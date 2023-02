Google Cloud e Accenture partner per modernizzare il settore retail

Google Cloud ha annunciato il lancio di nuove iniziative strategiche con Accenture per assistere i retailer nella modernizzazione dei loro business e trarre così maggiori benefici dalle tecnologie cloud.

Tra queste, gli aggiornamenti della piattaforma ai.RETAIL di Accenture, ampiamente diffusa, che ora si avvale dei principali strumenti di Google Cloud per il retail. Inoltre, le due aziende si sono impegnate in una nuova iniziativa che consentirà ai retailer di trasformare le operation dei punti vendita.

ai.RETAIL di Accenture è una soluzione integrata che aiuta i retailer a utilizzare meglio i dati e l’intelligenza artificiale (AI) per ottimizzare sistemi e programmi comuni, come l’acquisizione dei clienti, i prezzi e le promozioni, l’assortimento e le catene di fornitura. Ora i retailer possono implementare la piattaforma ai.RETAIL su Google Cloud, il che significa che ora è estesa all’infrastruttura trusted ed è integrata con diversi prodotti e funzionalità di Google Cloud.

Gli aggiornamenti di ai.RETAIL – spiega l’azienda – sono destinati ad affrontare una delle maggiori sfide di questo settore, ovvero la capacità di gestire e analizzare grandi quantità di dati sulle attività dei punti vendita e di convertire tali informazioni in scelte più ponderate che migliorino le performance di business.

Tra le novità:

Analisi centralizzata della supply chain : ai.RETAIL include ora una torre di controllo della supply chain, che garantisce un’integrazione più completa tra i servizi più diffusi di Google Cloud, come Looker e BigQuery , consentendo ai clienti di organizzare meglio i dati e di avere una panoramica in tempo reale dei valori più critici della supply chain, tra cui l’approvvigionamento, la logistica, l’inventario e le vendite.

: ai.RETAIL include ora una torre di controllo della supply chain, che garantisce un’integrazione più completa tra i servizi più diffusi di Google Cloud, come e , consentendo ai clienti di organizzare meglio i dati e di avere una panoramica in tempo reale dei valori più critici della supply chain, tra cui l’approvvigionamento, la logistica, l’inventario e le vendite. Customer experience personalizzata : ai.RETAIL si avvale ora delle soluzioni Discovery AI di Google Cloud per il retail, per ridurre i casi di abbandono del carrello grazie alla qualità delle funzionalità di ricerca di Google, fornire raccomandazioni personalizzate su larga scala e assistere gli utenti nell’acquisto di prodotti tramite immagini. Ulteriori integrazioni di Customer Data Architecture di Accenture e Customer Data Platform di Google Cloud consentiranno ai retailer di superare le barriere legate ai silos di dati e di gestire il marketing predittivo con l’AI o il machine learning .

: ai.RETAIL si avvale ora delle soluzioni Discovery AI di Google Cloud per il retail, per ridurre i casi di abbandono del carrello grazie alla qualità delle funzionalità di ricerca di Google, fornire raccomandazioni personalizzate su larga scala e assistere gli utenti nell’acquisto di prodotti tramite immagini. Ulteriori integrazioni di Customer Data Architecture di Accenture e Customer Data Platform di Google Cloud consentiranno ai retailer di superare le barriere legate ai silos di dati e di gestire il marketing predittivo con l’AI o il . Ottimizzazione dell’assortimento: grazie all’utilizzo di BigQuery, Looker e Vertex AI, ai.RETAIL dispone ora di nuove funzionalità di clustering degli store che aiuteranno i retailer a identificare, raggruppare e ottimizzare i punti vendita con caratteristiche simili, migliorando le strategie di assortimento, di inventario e di gestione degli spazi.

Google Cloud e Accenture stanno inoltre collaborando a una nuova e ampia iniziativa per affrontare le complesse sfide che i retailer si trovano ad affrontare oggi, tra cui l’applicazione dell’intelligence di ai.RETAIL per aiutare le aziende a ottimizzare l’esperienza dei clienti, della forza lavoro e dei punti vendita, e l’utilizzo di altre tecnologie e offerte di entrambe le aziende.

Grazie a una migliore conoscenza delle operation end-to-end, i retailer saranno in grado di applicare la tecnologia Accenture e Google Cloud per modernizzare componenti fondamentali della loro attività. Ad esempio, utilizzando la tecnologia Google Distributed Cloud Edge, le aziende saranno in grado di integrare e scalare senza problemi l’infrastruttura cloud nei loro negozi, stabilimenti e altro ancora. Altri casi d’uso aiuteranno i rivenditori a migliorare la scoperta dei prodotti, a rafforzare la fedeltà al marchio e ad aumentare la fiducia dei clienti attraverso la conformità alle normative.