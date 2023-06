Così Google Cloud supporta le aziende di tutto il mondo con l’AI generativa

Google Cloud ha annunciato una serie di soluzioni destinate a supportare un numero sempre maggiore di aziende nel loro percorso di intelligenza artificiale.

Estendendo l’accesso alle tecnologie, a una serie di nuovi programmi di formazione e consulenza, a progetti per casi d’uso specifici e all’ecosistema in continua crescita di Google Cloud, la società americana intende supportare le aziende a studiare, creare e implementare nuove soluzioni basate sull’AI generativa.

I clienti – sottolinea Google Cloud – stanno già sperimentando con queste tecnologie innovative. Nelle ultime settimane, l’azienda ha condiviso le storie di Character.ai, Deutsche Bank, Uber e Wendy’s e ha proseguito a condividere nuovi esempi:

GA Telesis , fornitore globale di compagnie aeree, utilizza l’AI generativa per vagliare le centinaia di migliaia di ordini di ricambi che riceve ogni anno, migliorando efficienza e tempestività per i propri clienti.

, fornitore globale di compagnie aeree, utilizza l’AI generativa per vagliare le centinaia di migliaia di ordini di ricambi che riceve ogni anno, migliorando efficienza e tempestività per i propri clienti. Mayo Clinic , uno dei primi utilizzatori di Enterprise Search in Generative AI App Builder, si avvarrà dei servizi di Google Cloud per aiutare medici e ricercatori a trovare più facilmente le informazioni di cui hanno bisogno e, in ultima analisi, per curare al meglio i pazienti.

, uno dei primi utilizzatori di Enterprise Search in Generative AI Builder, si avvarrà dei servizi di Google Cloud per aiutare medici e ricercatori a trovare più facilmente le informazioni di cui hanno bisogno e, in ultima analisi, per curare al meglio i pazienti. PhotoRoom , un’applicazione di fotoritocco basata sull’intelligenza artificiale per le aziende di e-commerce, sfrutta l’esperienza di Google nella scalabilità di modelli AI di grandi dimensioni per offrire immagini da studio di qualità a un numero di aziende mai visto prima.

, un’applicazione di fotoritocco basata sull’intelligenza artificiale per le aziende di e-commerce, sfrutta l’esperienza di Google nella scalabilità di modelli AI di grandi dimensioni per offrire immagini da studio di qualità a un numero di aziende mai visto prima. Priceline utilizzerà l’AI generativa per tutta la sua attività, creando esperienze di viaggio migliori per i clienti e flussi di lavoro migliori per i dipendenti.

Accesso esteso ai prodotti Google Cloud

Negli ultimi quattro mesi, Google Cloud ha introdotto una serie di tecnologie per raggiungere nuovi livelli di innovazione:

Ora Google Cloud ha annunciato la disponibilità generale del supporto all’AI generativa in Vertex AI. Con questo annuncio, Model Garden offre ora l’accesso a più di 60 modelli di base sia di Google che dei partner, consentendo agli utenti di scegliere il modello migliore per ottimizzare i costi e le funzionalità a seconda delle proprie esigenze. Inoltre, Generative AI Studio include una serie ampliata di strumenti per la finalizzazione, la personalizzazione, la distribuzione e la governance dei modelli in produzione.

Inoltre, è ora possibile pre-ordinare Duet AI per Google Workspace Enterprise, che integra la potenza dell’AI generativa in Workspace per aiutare gli utenti a scrivere, visualizzare, organizzare, accelerare i flussi di lavoro, organizzare riunioni più coinvolgenti e molto altro. Dopo aver recepito il feedback di migliaia di aziende e centinaia di migliaia di utenti iscritti a Workspace Labs, Duet AI per Google Workspace Enterprise è ora preordinabile e diventerà generalmente disponibile in tutte le regioni dove Workspace viene venduto nel corso dell’anno, annuncia Google Cloud.

Nuovi servizi e risorse di consulenza basati sull’AI generativa

Google Cloud ha inoltre annunciato l’introduzione di tre nuovi modi per sostenere i clienti ad accelerare i loro percorsi di AI generativa.

In primo luogo, Google Cloud Consulting sta lanciando una serie di percorsi di apprendimento rivolti a diversi tipi di pubblico e senza costi. L’offerta comprende una formazione specifica per aiutare i dirigenti di aziende leader globali a cogliere tutti i vantaggi trasformativi dell’AI generativa, mantenendo uno sviluppo e un’implementazione responsabili. Più in generale, verranno forniti una serie di percorsi di apprendimento on-demand e programmi di accreditamento aperti ai clienti e ai partner di Google Cloud, nonché agli sviluppatori.

In secondo luogo, saranno disponibili quattro nuove soluzioni di consulenza basate sull’AI generativa, progettate per supportare gli utenti nell’attivazione dei loro percorsi di AI. Queste soluzioni permetteranno ai clienti di utilizzare l’intelligenza artificiale per individuare le tendenze all’interno dei dati aziendali utilizzando motori di ricerca e supporti collaborativi potenziati dall’AI, di riassumere le informazioni provenienti da contenuti di grandi dimensioni, di automatizzare i processi aziendali più dispendiosi e di assistere nella creazione di nuovi contenuti più personalizzati.

