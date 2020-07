Da Google 900 milioni per la trasformazione digitale in Italia

Google supporta l’Italia in un momento particolarmente difficile della sua storia, e per tramite del CEO Sundar Pichai ha annunciato che investirà in Italia oltre 900 milioni di dollari in 5 anni per aprire le due Google Cloud Region annunciate in partnership con TIM e per avviare una nuova iniziativa dedicata alle piccole e medie imprese, con l’obiettivo di accelerare la trasformazione digitale del Paese.

Durante la pandemia, Google si è subito attivata per collaborare con i governi di tutto il

mondo, compresa l’Italia, per affrontare la crisi. Grazie a una partnership con il Ministero

della Salute, per esempio, è stato possibile fornire informazioni essenziali relative a

COVID-19 sul Motore di Ricerca, su Maps e su YouTube.

Con il Ministero dell’Istruzione è

stato invece accelerato il processo che ha permesso a milioni di studenti italiani e insegnanti di continuare gli insegnamenti con strumenti di didattica a distanza, mentre le scuole erano chiuse.

Inoltre, Google ha distribuito crediti e grant pubblicitari alle piccole e medie imprese italiane, ad agenzie governative e ad associazioni nonprofit.

Mentre alcune aree produttive sono riuscite a non fermarsi, grazie ai progressi legati allo

smart working, allo shopping online e alla telemedicina, molte piccole imprese hanno subito

pesantemente la crisi, in particolare nei settori del turismo, della vendita al dettaglio e della

ristorazione. Secondo una ricerca di McKinsey , in Europa sono ora a rischio 60 milioni di

posizioni lavorative.

È per questo che oggi Google annuncia Italia in Digitale , un nuovo piano per accelerare la ripresa economica del Paese attraverso una serie di momenti di formazione, strumenti

gratuiti e partnership a supporto delle imprese e delle persone in cerca di opportunità

lavorative. Questo nuovo progetto trae forza dal successo di iniziative come Crescere in

Digitale e Google Digital Training , che negli ultimi cinque anni hanno aiutato 500.000

persone a ottenere le competenze digitali necessarie per rilanciare un’attività o migliorare la propria carriera lavorativa.

Con questo nuovo impegno, Google intende ora aiutare altre 700.000 persone e piccole e medie imprese in Italia a digitalizzarsi, con l’obiettivo di portare il numero complessivo a oltre 1 milione per la fine del 2021.

Sempre a partire da oggi, Google.org fornirà un grant di 1 milione di euro a Unioncamere, per supportare nella trasformazione digitale le piccole e medie imprese italiane in difficoltà.

Grazie a questo supporto, le Camere di Commercio offriranno formazione specifica e

assistenza da parte di esperti a imprese e lavoratori, con particolare attenzione a quei settori maggiormente colpiti da COVID-19, per aiutare le persone a mantenere il proprio lavoro o a trovarne uno nuovo.

Sundar Pichai, CEO di Google ha commentato: «Google è orgogliosa di essere partner della ripresa economica dell’Italia. Per aiutare a trasformare le aziende italiane grandi e piccole, investiremo oltre 900 milioni di dollari in 5 anni, che includono l’apertura delle due Google Cloud Region in partnership con TIM.»