Google Cloud Summit Milano: l’AI generativa al servizio dell’innovazione

In occasione del Google Cloud Summit di Milano, Google sottolinea come, in un solo anno, l’IA generativa si sia trasformata da una tecnologia agli albori a una potente forza motrice dell’innovazione in tutti i settori chiave per l’economia italiana.

I trend di ricerca su Google nel nostro Paese mostrano che nei primi mesi del 2024, le ricerche sull’intelligenza artificiale sono raddoppiate (+100%) rispetto allo stesso periodo del 2023, con una crescita ancora più marcata (+600%) se si confrontano gli ultimi due anni con il biennio precedente. Questa crescente attenzione si traduce a sua volta in una forte domanda di competenze specifiche evidenziata dall’aumento del 230% di ricerche su Google in Italia per corsi di formazione in IA nei primi mesi del 2024, rispetto allo stesso periodo del 2023. Un’opportunità importante per supportare le competenze e l’innovazione nel Paese, che vede Google Cloud in prima linea con un’offerta formativa completa sull’intelligenza artificiale.

In occasione del Google Cloud Summit di Milano, l’azienda presenta nuove, importanti innovazioni nelle sue offerte di IA generativa, che aiuteranno la pubblica amministrazione e le aziende italiane a trarre pieno vantaggio dal potere trasformativo di questa tecnologia. Ha anche svelato come alcune imprese italiane leader in vari settori industriali stiano già ottenendo risultati notevoli con l’IA generativa di Google Cloud.

Google Cloud ritiene che l’IA generativa abbia un potenziale innovativo per le aziende di qualsiasi dimensione e settore e intende aiutare le imprese italiane a trarre il meglio da questa tecnologia in maniera semplice, rispondendo alle loro esigenze e sostenendole nel raggiungimento dei loro obiettivi.

L’impegno della società americana in questo ambito si sviluppa su vari fronti tra cui innanzitutto la sovranità dei dati per l’IA generativa: molte aziende, nel cercare di utilizzare a pieno il potenziale dell’IA generativa, desiderano poter controllare dove vengono archiviati i loro dati e come vengono protetti, anche alla luce delle crescenti esigenze di sovranità dei dati e dei requisiti normativi. I clienti italiani che utilizzano i servizi di IA generativa di Google Cloud possono ora scegliere di archiviare i propri dati a riposo per l’IA generativa all’interno dei confini nazionali, contribuendo a soddisfare le esigenze di conformità alle normative locali e offrendo così maggiore tranquillità nell’utilizzo.

Programmi completi di formazione sull’intelligenza artificiale: l’IA e l’IA generativa sono ambiti in rapida e continua evoluzione e per un’implementazione in ambito aziendale che ne massimizzi il valore richiedono personale qualificato e competente. Non a caso le ricerche di corsi di formazione in IA hanno registrato una crescita del +230% in Italia nel 2024 in base ai dati sui trend di ricerca su Google. Google Cloud offre una suite completa di programmi di formazione sull’IA progettati per dotare i professionisti italiani delle competenze essenziali per implementare e gestire efficacemente le soluzioni di IA e IA generativa. Questi percorsi formativi sono personalizzati secondo i diversi livelli di esperienza: dai corsi base che introducono i concetti chiave dell’IA, come il machine learning e il deep learning, ai workshop avanzati che approfondiscono le applicazioni specifiche dell’IA generativa, come l’elaborazione del linguaggio naturale o la computer vision.

Il Centro di Eccellenza e il Customer Innovation Center sull’IA: il Centro di Eccellenza sull’IA in partnership con Intesa Sanpaolo e TIM Enterprise, insieme al nuovo Customer Innovation Center su cloud e IA inaugurato a Torino con TIM Enterprise, offrono supporto, formazione, opportunità di collaborazione e risorse incentrate sull’IA. Progettati per aiutare startup, organizzazioni e community italiane a sviluppare le loro competenze e conoscenze sull’IA, questi centri promuovono la collaborazione e aiutano a trasporre la ricerca all’avanguardia in soluzioni pratiche in grado di sviluppare la competitività e il business della PA e delle imprese italiane.

Infrastruttura locale unica: Google Cloud – afferma l’azienda – è il primo cloud provider globale ad aver aperto due cloud region in Italia, offrendo alle aziende un sito secondario per il disaster recovery che consente di soddisfare i requisiti di continuità del business. Le sue region di Milano e Torino sono essenziali per fornire servizi cloud-based ad alte prestazioni, a bassa latenza, sicuri e sostenibili ai clienti in Italia e nelle aree geografiche circostanti.

Affrontando i temi della residenza dei dati per l’IA e dello sviluppo delle competenze, Google Cloud vuole aprire la strada a un’adozione diffusa dell’IA generativa in Italia, consentendo alle aziende di innovare, competere e crescere nel rispetto dei requisiti e delle priorità locali.

Queste iniziative – mette in evidenza Big G – trovano fondamento negli importanti risultati che l’azienda ha raggiunto nell’ambito dell’IA generativa in Italia, dove aziende leader hanno scelto l’infrastruttura di Google Cloud e le sue soluzioni di IA per promuovere l’innovazione e l’efficienza.

Technogym, nell’ambito del suo ecosistema digitale, ha potenziato Technogym Coach, il trainer virtuale basato sull’AI, con le tecnologie di Google Cloud. Basato sul modello Gemini e sulla piattaforma BigQuery, Technogym Coach offre agli utenti un’esperienza completamente personalizzata su obiettivi, bisogni e passioni individuali sul fitness, lo sport o la salute e li aiuta a raggiungere risultati superiori più velocemente, fornendo consigli su nutrizione, sonno, mindfulness e altro, comunicando in modo naturale in qualsiasi lingua.

Generali Italia ha utilizzato le tecnologie di IA generativa di Google Cloud tra cui Vertex AI per sviluppare un’applicazione ad uso interno in grado di rispondere alle domande dei dipendenti relative ad un ampio spettro di documenti interni. Il tutto attraverso l’uso del linguaggio naturale e fornendo i riferimenti documentali alla fonte relativa alla domanda posta.

Oniverse, azienda italiana multibrand attiva nei settori moda, food & wine e nautica, sta implementando un assistente virtuale interno basato su Vertex AI Search e sui modelli Gemini 1.5 Pro e Flash 1.5 per consentire ai dipendenti di accedere rapidamente alle informazioni, anche all’interno di documenti complessi contenenti diagrammi e tabelle.

Telepass ha implementato una piattaforma MLOps completa su Vertex AI, che ha consentito l’implementazione di oltre 80 pipeline di addestramento mensili per diversi casi d’uso. Per migliorare ulteriormente l’efficienza e la qualità dei modelli, Telepass ha integrato Vertex AI Model Monitoring, automatizzando il processo di riaddestramento e garantendo prestazioni elevate in linea con le aspettative degli stakeholder.

Queste storie di successo – aggiunge Google Cloud – rappresentano solo alcuni esempi di quanto l’azienda sta creando insieme alle aziende italiane e sottolineano l’immensa capacità dell’IA generativa nel rivoluzionare interi settori.

Google Cloud Summit di Milano è un evento coinvolgente, che ha visto anche la partecipazione di Raffaele Gigantino, che presto guiderà le attività in Italia come nuovo Country Manager di Google Cloud a partire dal 1° luglio 2024.