Queste nuove offerte permettono ai clienti di sperimentare soluzioni concrete di AI pronte per la produzione, utilizzando i propri dati e allineandosi a casi d’uso pratici e specifici dell’azienda. Sono progettate per aiutare le aziende a implementare rapidamente soluzioni di AI generativa rilevanti per la loro attività.

Infine, verrà resa disponibile la prima serie di nuove architetture di riferimento e flussi di lavoro orientati al business per una varietà di processi aziendali e casi d’uso specifici di settore. Progettati per aiutare i clienti ad avviare le loro attività di AI generativa, i progetti iniziali comprendono framework per processi aziendali come l’aumento dell’efficienza degli sviluppatori e l’accelerazione della creazione di contenuti marketing, con casi d’uso del settore dei servizi finanziari, del retail, dell’automotive, della sanità e dei media.

Un ecosistema di AI dinamico

Google Cloud – sottolinea Big G – collabora con oltre 100.000 aziende in tutto il mondo per offrire un ecosistema solido e innovativo a supporto dei propri clienti. Si impegna inoltre a essere il fornitore di cloud hyperscale più aperto e include costantemente nuovi partner a ogni livello dello stack AI.

I principali fornitori di strumenti per lo sviluppo dell’AI generativa si appoggiano a Google Cloud – tra cui Anyscale, Gretel, Labelbox, Snorkel AI e Weights & Biases – e forniscono ai clienti una vasta gamma di soluzioni per la creazione di applicazioni di AI generativa. Inoltre, molte delle piattaforme e applicazioni più diffuse al mondo stanno offrendo nuove funzionalità agli utenti con Google Cloud AI, tra cui Aible, Box, Canva, Dialpad, Gitlab, Jasper, SAP e UKG. Nelle ultime settimane, anche alcune delle più grandi società di consulenza mondiali hanno annunciato attività dedicate a Google Cloud AI, tra cui Capgemini, Cognizant, Deloitte, KPMG, TCS e Wipro. Complessivamente, questi partner di consulenza formeranno più di 150.000 esperti su Google Cloud AI.

Google Cloud ha ora consolidato questi annunci con nuove ed estese partnership che rafforzano ulteriormente la sua capacità di offrire l’AI generativa ad aziende e governi:

DataStax ha aggiunto la ricerca vettoriale ad Astra DB in esclusiva su Google Cloud per fornire memoria a lungo termine alle applicazioni e agli agenti di AI che utilizzano modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) e altri casi di utilizzo dell’AI.

ha aggiunto la ricerca vettoriale ad Astra DB in esclusiva su Google Cloud per fornire memoria a lungo termine alle applicazioni e agli agenti di AI che utilizzano modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) e altri casi di utilizzo dell’AI. Neo4j sta lanciando integrazioni tra Vertex AI e la sua piattaforma di database a grafo, ampiamente adottata, che aiuterà le aziende a perfezionare le prestazioni dei loro modelli di AI generativa, a migliorare l’identificazione dei modelli e ad aiutare gli utenti ad analizzare i loro dati con il linguaggio naturale.

sta lanciando integrazioni tra Vertex AI e la sua piattaforma di database a grafo, ampiamente adottata, che aiuterà le aziende a perfezionare le prestazioni dei loro modelli di AI generativa, a migliorare l’identificazione dei modelli e ad aiutare gli utenti ad analizzare i loro dati con il linguaggio naturale. Twilio sta introducendo l’AI generativa nelle sue applicazioni di customer engagement. Con Vertex AI, Twilio è in grado di assistere gli agenti del contact center con profili dei clienti più completi, raccomandazioni personalizzate sulle azioni da intraprendere e compiti come il completamento di sintesi e analisi delle chiamate.

sta introducendo l’AI generativa nelle sue applicazioni di customer engagement. Con Vertex AI, Twilio è in grado di assistere gli agenti del contact center con profili dei clienti più completi, raccomandazioni personalizzate sulle azioni da intraprendere e compiti come il completamento di sintesi e analisi delle chiamate. Typeface, una piattaforma di AI generativa per la creazione di contenuti aziendali, utilizza la suite di modelli linguistici di intelligenza artificiale di Google Cloud per consentire alle aziende di creare rapidamente contenuti altamente customizzati e basati sui dati di più canali di marketing.

In quest’era dell’AI, le aziende sono incoraggiate a pensare in modo ambizioso e audace, mantenendo al contempo un equilibrio con la necessità di agire in modo responsabile. Per Google Cloud, questo significa offrire una visione coraggiosa attraverso prodotti innovativi e casi d’uso trasformativi specifici per settore e continuare a sviluppare un ecosistema aperto che favorisca l’innovazione nell’AI.

L’impegno di Google Cloud – afferma l’azienda – è quello di garantire un utilizzo sicuro e responsabile dell’AI, dallo sviluppo dei modelli, alla collaborazione con i clienti per valutare i rischi, alla progettazione di un approccio globale che consenta il pieno controllo dei dati.