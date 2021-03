Google Chrome crea sottotitoli in tempo reale per audio e video

Con la funzionalità Live Caption di Google Chrome è ora possibile generare automaticamente i sottotitoli in tempo reale per i contenuti multimediali sul browser in cui è presente l’audio.

I sottotitoli rendono i contenuti online più accessibili. Se ci si trova in un ambiente rumoroso o si cerca di tenere basso il volume del computer o per chi ha problemi di udito, avere a disposizione i sottotitoli permette di seguire qualsiasi video sia stia guardando sul browser.

Tuttavia, purtroppo, i sottotitoli non sono sempre disponibili per ogni contenuto.

A venire in aiuto è ora la capacità integrata di Google Chrome che funziona su siti social e video, podcast e contenuti radiofonici, librerie video personali (come Google Photos), player video incorporati e la maggior parte dei servizi di chat video o audio basati sul web.

Tali sottotitoli di Google Chrome sono creati sul dispositivo, il che permette loro di apparire mentre il contenuto viene riprodotto e senza dover mai lasciare il computer. L’opzione Live Caption funziona anche offline, quindi è possibile anche generare sottotitoli per i file audio e video salvati sul proprio disco quando questi vengono riprodotti in Google Chrome.

Per attivare la funzione Live Caption di Google Chrome sul desktop bisogna accedere alle Impostazioni di Chrome, fare clic sulla sezione Avanzate, poi aprire la scheda Accessibilità.

Tuttavia, c’è un limite: questa funzione attualmente supporta solo l’inglese; è comunque disponibile a livello globale con l’ultima versione di Chrome su dispositivi Windows, Mac e Linux e arriverà presto, ha annunciato Google, anche su ChromeOS.

Per i dispositivi Android, la funzione Live Caption è già disponibile per qualsiasi audio o video sul dispositivo mobile.