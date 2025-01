Google Cloud svela nuove soluzioni per il retail nell’era dell’AI agentica

In vista dell’NRF 2025, il più grande evento del settore retail, Google Cloud annuncia una serie di nuove innovazioni progettate per aiutare i retailer a trasformare le proprie attività e offrire esperienze eccellenti ai clienti grazie all’AI.

Oggi – sottolinea Google Cloud –, i rivenditori si trovano ad affrontare uno scenario complesso segnato da un aumento dei costi, interruzioni della catena di approvvigionamento, pressioni sui prezzi e un elevato turnover del personale. Allo stesso tempo, le aspettative dei consumatori per esperienze di acquisto personalizzate e omnicanale continuano a crescere. Google Cloud supporta i retailer nell’affrontare queste sfide con una serie di nuove soluzioni di AI progettate per stimolare la crescita aziendale e aiutare a preparare i rivenditori all’era dell’AI agentica.

“Nel retail, gli agenti AI non sono più un concetto futuristico; sono realtà, trasformano l’esperienza del cliente, dalla navigazione all’acquisto e oltre”, dichiara Carrie Tharp, vice president of Global Solutions & Industries, Google Cloud. “Oggi, gli agenti AI non si limitano a consigliare prodotti, ma offrono anche percorsi di acquisto personalizzati, gestiscono i resi e forniscono un servizio clienti istantaneo. Questi agenti AI rispondono alle diverse esigenze dei retailer, dalle piccole imprese alle aziende globali, e li aiutano a generare un valore aziendale tangibile.”

Google Agentspace per i rivenditori

Gli agenti AI stanno cambiando il nostro modo di lavorare, passando da capacità predittive all’esecuzione di attività. Google Cloud ha recentemente lanciato Google Agentspace come soluzione integrata che riunisce gli agenti AI, il ragionamento avanzato di Gemini, la ricerca di qualità Google e i dati aziendali per sbloccare le competenze aziendali e rendere i dipendenti altamente produttivi.

Ora disponibile per i rivenditori, questa potente soluzione multimodale può far emergere i dati più rilevanti in tutto l’ambiente di vendita al dettaglio, integrando testo, immagini, video e audio per un’esperienza utente intuitiva. Ad esempio, un dipendente di un negozio che cerca informazioni sugli ultimi vantaggi di un prodotto ora non ha più bisogno di cercare in più pagine del catalogo SharePoint, e può invece chiedere “quali sono le ultime caratteristiche?” e trovare immediatamente i dettagli per aiutare un cliente.

Il portafoglio di prodotti retail di Google Cloud fornisce inoltre una gamma di soluzioni, da assistenti integrati come Gemini per Workspace a piattaforme come Vertex AI Agent Builder, che aiutano i rivenditori a trarre vantaggio dagli agenti AI. E con NotebookLM per le aziende, ora disponibile anche per i rivenditori, i dipendenti hanno nuovi modi per interagire con i dati aziendali e lavorare in modo più produttivo.

Vertex AI Search for commerce

La ricerca è un aspetto centrale nel DNA di Google e oggi Google Cloud lancia Vertex AI Search for commerce, che consente alle aziende retail di incorporare in modo nativo l’intelligenza artificiale generativa, la ricerca di qualità Google, la navigazione e i consigli nelle loro vetrine digitali per migliorare notevolmente la capacità degli utenti di far emergere prodotti pertinenti per qualsiasi termine di ricerca.

Conversational commerce, una nuova funzionalità all’interno di Vertex AI Search for commerce lanciata oggi, aiuta i rivenditori a fornire assistenza agli acquisti su qualsiasi canale digitale per interagire con i clienti in una conversazione più naturale. Ciò include il supporto per aiutare i clienti a trovare i prodotti desiderati online o per aiutare un addetto di un negozio a rispondere alle domande utilizzando dati provenienti da più fonti per aumentare la fiducia nell’acquisto per i clienti di tutto il mondo.

Per esempio, Bed, Bath & Beyond ha registrato un miglioramento del 5% delle revenue per visitor (RPV) con conversational commerce di Google Cloud.

Google Cloud Gen AI Catalog and Content Enrichment

I rivenditori hanno bisogno di informazioni accurate e coinvolgenti sui prodotti per catturare l’attenzione dei consumatori. Dati di prodotto scadenti portano a clienti insoddisfatti, risultati di ricerca scadenti e, in ultima analisi, a vendite ridotte. La soluzione Gen AI Catalog and Content Enrichment, lanciata oggi, può aiutare i rivenditori a migliorare i cataloghi dei prodotti utilizzando dati dai modelli multimodali (Gemini 1.5 Pro, Gemini 1.5 Flash e Imagen 3) insieme a un flusso di lavoro agenziale multi-agente per aiutare i team di merchandising con l’onboarding dei prodotti.

I retailer e i brand possono migliorare notevolmente la copertura e l’accuratezza dei dati relativi ai prodotti (attributi, descrizioni, testi e immagini), portando a informazioni più complete relative ai prodotti sui canali digitali e nelle campagne di marketing, migliorando la rilevanza delle ricerche, le esperienze personalizzate e, in ultimo, aumentando le vendite.

Soluzioni per negozi connessi

I retailer sono sempre più alla ricerca delle giuste soluzioni di infrastruttura, software e intelligenza artificiale per costruire “negozi connessi” che riuniscano dati, approfondimenti e intelligenza artificiale per migliorare le esperienze dei clienti e la produttività del negozio.

Google Cloud offre oggi una gamma di soluzioni per negozi connessi, dai prodotti di infrastruttura leader, come Google Distributed Cloud, ai prodotti per la gestione e l’analisi dei dati come BigQuery, alle piattaforme di intelligenza artificiale, come Vertex AI.

Inoltre, attraverso il Model Garden, i rivenditori possono ora sfruttare più di 160 modelli di intelligenza artificiale di base, tra cui Veo, il nuovo modello da immagine a video di Google Cloud, e Imagen 3, il suo modello leader da testo a immagine.

Questi strumenti consentono ai retailer di accedere istantaneamente alle informazioni sui prodotti per un migliore servizio clienti e i clienti possono interagire con contenuti multimediali dinamici sui loro dispositivi mobili in base alle loro ricerche di prodotti.