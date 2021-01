Google Cloud: come creare app senza scrivere codice con AppSheet

Google Cloud ha costruito AppSheet con l’intento di rendere possibile per chiunque creare applicazioni personalizzate senza dover scrivere codice. Che si faccia parte di una grande organizzazione sulla strada della completa trasformazione digitale o di un piccolo team alla ricerca di soluzioni creative per il proprio business, non c’è limite a ciò che si può creare, assicurano gli esperti di Google Cloud.

Per aiutare gli utenti a fare i primi passi con questa piattaforma no-code intelligente, Google Cloud ha compilato una lista di alcuni dei metodi, degli esempi e dei casi d’uso più popolari e per iniziare a sfruttare AppSheet in concreto. Pur sottolineando che il modo migliore per imparare a costruire applicazioni senza codice è entrare nella piattaforma e iniziare a sperimentare da sé.

1) Creare in cinque minuti un’app mobile con geolocalizzazione

Incorporando Google Maps nella propria applicazione AppSheet chiunque può creare una semplice app di geolocalizzazione in pochi minuti. Oppure, il tempo di sviluppo risparmiato grazie ad AppSheet può essere usato in modo proficuo per progettare con più attenzione i servizi e i prodotti offerti agli utenti o per garantire che la delivery si svolga nei tempi previsti.

2) Le app di automazione facili da costruire

Un modo esemplare per trarre vantaggio della vera “magia del no-code” è usare AppSheet Automation e i template di app di automazione che permettono di rimuovere i processi manuali e di liberare risorse preziose. È possibile copiare e aggiungere uno o più di questi template al proprio portfolio per personalizzarlo e renderlo adatto alle proprie esigenze. Inoltre, la funzionalità del flusso di lavoro è integrata per poterla testare e rivedere prima di andare a fondo nella personalizzazione dell’applicazione.

3) Sales: tre modelli di tracker di vendita Excel gratuiti

I professionisti delle vendite spesso faticano a trovare l’applicazione giusta per soddisfare le loro esigenze di business. Alcuni rappresentanti alle vendite hanno bisogno di accedere ai loro dati in movimento, altri hanno bisogno che le loro applicazioni si presentino bene su un desktop, altri ancora necessitano di una combinazione di tutto questo e altro ancora. La necessaria versatilità di questo tipo di lavoro richiede una soluzione che sia agile come lo è il proprio team.

I tre template AppSheet di Google Cloud offrono gli elementi fondamentali per aiutare i professionisti a tenere traccia dei potenziali clienti, creare rapporti e aggiungere dati sul campo, indipendentemente dall’ambiente di lavoro o dalle dimensioni dell’azienda.

4) Gestione dell’inventario da Google Sheets con AppSheet

La gestione dell’inventario è uno dei modi più popolari in cui i creatori di app non solo usano AppSheet, ma iniziano a utilizzare la piattaforma, mette in evidenza Google Cloud, che illustra passo dopo passo i concetti e le procedure per migliorare le proprie competenze nello sviluppo no-code e sviluppare un’app di inventory management da Google Sheets con AppSheet. Il tutto senza dover scrivere manualmente il codice, naturalmente.

5) Come creare un’app per la customer experience con Google Docs

È possibile creare applicazioni anche da Google Docs e Google Cloud esorta gli utenti a non limitarsi a una visione ristretta del proprio caso d’uso quando si esaminano le app sample. Per dimostrarlo, Google Cloud offre un esempio di come la popolare applicazione template di sondaggi sul campo possa essere riadattata in un’app per la customer experience.

6) Come il team di AppSheet di Google utilizza AppSheet

Anche le persone che lavorano su AppSheet lo utilizzano, e Google Cloud ha condiviso con i propri utenti esempi e spiegazioni delle app che aiutano il team a rimanere organizzato, a seguire la pianificazione e a gestire meglio il tempo.