Con l’ultimo update della G Suite, Google Meet è ora disponibile in Gmail, il che comporta che l’utente avrà la possibilità di avviare e partecipare alle riunioni video direttamente dalla propria casella di posta elettronica, rendendo ancora più facile rimanere connessi in un periodo di intenso ricorso agli strumenti di smart working.

Quando un utente dà inizio a un meeting, ha spiegato Google nell’illustrare la nuova funzionalità, viene visualizzata una nuova finestra con un URL unico e sicuro.

Invece, scegliendo di partecipare a una riunione viene offerta la possibilità di inserire il codice del meeting (fornito dall'organizzatore) o di utilizzare un nickname per riunire rapidamente tutti in un meeting ad hoc. Basta scegliere un nickname, condividerlo con chiunque all'interno del proprio dominio e digitarlo nell’apposito campo di input per coinvolgere tutti nella riunione.

Al momento questa nuova funzione è disponibile solo nella versione web di Gmail, ma Google ha affermato che è in arrivo presto anche nella versione mobile.

Per quanto riguarda la disponibilità, nell’ambito del percorso di rilascio rapido il roll out graduale è partito il 16 aprile e ci vorranno fino a 15 giorni perché la funzione risulti visibile.

Nell’ambito del percorso di rilascio programmato il roll-out graduale inizierà invece il 30 aprile, anche in questo caso con un arco di tempo della durata fino a 15 giorni per la visibilità effettiva della funzione.

Per quanto riguarda gli aspetti che interessano gli amministratori, Google ha specificato che questa funzione sarà attivata per impostazione predefinita per tutti i domini con la videochiamata abilitata.

L’amministratore può disabilitare Meet disattivando le videochiamate nella Console di amministrazione. In alternativa, può disattivarlo “spegnendo” il servizio Hangouts Meet e Google Hangouts, ma ciò disattiverà anche Hangouts classico.

Per quanto riguarda l’utente finale, non ci sono particolari configurazioni per questa funzionalità, di cui Google mette a disposizione le istruzioni nella guida di Gmail.