Google Cloud: in futuro, chiunque potrà sviluppare applicazioni

Secondo la previsione degli esperti di Google Cloud, entro il 2025 oltre la metà di tutte le applicazioni aziendali sarà realizzata da utenti che oggi non si identificano come sviluppatori professionisti.

Con l’evoluzione delle organizzazioni, sempre più lavoro di sviluppo viene svolto da team e individui al di fuori dei dipartimenti IT tradizionali, sottolinea sul blog di Google Cloud Jana Mandic, Engineering Manager di Google. Jana Mandic ritiene che, se questo trend continua, entro il 2025, per l’appunto, più della metà delle applicazioni business sarà realizzata da persone che non sono sviluppatori di professione.

L’esperta di Google Cloud mette in evidenza come gli altri dipartimenti debbano aspettare sempre più tempo per avere nuove funzionalità o applicazioni, perché i team di sviluppo e IT sono sovraccarichi. I backlog dei team IT aziendali sono notoriamente lunghi, con una media che va dai 3 ai 12 mesi. Con gli strumenti low-code e no-code non è necessario attendere il backlog di un altro team. Al contrario, gli utenti aziendali possono creare applicazioni e automazioni del flusso di lavoro da soli, senza bisogno di competenze di programmazione.

Queste applicazioni e questi strumenti saranno costruiti in collaborazione con gli sviluppatori per fornire le protezioni necessarie a mantenere l’azienda sicura, pur consentendo agli utenti non tecnici di creare e fornire le proprie soluzioni. Di conseguenza, le aziende sono in grado di “liberare la larghezza di banda” dei team di sviluppo e dell’IT, in modo da poter realizzare più rapidamente la propria roadmap o aggiungere richieste di funzionalità.

Jana Mandic sottolinea anche che Google Cloud non è l’unica organizzazione a pensarlo: sono in molti a seguire l’ascesa dello sviluppo low-code e no-code e a prevedere che tali strumenti verranno utilizzati per qualsiasi cosa, dalle nuove iniziative di prodotto all’automazione dei processi end-to-end, dalle vendite al coinvolgimento dei clienti, fino al servizio clienti e all’assistenza.

E, secondo Google Cloud, le organizzazioni si stanno già muovendo in questa direzione. Globe Telecom ha ridotto i tempi di esecuzione dei processi aziendali dell’80% grazie alle esperienze digitali costruite dai suoi citizen developer con Appsheet e Google Workspace, e ogni giorno nuove organizzazioni esplorano questo approccio.