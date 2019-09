Il team di sviluppo di Google Chrome è al lavoro su una serie di funzionalità che consentiranno agli utenti di portare avanti con maggiore produttività le loro attività quotidiane nel browser, un ambiente in cui si passa molto del proprio tempo lavorativo (e non).

Queste nuove funzionalità sono in arrivo su Google Chrome a partire da questo autunno: di seguito ne descriviamo alcune.

Nelle prossime settimane, ha annunciato Google, gli utenti potranno visualizzare nella versione Android il nuovo grid layout, che aiuta a selezionare i tab in modo più facile nonché a visualizzare le anteprime dei tab aperti.

C'è anche un nuovo modo per raggruppare i tab sui dispositivi Android, per tenere traccia delle schede aperte: basta trascinare e rilasciare una scheda sopra l'altra nel nuovo layout a griglia dei tab. Dopo aver aperto uno dei tab raggruppati è poi possibile passare facilmente tra le schede del gruppo, utilizzando il nuovo tab switcher nella parte inferiore della schermata.

Chi è solito avere sempre talmente tante schede aperte, ad esempio su un laptop con schermo di dimensioni non grandissime, da non riuscire più a leggere i titoli delle pagine, con i nuovi update potrà visualizzare un’anteprima passandoci sopra con il cursore del mouse. In un primo momento ci si dovrà accontentare del titolo, ma presto sarà possibile vedere anche un’anteprima in miniatura della pagina.

Se si ha l’esigenza di salvare un link dallo smartphone in modo da poterlo aprire in seguito sul laptop, o viceversa, non si dovrà più ricorrere al vecchio espediente di mandare una email a se stessi. Sarà invece possibile utilizzare Google Chrome per inviare una scheda a un altro computer, smartphone o tablet su cui abbiamo eseguito l'accesso e su cui la sincronizzazione è abilitata.

La barra degli indirizzi di Google Chrome, sia su desktop che su Android, aiuterà a ottenere le risposte in maniera veloce, in quanto esse verranno visualizzate direttamente nella barra in cui si digita la query. Ciò funziona, ad esempio, per eventi sportivi, richieste riguardanti il tempo locale o le traduzioni di una parola straniera.

L’ambiente di lavoro, anche quello digitale su Internet, influisce sulla produttività e sull’umore, sottolinea Google. A consentirci di rendere l’ambiente dell’app più vicino ai nostri gusti e alle nostre esigenze, ci penserà il nuovo strumento di personalizzazione del colore di Google Chrome, che consentirà di cambiare la tonalità dell’intero browser con quella che preferiamo.

Oltre a queste su cui l’azienda ha offerto un’anteprima, ci saranno ancora altre nuove funzionalità in arrivo su Chrome nel corso dell’anno, mediante update che partiranno da questo autunno.

Maggiori informazioni su Chrome sono disponibili sul sito web di Google.