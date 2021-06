Google News Showcase disponibile anche su desktop

Google News Showcase è stato lanciato l’anno scorso: si tratta di un prodotto e programma di licensing che prevede accordi e che paga gli editori per portare i loro contenuti nelle soluzioni di Google riguardanti le notizie.

La società di Mountain View ha sostenuto l’iniziativa con un investimento di un miliardo di dollari, lanciando finora il prodotto nel Regno Unito, in Australia, Germania, Brasile, Argentina, Italia, Repubblica Ceca e India.

Il novanta per cento degli editori iscritti a News Showcase, ha sottolineato inoltre Google, rappresenta giornali locali, regionali o di community.

Da quando è stato lanciato il prodotto, Google ha anche rilasciato nuove funzionalità, come Extended Access, che offre ai lettori di News Showcase più opportunità di leggere contenuti selezionati a pagamento dagli editori partner del programma, per dare valore ai contenuti di alta qualità.

Gli aggiornamenti continuano, e ora Google ha annunciato alcune nuove funzionalità per News Showcase.

In primo luogo, Google ha rilasciato News Showcase per gli utenti desktop di Google News.

Ora ogni utente di Google News, indipendentemente dal dispositivo che sta utilizzando, può visualizzare gli story panel pubblicati dai publisher partner del programma News Showcase. Questa funzione è disponibile negli otto Paesi in cui attualmente è disponibile Google News Showcase.

Nella pagina delle Notizie principali, la prima pagina su cui gli utenti arrivano in Google News, subito sotto le top stories del giorno, Google ha aggiunto un nuovo spazio contenente gli ultimi pannelli di News Showcase degli editori che l’utente già segue, così come di quelli a cui potrebbe essere interessato.

Per gli utenti che desiderano esplorare questa sezione, Google ha aggiunto una pagina del catalogo di News Showcase, accessibile direttamente dal menu di navigazione a sinistra.

Qui, gli utenti possono visualizzare le storie più recenti di ogni editore partecipante al programma, del proprio Paese. Sono presenti sia titoli nazionali che coprono questioni rilevanti in tutto il Paese e in tutto il mondo, sia notizie regionali e locali che coprono gli eventi più prossimi ai luoghi in cui i lettori vivono.

E per gli utenti che desiderano approfondire i temi, Google ha aggiunto anche una nuova sezione News Showcase direttamente sulle landing page degli editori che fanno parte dell’iniziativa, la loro homepage all’interno di Google News.

Queste esperienze desktop saranno disponibili senza soluzione di continuità e appariranno agli utenti senza richiedere alcun lavoro aggiuntivo da parte degli editori partner, ha sottolineato Google.

La società di Redmond ha inoltre introdotto anche una nuova funzione nei pannelli di News Showcase. Gli editori saranno in grado di aggiungere un maggiore contesto intorno alle loro storie attraverso punti elenco collegati nei loro pannelli.