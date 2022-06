Google Cloud apre la nuova region italiana di Milano

Google ha annunciato l’apertura della nuova region di Google Cloud a Milano in collaborazione con TIM.

La nuova cloud region di Milano (europe-west8) entra a far parte del network globale di Google Cloud composto da 34 region e 103 zone, attraverso cui l’azienda fornisce servizi agli utenti di oltre 200 Paesi e territori nel mondo.

Si tratta – ha sottolineato la società americana – della prima delle due region che Google Cloud sta aprendo in Italia: la seconda verrà lanciata a Torino nei prossimi mesi.

Secondo Big G, le nuove cloud region di Milano e Torino avranno un impatto positivo per il futuro. Google fa riferimento a un recente studio indipendente realizzato dall’Università di Torino che evidenzia che le nuove region potranno potenzialmente generare fino a 3,3 miliardi di euro di impatto economico e contribuire a creare fino a 65.000 nuovi posti di lavoro entro il 2025 a livello locale, in Piemonte e Lombardia.

Il cloud pensato per l’Italia

Creata in collaborazione con Telecom Italia (TIM), la nuova region di Milano ha l’obiettivo di fornire innovativi servizi di cloud pubblico, privato e ibrido per aiutare le aziende italiane di qualsiasi dimensione e settore ad accelerare la propria trasformazione digitale.

Le organizzazioni di tutto il mondo – sottolinea Google – hanno necessità di poter fare affidamento sulla capacità necessaria a eseguire applicazioni mission-critical alla velocità che i loro clienti si aspettano.

Questa nuova region rappresenta un concreto passo avanti verso la costruzione di una capacità a livello locale in grado di rispondere alle esigenze dell’economia digitale italiana, in termini di disponibilità e residenza dei dati, di sovranità digitale e sostenibilità.

Elio Schiavo, Chief Enterprise and Innovative Solutions Officer di TIM, ha dichiarato: “La partnership tra TIM e Google Cloud accelererà la digitalizzazione di aziende, Pubblica Amministrazione e privati cittadini. I Clienti beneficeranno di soluzioni digitali innovative, flessibili e sicure grazie alle nuove Region italiane Google Cloud e ai Data Center green di TIM.

Inauguriamo infatti un’infrastruttura strategica che unirà agli ingenti benefici economici previsti in Lombardia e in Piemonte anche importanti vantaggi per l’ambiente: il nostro network di Data Center, progettati e costruiti secondo criteri di eco-sostenibilità, consentirà significativi risparmi di CO2”.

La nuova region di Milano conta tre zone cloud e offre i servizi standard del provider, tra cui Compute Engine, Google Kubernetes Engine, Cloud Storage, Persistent Disk, CloudSQL e Cloud Identity.

Inoltre, i clienti potranno beneficiare di funzionalità fondamentali come i controlli sulla residenza dei dati, la crittografia predefinita, criteri organizzativi e Controlli di Servizio VPC.

Servizi, formazione e iniziative

Come tutte le region Google Cloud, la region di Milano è connessa all’infrastruttura sicura di Google, che comprende un sistema globale di cavi in fibra ottica, sottomarini e sotterranei, ad alta capacità.

Inoltre, la presenza di più region nello stesso Paese garantirà ai clienti di Google Cloud un sito locale secondario per assicurare una disaster recovery migliore o un’alta disponibilità geografica, permettendo loro di soddisfare le esigenze di continuità del business.

Enrico Bagnasco, Executive Director Sistemi Informativi di Intesa Sanpaolo, ha affermato: “La disponibilità di due Region Google Cloud sul territorio italiano è un asset strategico per Intesa Sanpaolo.

Il Cloud diventerà infatti una vera e propria estensione del nostro sistema informativo, consentendoci una rapida digitalizzazione di processi critici con notevoli vantaggi competitivi: potremo servire, infatti, sempre più rapidamente, famiglie e imprese con strumenti innovativi, facili da usare e in linea con le crescenti esigenze di digitalizzazione del Paese, posizionandoci come leader anche in ambito tecnologico”.

In aggiunta al lancio della nuova cloud region di Milano, Google ha collaborato con TIM per lanciare nel 2021 Google Cloud Pro, un programma di formazione gratuita su Google Cloud, aperto all’intero ecosistema degli sviluppatori italiani.

Inoltre, ha collaborato con TIM, Noovle e Intesa San Paolo per sostenere la crescita degli imprenditori italiani, tramite iniziative come il progetto Opening Future dedicato a promuovere competenze digitali per startup, studenti e piccole imprese.

Maggiori dettagli sulle region di Google Cloud e aggiornamenti sulla disponibilità di altri servizi e region sono disponibili sulla pagina dedicata alle location cloud.

I commenti delle Istituzioni

La Viceministra al Mise Alessandra Todde ha dichiarato: “Sono entusiasta di celebrare l’apertura della nuova region di Google Cloud a Milano. E sono orgogliosa, da viceministra al Mise, che da oggi aziende e organizzazioni del settore pubblico potranno archiviare dati facendo affidamento su servizi cloud veloci, affidabili e sicuri per sviluppare e fornire applicazioni ad alta disponibilità e bassa latenza per i propri clienti.

[…] Il futuro dell’Italia e delle sue imprese passa dagli investimenti sul fronte delle infrastrutture e della digitalizzazione. ll gap digitale delle nostre imprese è significativo. Gli investimenti che dobbiamo e vogliamo fare anche grazie al Pnrr per accelerare il processo di transizione digitale e tecnologica delle imprese italiane ci dovrebbero consentire nel 2024 di avere un mercato digitale italiano complessivo molto superiore a quello che avremmo avuto senza il Recovery.

L’appello che faccio, quindi, è quello di investire sulle competenze, sulla digitalizzazione delle imprese, sullo sviluppo del Paese e sui giovani, siamo un Paese che ha delle potenzialità enormi che vanno sfruttate. Non c’è più tempo da perdere”.

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha dichiarato: “L’apertura della prima Google Cloud Region italiana a Milano è per noi una grande notizia. Non solo per un primato che ci pone all’avanguardia del Paese e in network con le maggiori città europee e del mondo, ma perché significa per le medie e grandi aziende del territorio, tra cui rientra anche la nostra Pubblica Amministrazione, la possibilità di fare davvero un grande passo nel processo di transizione digitale a cui stiamo lavorando in questi anni.

Siamo grati a Google per aver scelto Milano, per aver dato alla nostra città una ulteriore e concreta attrattiva grazie a un nuovo strumento di utilizzo, controllo e scambio dei dati più veloce, sicuro e sostenibile. A beneficio di tutti e soprattutto dei cittadini che di riflesso potranno contare su un sistema digitale più efficace e affidabile”.

