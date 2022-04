Google Meet: ora si può partecipare a una call da Docs, Sheets e Slides

Un recente aggiornamento di Google Workspace rende possibile partecipare a una riunione o chiamata di Google Meet da Documenti, Fogli e Presentazioni Google.

L’opzione Presenta in una riunione di Google Docs, Sheets e Slides consente di presentare direttamente in Google Meet da Documenti, Fogli o Presentazioni Google.

Oltre a questo, ora è possibile unirsi in modo semplice e rapido alla call per partecipare al meeting e presentare un documento, un foglio di calcolo o una presentazione a tutti gli altri partecipanti.

Questa nuova funzione permette, in tal modo, a tutti i partecipanti di una riunione di collaborare mentre portano avanti una conversazione.

L’aggiornamento – ha sottolineato Google – aiuta i team a fare meglio il loro lavoro, nel mondo attuale del lavoro ibrido.

Per molti dipendenti sta iniziando il ritorno in ufficio, ma il lavoro da remoto è ancora diffuso, ed è comunque ormai entrato nelle abitudini di tante persone.

Big G sta dunque continuando a introdurre miglioramenti in Google Meet per aiutare a garantire che le riunioni video siano inclusive e collaborative, indipendentemente da quale sia il luogo o il dispositivo scelto per farle.

Questa nuova funzione è progettata per rendere più facile per tutti i partecipanti alla riunione collaborare in tempo reale mentre la conversazione è in corso, il tutto in maniera molto comoda dalla stessa scheda.

Per quanto riguarda gli amministratori, questa funzionalità è attiva di default e può essere disabilitata.

Gli utenti possono imparare a usare questa opzione nell’help center online di Google Workspace.

Come di consueto per gli aggiornamenti di Google Workspace, il roll-out della nuova funzione è graduale e possono volerci fino a quindici giorni perché sia visibile e utilizzabile da parte degli utenti.

Il nuovo rilascio è disponibile per tutti i clienti di Google Workspace, così come per i clienti legacy di G Suite Basic e Business.

