Google Cloud Pro, il percorso formativo si rinnova e apre agli studenti

Dopo il successo degli ultimi due anni, il programma Google Cloud Pro – percorso formativo senza costi di Google in partnership con TIM – si amplia e rivolge i suoi corsi di apprendimento anche agli studenti.

I partecipanti avranno la possibilità di approfondire la loro conoscenza di Google Cloud Platform (GCP) e delle sue funzionalità attraverso lezioni on-demand e sessioni di approfondimento con i formatori specializzati.

A oggi, sono circa 8mila gli utenti italiani che hanno deciso di mettere in gioco le proprie competenze e migliorare le proprie abilità tecniche attraverso questo percorso.

Durante il ciclo formativo gli utenti accumuleranno degli Skill badge di Google Cloud a riconoscimento dei risultati ottenuti che consentiranno loro di mostrare le competenze acquisite e arricchire il proprio curriculum.

Al termine, i partecipanti potranno inoltre decidere se sostenere l’esame per ottenere la Certificazione Google Cloud relativa al proprio ambito di studio: Associate Cloud Engineer, Professional Cloud Architect o Professional Data Engineer.

Il percorso formativo non ha costi, offre contenuti qualificati on-demand e permette di partecipare a sessioni di formazione live da remoto con i trainer di Fast Lane, uno dei partner tecnici dell’iniziativa.

Il programma Google Cloud Pro è strutturato in cicli della durata di quattro mesi, al termine dei quali un nuovo gruppo di utenti ottiene l’accesso ai corsi.

“Dopo due anni di grandi soddisfazioni, abbiamo deciso di ampliare il programma per offrire la possibilità a un numero ancora maggiore di persone – fin dalle aule scolastiche – di sviluppare le skill tecniche sempre più richieste dal mercato odierno. Attraverso questa iniziativa intendiamo supportare la formazione dei professionisti del futuro per favorire la digitalizzazione delle aziende e del Paese”, commenta Fabio Fregi, Country Manager Italy di Google Cloud.

Il programma rientra nell’ambito della partnership tra Google Cloud e TIM per l’offerta di servizi innovativi di cloud pubblico, privato e ibrido rivolti alle imprese e alla pubblica amministrazione e per la creazione di soluzioni evolute con l’obiettivo di accelerare la trasformazione digitale in Italia.

Maggiori informazioni sulle condizioni relative alle Certificazioni Google Cloud sono disponibili sul sito di Google.