ma sicuramente divertenti con l’aiuto della comunità Discord di 14.000 membri, tra cui:

Gli appassionati di giochi di ruolo utilizzano NotebookLM per gestire descrizioni dettagliate di mondi fantastici in giochi come Dungeons and Dragons.

Gli utenti caricano diari personali per identificare le tendenze nel loro comportamento e nelle loro esperienze nel tempo.

Per chi non ha mai utilizzato NotebookLM, iniziare è semplice, spiega Google: quando si accede per la prima volta a NotebookLM, si crea un notebook e si caricano documenti per un progetto o un risultato specifico. A quel punto si può leggere, prendere appunti, porre domande, organizzare le idee o chiedere a NotebookLM di creare panoramiche automatiche di tutte le vostre fonti, ad esempio una guida allo studio o un sommario.

Che venga utilizzato per costruire mondi immaginari, scrivere biografie di bestseller o aiutare i venditori a trovare nuovi clienti, NotebookLM ha fornito agli utenti statunitensi potenti strumenti per creare connessioni e generare approfondimenti da grandi raccolte di documenti, sottolinea Google, e ora questo strumento è disponibile anche in diversi altri Paesi, tra cui l’Italia.