Google, Cloud Sql ora supporta anche MySql 8

Google ha annunciato che Cloud Sql, servizio di database completamente gestito per MySQL, PostgreSQL e SQL Server, ora supporta anche MySql 8.

Ciò significa che si ottiene l’accesso a una varietà di nuove funzionalità, ad esempio istruzioni DDL istantanee (ad esempio ADD COLUMN), DDL atomico, raccolta di privilegi utilizzando ruoli, funzioni di finestra e sintassi JSON estesa- per aiutare le organizzazioni a essere più produttive.

Inoltre, sottolinea Brett Hesterberg, Product Manager, Google Cloud Platform, in quanto servizio gestito Google si assicurerà che le distribuzioni di MySQL 8 siano stabili e sicure, anche grazie a patch e aggiornamenti automatici. Inoltre, Google garantisce controlli di manutenzione in modo da poter ridurre il rischio associato agli aggiornamenti. Big G ha investito molto, anche in termini di sviluppo, per rendere MySql 8 su Cloud Sql robusto ed “enterprise ready”

Considerando un’ampia varietà di scenari di errore, dai problemi localizzati ai problemi diffusi, la disponibilità di servizio è un’importante parte della pianificazione della continuità aziendale. Con MySQL 8 in Cloud SQL, si abilita la disponibilità elevata (HA) per garantire che i carichi di lavoro del database siano automaticamente a tolleranza di errore in caso di un problema a livello di istanza o anche di un’interruzione della zona.

Google ha lavorato a stretto contatto con i clienti Cloud SQL, affrontando sfide di continuità aziendale per semplificare la loro esperienza con il supporto per la replica tra region. La replica tra aree per MySQL 8 è supportata in tutte le aree di Google Cloud.