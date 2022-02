Google Chrome, nuove linee guida per la sicurezza dal CIS

Per aiutare le imprese e i team It ad affrontare le sfide della sicurezza, il team della organizzazione non-profit community-driven Center for Internet Security (CIS) ha rilasciato l’ultimo CIS Benchmark 2.1 per Google Chrome.

È oggi più importante che mai mantenere in vigore policy di sicurezza che proteggano le organizzazioni, ma che diano al contempo ai lavoratori la possibilità di svolgere le loro attività, sottolinea Google.

I team It e di sicurezza – avvisa Google – devono puntare a rimanere un passo avanti rispetto alle minacce alla sicurezza basate sul web che prendono di mira la loro organizzazione.

Il nuovo CIS Benchmark offre raccomandazioni indipendenti su quali policy di Google Chrome configurare per aiutare a sostenere le esigenze di sicurezza e conformità delle organizzazioni.

Si tratta di una linea guida sulla sicurezza oggettiva e consensus-driven per Google Chrome desktop.

Grazie al fatto che Chrome è stato sviluppato con la sicurezza al suo core – afferma Google –, in molti casi le impostazioni predefinite sono allineate con le raccomandazioni del CIS.

Chrome è progettato per la sicurezza per impostazione predefinita, al contempo fornisce anche personalizzazioni per adattarsi meglio alle esigenze di ciascuna azienda.

E, con centinaia di criteri disponibili attraverso Chrome Browser Cloud Management e Group Policy Objects (il CIS Benchmark è disponibile anche come GPO), le organizzazioni possono fare proprio questo.

In tutta la guida CIS – spiega Google – ci sono diverse denominazioni per i profili di configurazione. Quelli etichettati come Level 1 sono considerati una buona base di riferimento per un’organizzazione.

I profili Level 2 sono consigliati per i deployment che richiedono il massimo livello di sicurezza. Google segnala che queste impostazioni potrebbero avere un compromesso sulla produttività degli utenti.

Big G consiglia pertanto di valutare ogni impostazione e determinare se si tratti di una buona soluzione per la propria azienda.

Le organizzazioni possono utilizzare queste linee guida per individuare il modo migliore per proteggere Chrome nel loro ambiente e ottimizzare la sicurezza.

È possibile scaricare il CIS Benchmark dal sito del Center for Internet Security.

Google consiglia anche di consultare la guida alla configurazione del suo team, per ulteriori indicazioni su come configurare Chrome.

Leggi tutti i nostri articoli su Chrome